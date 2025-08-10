Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

  22:22
Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji vymrštila do protisměru, kde se srazila s osobním autem. Příčiny a bližší okolnosti nehody zjišťuje policie, uvedla její mluvčí z Pardubického kraje Iveta Kopecká.

Hasiči z Pardubického kraje v neděli vyjížděli ke 12 dopravním nehodám aut, motocyklů i autobusu. (10. srpna 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Policisté k nehodě na silnici první třídy číslo 34 vyjížděli krátce po 18:00. „Podle dosud zjištěných informací řidička motocyklu nedobrzdila před zpomalující kolonou vozidel, narazila do motocyklu před sebou a byla vymrštěna do protisměru, kde se ještě střetla s projíždějícím osobním vozidlem. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla,“ uvedla mluvčí.

Nehodu čtyř aut na Chrudimsku nepřežil člověk, náraz jeden vůz zcela zdemoloval

Policie v Pardubickém kraji se podle Kopecké během neděle zabývala čtyřmi nehodami, ve kterých figurovali motorkáři. „U jedné z nich, která se stala také na Chrudimsku u Slatiňan, zasahoval mimo jiné i vrtulník záchranné služby,“ doplnila mluvčí.

Hasiči z Pardubického kraje na sociální síti X uvedli, že v neděli vyjížděli ke 12 dopravním nehodám aut, motocyklů i autobusu. „Téměř všude zranění, jedenkrát úmrtí,“ shrnuli.

10. srpna 2025  22:22

