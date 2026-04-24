Nehoda se stala krátce po druhé hodině ranní z úterka na středu, kdy policisté přijali volání o pomoc z okolí tří rybníků známých jako Přehrada. „Na místě nalezli čtyřiašedesátiletého, značně promočeného muže, který jim sdělil, že se svou mazdou neplánovaně zaparkoval ve vodě,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.
Na místo dorazili hasiči z Poličky. Po příjezdu provedli průzkum místa a preventivně začali monitorovat vodní hladinu kvůli možnému úniku provozních kapalin.
„K tomu naštěstí nedošlo. Na místě zasahovali také potápěči, kteří zajistili vozidlo ve vodě. Vozidlo jsme následně pomocí jeřábu vytáhli zpět na hráz,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Při události se nikdo nezranil. Policistům však bylo hned jasné, proč řidič nezvládl řízení a podrobil se nedobrovolné koupeli. „Provedená dechová zkouška u řidiče prokázala hodnotu 1,1 promile alkoholu,“ dodala Janovská.
Muž na místě přišel o řidičský průkaz a policisté mu zakázali další jízdu. Podchlazeného řidiče si převzali do péče zdravotníci. Policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
