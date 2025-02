Horský resort vybuduje v Králíkách 179 bytů, budou stát místo věznice

Místo ženské věznice budou bytové domy. Bývalý výchovný ústav v Králíkách nahradí 179 bytů. Zastupitelé Králík to umožnili na konci roku změnou územního plánu. Společnost Sněžník chce stavbu zahájit příští rok.

Klášterní budova, která od roku 1898 sloužila jako polepšovna a později jako dětský výchovný ústav, je od roku 2014 opuštěná. Stát o ni měl zájem, ale plány na zřízení věznice vyvolaly ve městě i okolí silný odpor. V referendu v roce 2016 bylo 86 procent hlasujících proti nim. Místní odmítli i úvahy o zřízení zařízení pro migranty.

Areál se čtyřmi budovami na bezmála čtyřech hektarech koupila v březnu 2021 společnost Sněžník podnikatele Jiřího Rulíška. Ten zde plánuje postavit byty, buduje tak zázemí pro zaměstnance nedalekého Horského resortu Dolní Morava, který Sněžník provozuje. Aby společnost mohla postavit byty, bylo nejdříve nutné změnit územní plán. Na to investor dosud čekal.

„Územní plán vytvořil podmínky pro tuto výstavbu a samozřejmě nyní záleží na investorovi, jakým způsobem se vypořádá s územním rozhodnutím, stavebním povolením a podobně,“ řekl starosta Králík Václav Kubín.

„V Králíkách se plánuje výstavba 179 nových bytů v deseti bytových domech. Půjde o rozptýlenou zástavbu, která by měla citlivě zapadnout do okolního prostředí. Projekt je momentálně ve fázi schvalování, při němž probíhá projednávání dokumentace s úřady,“ uvedla Šárka Braunerová z Horského resortu Dolní Morava.

Pro Králíky je to skvělá zpráva. Čtyřtisícové město na periferii Pardubického kraje se vylidňuje, za dvacet let počet obyvatel klesl o dvanáct procent.

„Je předpoklad, že v bytech budou z velké části zaměstnanci resortu. My bychom byli samozřejmě nejradši, kdyby zde byli lidé s trvalým pobytem, neboť potřebujeme zastavit úbytek obyvatel, ideálně naopak jejich počet zvýšit,“ řekl starosta.

Investice přinese víc peněz od státu

Město by tím získalo od státu každoročně více peněz. „Záměr na výstavbu bytů je deklarován již dlouho a my se na to připravujeme. Například chystáme rozšíření kapacity mateřské školy,“ uvedl Kubín.

Bývalý klášter, který stojí kousek od průtahu, čeká demolice. Nahradí jej nové bytovky. Odhadované náklady na celý projekt činí 650 milionů korun bez DPH.

„Pokud vše půjde podle plánu a projekt získá potřebná povolení, první stavební práce by mohly začít již v roce 2026. Výstavba bude rozdělena do tří etap, přičemž dokončení poslední se očekává v roce 2032,“ uvedla Šárka Braunerová z horského resortu.

Až dosud se investice do resortu omezily na obec Dolní Morava, která prošla dramatickou proměnou ze zapadlé vesnice v horské středisko. Horský resort s visutým mostem pro pěším nejdelším na světě, od letošní zimní sezony nabídl mnohem větší ubytovací kapacity, čímž se posunul na úroveň jiných velkých středisek v Česku. A to díky čtveřici nových velkých apartmánových domů dohromady se 600 lůžky. Jeden z nich postavila firma Imos Development, tři další společnost Sněžník.

Kvůli apartmánovým domům musela firma postavit novou čistírnu odpadních vod a od Králík přivést k domům plyn. Ten bude potřeba také k vytápění již zahájené stavby horského wellness centra se saunovým světem vedle hotelu Vista. Tato investice má být hotova do roku 2026.