Policisté k nehodě na silnici první třídy číslo 34 vyjížděli krátce po 18:00. „Podle dosud zjištěných informací řidička motocyklu nedobrzdila před zpomalující kolonou vozidel, narazila do motocyklu před sebou a byla vymrštěna do protisměru, kde se ještě střetla s projíždějícím osobním vozidlem. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla,“ uvedla mluvčí.
Policie v Pardubickém kraji se podle Kopecké během neděle zabývala čtyřmi nehodami, ve kterých figurovali motorkáři. „U jedné z nich, která se stala také na Chrudimsku u Slatiňan, zasahoval mimo jiné i vrtulník záchranné služby,“ doplnila mluvčí.
Hasiči z Pardubického kraje na sociální síti X uvedli, že v neděli vyjížděli ke 12 dopravním nehodám aut, motocyklů i autobusu. „Téměř všude zranění, jedenkrát úmrtí,“ shrnuli.