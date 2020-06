VIDEO: „Až uvidíš poldy, uteč!“ Řidiči torza dodávky se to nepovedlo

10:50 , aktualizováno 10:50

Policejní hlídka se minulý týden nestačila divit, co kolem ní projelo u Turkovic na Chrudimsku. Červená dodávka, na níž bylo znát, že již několik let má to nejlepší za sebou, byla dokonce přepásaná napínacím popruhem, aby se nerozpadla.