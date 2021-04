Vem si, co ti patří, řekli rodiče. Syn si při stěhování odvezl i okenní skla

Dost neobvykle se zachoval muž, který si při stěhování z domu rodičů vzal s sebou i skleněné výplně oken.



„Syn opravdu uvedl, že výzvu rodičů, aby si vzal to, co mu patří, pojal doslova. Okna sám zaplatil, proto výplně odmontoval a odvezl do nového místa bydliště, ačkoliv tam zajisté ‚nepasují‘,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Policisté v souvislosti s tímto případem upozorňují, že okna a podlahy jsou stejně jako ostatní pevné komponenty součástí domu.

„Pokud i nájemník vloží peníze do pronajatého bytu, musí se s majitelem domluvit na způsobu vyrovnání investic vložených do nemovitosti, ale nemůže si okna, radiátory či podlahy jen tak odmontovat, odvézt a zanechat za sebou holobyt,“ podotkla Maturová.

Rodičům nyní nezbývá nic jiného, než se se synem domluvit, nebo s ním vést občanskoprávní spor.

Místo audi koupila dcera Škodu Superb

Další případ, v němž žena vyhledala pomoc policie kvůli chování své dcery, se stal na Hlinecku.

„Zatímco matka pověřila dceru nákupem osobního auta audi s automatickou převodovkou, dcera měla jiný názor a zakoupila Škodu Superb,“ popsala první část sporu Maturová.

To však není vše. Podle ženy její dcera údajně prodala svůj poloviční podíl zrekonstruované nemovitosti jejích rodičů a peníze užila pro vlastní potřebu.

„Policisté v popisovaném jednání spatřují podezření ze zpronevěry. To nyní prověřují,“ dodala Maturová.