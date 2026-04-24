Řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi a utopil auto, dechová zkouška ukázala proč

Jízdu po uzounké cestě na hrázi rybníku u Poličky na Svitavsku tento týden nezvládl řidič Mazdy Tribute. S autem nakonec sjel přímo do vody. Před jízdou pil.

Nehoda se stala krátce po druhé hodině ranní z úterka na středu, kdy policisté přijali volání o pomoc z okolí tří rybníků známých jako Přehrada. „Na místě nalezli čtyřiašedesátiletého, značně promočeného muže, který jim sdělil, že se svou mazdou neplánovaně zaparkoval ve vodě,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Podnapilý řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi vodní nádrže a skončil ve vodě. (22. dubna 2026)

Na místo dorazili hasiči z Poličky. Po příjezdu provedli průzkum místa a preventivně začali monitorovat vodní hladinu kvůli možnému úniku provozních kapalin.

„K tomu naštěstí nedošlo. Na místě zasahovali také potápěči, kteří zajistili vozidlo ve vodě. Vozidlo jsme následně pomocí jeřábu vytáhli zpět na hráz,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Při události se nikdo nezranil. Policistům však bylo hned jasné, proč řidič nezvládl řízení a podrobil se nedobrovolné koupeli. „Provedená dechová zkouška u řidiče prokázala hodnotu 1,1 promile alkoholu,“ dodala Janovská.

Muž na místě přišel o řidičský průkaz a policisté mu zakázali další jízdu. Podchlazeného řidiče si převzali do péče zdravotníci. Policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nejčtenější

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Skupina žhářů zveřejnila údajné spisy z pardubické haly. Vyhrožuje dalším

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Skupina The Earthquake Faction, která se v březnu přihlásila k požáru haly v Pardubicích, nyní zveřejnila na svých stránkách fotografie údajně ukradených dokumentů z místa. Po firmě LPP Holding,...

Pět hráčů a dva zápasy. Policisté prověřují podezřelá utkání fotbalové Chrudimi

Nový trávník na hradeckém stadionu v Malšovicích (2. 8. 2012)

Minimálně dva zápasy chrudimských fotbalistů a pět hráčů má v hledáčku Policie ČR a fotbalová asociace FAČR. Podezírají je, že pomohli sázkařské mafii ovlivnit počet branek v utkání.

24. dubna 2026  13:41

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

Milion za odchod, nebo 150 tisíc za smrt. Nájemná vražda? Obhajoba má jinou verzi

Premium
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Kvůli obavám z majetkového vypořádání při rozvodu si muž podle obžaloby a verdiktu soudu objednal vraždu vlastní manželky. Sám možná neměl odvahu, tak hledal vraha i mezi příbuznými. Nakonec zaplatil...

24. dubna 2026

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Objednal si manželčinu vraždu, dostal dvacet let, vykonavatel méně

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Za nájemnou vraždu devětačtyřicetileté ženy dnes Krajský soud v Pardubicích poslal do vězení dva muže. Dvacet let dostal ženin manžel, který si podle obžaloby vraždu za 150 tisíc korun objednal, svou...

23. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  15:21

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

23. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  15:07

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů...

22. dubna 2026  19:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026,  aktualizováno  18:43

Po střetu s dodávkou narazila fabie do stromu, pro zraněné dítě letěl vrtulník

Auto po srážce u Dlouhé Třebové narazilo do stromu. Řidička skončila v...

Srážka osobního auta s dodávkou ráno omezila provoz na silnici I/14 u Dlouhé Třebové na Orlickoústecku. Fabie po střetu narazila do stromu. Záchranáři převezli řidičku škodovky do nemocnice,...

22. dubna 2026  13:29

