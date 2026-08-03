Ke kuriózní nehodě došlo v pátek krátce před půlnocí. Podle policie muž z dosud nezjištěných příčin projel svým autem přímo skrz vestibul prosklené haly, kde poškodil dvoje skleněné dveře. Zastavil až po dalších 200 metrech. V autě nebyl sám, cestovala s ním ještě žena a pes.
„Po příjezdu policistů na místo řidič nastoupil zpět do vozidla a na jejich opakované výzvy nijak nereagoval. Policisté ho proto za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Dechová zkouška navíc ukázala, že muž byl při řízení silně omámen alkoholem. Nadýchal 2,72 promile.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nadále však zjišťují příčiny a bližší okolnosti události a není vyloučeno, že v průběhu prověřování dojde ke změně právní kvalifikace,“ dodala Kopecká.
Páteční zápas ohrožen není
Na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce a diváky to nemá vliv. Organizátoři pokračují v přípravách na utkání, řekl v pondělí mluvčí radnice Jiří Holý.
Zasklený vestibul je samostatná část, kde je pokladna a kde si lidé kupují lístky. Město teď řeší, jak dát věci do pořádku, a také bude požadovat po řidiči náhradu. Auto prorazilo vchodové dveře do vestibulu. „I kdyby do pátku nebyl vestibul opravený, nemá to na pořádání zápasu vliv,“ řekl Holý.
|
Řidič při nehodě v Pardubicích zboural semafor a poničil tři další auta
Páteční utkání v České Třebové bude pro hokejisty HC Dynamo Pardubice první z přípravných zápasů před novou sezonou. Pardubičtí v něm nastoupí proti slovenskému týmu Vlci Žilina.