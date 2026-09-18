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Auto uvěznilo řidiče při výměně baterie v klíčku, rozbití okna se bránil

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  13:24
I v půlce září může jít ve vyhřátém autě o život. Ukazuje to méně obvyklý případ z Pardubic, kdy elektronika uvěznila řidiče v autě při výměně baterie v klíčku. Hasiči okénko nakonec rozbíjet nemuseli.

Do nepříjemné situace se řidič auta dostal tento týden v úterý na parkovišti u obchodního centra v ulici S. K. Neumanna v Pardubicích. Strážníci, kteří zrovna řešili na parkovišti jinou událost, spatřili řidiče uvězněného ve starší Mazdě 6, jak se marně pokouší dostat ven.

„Jenže kliky nefungovaly, okénka nešly. Auto nereagovalo vůbec na nic. Nepomohlo ani odpojení autobaterie ani přivolaní profesionální hasiči,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Dvouletá holčička se na rozpáleném parkovišti zamkla v autě, pomohl zámečník

V autě na prudkém slunci bylo během půl hodiny jako ve skleníku a řidiče začalo rychle zmáhat vedro. Jak je patrné z uveřejněného záznamu, řidič nejdříve odmítal rozbití okna. Čas ale ubíhal a k rozbití okna navzdory jeho přání málem muselo dojít.

Nakonec se řidiči podařilo manipulací s baterií v klíčku elektroniku nějak oživit a odemknout celé auto. „Muže jsme hned vyvedli na čerstvý vzduch a počkali do doby, než odezní nejhorší účinky přehřátí,“ dodal Sejkora.

V horkých dnech může být rozpálené auto nebezpečnou pastí, zejména pro děti, které rodiče zapomenou v zaparkovaném voze.

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