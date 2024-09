Retroměstečko zaplní o víkendu kasárny, jejich demolice zatím nezačala

Made in Czechoslovakia. RVHP. ROH. Nebo vojska Varšavské smlouvy.

Termíny a zkratky, které už mladým lidem nic neříkají. Ale pokud chtějí vidět, co znamenaly pro jejich rodiče a prarodiče, mají unikátní šanci tento víkend v Pardubicích. Retroměstečko pořádá už jedenáctý ročník oblíbené přehlídky.

„Všechno zůstává víceméně podobné, jak jsou lidé zvyklí. Ovšem s jednou výjimkou. Nemůžeme pořádat tradiční páteční plavení tanků u mostu Pavla Wonky v centru Pardubic. Ten se totiž opravuje a my bychom se tam nevytočili s našimi valníky, na kterých tanky vozíme,“ uvedl hlavní pořadatel akce Miroslav Toman.

Výběr z programu Retroměstečka Areál bývalých kasáren TGM bude otevřen v sobotu i v neděli od 9 hodin. První den se uzavře ve 22 hodin, druhý pak už v 18 hodin. Program na stanovištích poběží od 9 do 16.30 hodin. V hasičské aréně bude k vidění práce malých hasičů, vystoupení mažoretek nebo ukázka práce Vězeňské služby ČR. V tankové aréně pak od 10 hodin vypuknou návštěvnické vyjížďky s obojživelným tankem a další jízdy tanků všech typů a generací. Program na www.retromestecko.cz

A vlastně ještě v něčem bude akce jiná než ty předchozí. S největší pravděpodobností se bude naposledy odehrávat ve známých kulisách kasáren na rozhraní pardubických čtvrtí Skřivánek a Višňovka. „Jedna z posledních příležitostí zažít toto významné místo pro naši historii vcelku,“ stojí na plakátu akce.

Proč ta nostalgie? Město už několik let chystá demolici hlavní budovy bývalého sídla Lidové armády a pak Armády ČR, aby udělalo místo nové základní škole. „Bourání potrvá odhadem půl roku, firma by si mohla převzít staveniště možná už na podzim. V plánu je odstranění sedmi objektů, některé jsou hodně velké,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Konec areálu se tak zdá neodvratným, byť právě o tomto faktu zatím Miroslav Toman nechce nic slyšet.

„Vůbec na to nechci myslet. Nyní se soustředíme, abychom dobře zvládli letošní ročník, aby lidé byli opět spokojení. To, co bude dál, nechci nyní řešit. Žádné náhradní místo na příští rok nehledám. Patříme do rodiny akcí města, tzv. Pardubických tahounů, a to ještě minimálně dva roky. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl pro MF DNES Miroslav Toman, zakladatel úspěšné akce, na kterou každý rok dorazí tisíce rodin z celého regionu.

Radnice zvažovala, že zbourá hned třináct objektů, nakonec demolice nebude muset být tak rozsáhlá a bude stačit zbourat sedm staveb. Škola se bude rozkládat asi na dvou hektarech, což je pětina rozlohy areálu. „V současnosti příslušný pracovník odboru provádí revizi projektu. Soutěž určí výslednou cenu demolice. Na podzim na to budeme chtít vyčlenit finanční prostředky, abychom s demolicí mohli začít co nejdříve,“ řekl Rychtecký.

Nicméně je jasné, že v sobotu a v neděli celá akce proběhne tak, jak si lidé zvykli. Tlačenice bude určitě u modrého obojživelného tanku, který jednak povozí lidí po tankodromu, ale také bude demolovat auta. K vidění však toho bude mnohem více. Staré zbraně, uniformy, auta, hasičská technika, ale i hračky nebo kempovací potřeby.

Lístky v prodeji budou na místě přímo u brány. „Vstupenka je platná na celý víkend díky zápěstní pásce nebo razítku pro opakovaný vstup,“ uvedli pořadatelé a doplňují, že lístek pro dospělého bude za 300 korun. Děti až do 140 centimetrů neplatí nic.

Podívejte se, jak vypadalo Retroměstečko 2023: