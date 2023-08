V Prosetíně nepotřebují kronikáře, zastoupí ho robot, který zvládne i kresby

V Prosetíně na Chrudimsku přišli na to, jak vyřešit dlouhodobý problém s chybějícím kronikářem, který by úhledným písmem zapisoval události v obci. Zapojili do práce robota, který dokáže psát kroniku i s náročnými grafickými kresbami.