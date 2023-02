Horský resort v Dolní Moravě dál roste, staví se apartmány pro 500 lidí

V Dolní Moravě nezůstal kámen na kameni. Horské středisko prochází v posledních patnácti letech obrovskou proměnou. Nastartovala ji evropská, bezmála čtvrtmiliardová dotace společnosti Sněžník, která tu vybudovala nové turistické centrum s lanovkou, sjezdovkami, bobovou dráhou či hotelem. Od té doby tu na volných pozemcích přibývají nové rekreační domy, apartmány, penziony i atrakce.

Nejviditelnější je rozhledna Stezka v oblacích, v roce 2019 přibyla i tři kilometry dlouhá bobová dráha, od loňského května si turisté kupují vstupenku na 721 metrů dlouhý visutý most, který ve výšce 95 metrů překonává údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. Příliv návštěvníků do obce se loni v létě zvýšil asi o třetinu oproti předchozímu roku.

A rozvoj Dolní Moravy nebere konce. V současné době jenom pár kroků od lanové dráhy rostou na jednom místě apartmánové domy s 324 lůžky. Tři domy staví společnost Sněžník, jeden objekt s 60 komfortními apartmány buduje soukromý developer, který byty nabídne k prodeji.

„Výstavba vychází z dlouhodobého koncepčního plánu, který má společnost Sněžník nastavený do roku 2035. Teď jsme ve fázi, kdy první domy začínají růst. Harmonogram je takový, že první z těch tří domů, které jsou v našem vlastnictví, budeme mít hotový v září 2024. O tři měsíce později, někdy v zimě 2024, bychom chtěli dokončit další dva,“ přiblížil investici Tomáš Drápal, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Horský resort Dolní Morava.

Jedním z důležitých faktorů, proč apartmány vznikají, je konkurence. Společnost Sněžník developera Jiřího Rulíška Dolní Moravu posunula na úroveň jiných velkých středisek v Česku, z čehož těží hlavně ostatní ubytovatelé.

„Všichni ubytovatelé staví pouze ubytování, a už nedělají žádné doprovodné služby. Nestavějí restaurace, nemusejí se starat o sjezdové tratě, lanovky a podobně. V uvozovkách využívají všech našich aktivit, které my financujeme a provozujeme. I proto jsme se rozhodli zvýšit vlastní ubytovací kapacitu,“ vysvětlil Drápal s tím, že resort zaměstnává přes 350 zaměstnanců, kteří také musí někde bydlet.

Celkově bude nový komplex s vlastním parkovištěm architektonicky navazovat na hotel Vista. Nové domy nabídnou zhruba 180 apartmánů, které budou pod cenovou úrovní čtyřhvězdičkového hotelu Vista. Pojmou až 500 lidí. Všechno bude v docházkové vzdálenosti jak čtyřsedačkové lanovky Sněžník, sjezdovek, tak dětských parků.

Poptávka je vyšší

„Rozšíříme si tím vlastní ubytovací kapacity, neboť Sněžník disponuje na Dolní Moravě 500 lůžky, přičemž Dolní Morava je na kapacitě více než 3 000 postelí,“ dodal Drápal s tím, že po dostavbě tří apartmánových domů bude společnost Sněžník stále na třetině celkových ubytovacích kapacit.

Ze statistik resortu totiž vyplývá, že ačkoli celoroční obsazenost lůžek Sněžníku je naplněna ze 74 procent, zhruba pět měsíců v roce se jich nedostává. „Máme tzv. overbooking. To znamená, že poptávka je vyšší, než je naše nabídka. Víme, že kdybychom měli dva hotely, tak obsadíme oba. Vůbec se nebojíme toho, že by to kapacitně obsazené nebylo. Průměrná délka pobytu na Dolní Moravě je dneska jedna z nejdelších v republice. Zatímco průměr v republice je 2,32 noci, na Dolní Moravě je to 4,3 noci,“ uvedl Tomáš Drápal.

Čtvrtý, na první pohled identický apartmánový dům, staví soukromý developer. Celkem 60 apartmánů je nabízeno v rámci komerčního prodeje jako soukromé bydlení. A ceny jsou závratné. Nejmenší byt 1+kk s celkovou výměrou 36 metrů čtverečních startuje na 6 milionech.

Šance pro investory

Podle webu developera má každý apartmán svoji sklepní kóji pro uskladnění sportovního vybavení či sezonních věcí. Samozřejmostí je také vlastní parkování. Na výběr jsou parkovací místa v podzemních garážích nebo venku před objektem. „Nepromeškejte svoji jedinečnou příležitost chytré investice,“ láká web hlavně investory.

Z toho však starosta Dolní Moravy nadšený příliš není. Podle něj budou lidé apartmány nakupovat ne proto, aby v Dolní Moravě bydleli, ale aby byty dál pronajímali. „Já osobně z toho žádnou radost nemám. Dolní Morava už není tím, co bývala. Vesnická idyla je pryč. Lidi koupí apartmán, ale trvalý pobyt zde mít nebudou. Nám by pomohlo, kdyby počet obyvatel i kvůli náporu na obecní infrastrukturu přibýval, jelikož z trvalých obyvatel má obec větší daňový příjem,“ řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Kvůli novým apartmánovým domům společnost Sněžník staví svoji čistírnu odpadních vod a letos na jaře hodlá od Králík přivést plyn. „Na přípojku, která bude dotažena až do obce, se budou moct v případě zájmu připojit i místní. Kapacita k tomu bude dostatečná. Stejně tak existuje předběžná dohoda s obcí i v případě nové kanalizace,“ dodal Drápal.

Kanalizaci za 200 milionů chce v Dolní Moravě budovat i obec. „Získali jsme dotaci 140 milionů. Sněžník nám přislíbil, že nám na kanalizaci přispěje částkou 20 milionů korun. Něco by nám mohl přispět kraj a na zbytek si budeme muset vzít úvěr. Proto se nemůžeme pouštět do jiných investičních akcí, abychom byli schopni úvěr splácet. Kromě menších rekreačních zařízení by největším znečišťovatelem byla také společnost Sněžník, proto i ten příspěvek,“ řekl starosta Dolní Moravy s tím, že obě čistírny mají fungovat v koordinaci.

Přesto jej mrzí, že cestovní ruch vítězí nad starousedlickým životem. „Mladé rodiny nemají šanci pořídit si v obci bydlení. Ani to moc nedělají. Když staří zavřou oči, mladí objekt prodají k rekreaci. Je to fabrika na peníze,“ dodal starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.