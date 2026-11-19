Každé tři minuty přijíždí na stavbu domíchávač s osmi kubíky čerstvého betonu, který tři velká betonářská čerpadla s dlouhými rameny dopravují do hustě ocelí vyztuženého bednění mostovky. Každé z čerpadel má na starosti dispečer s dálkovým ovladačem, na němž je v koordinaci s ostatními dělníky ukládání betonu do konstrukce budoucího mostu. Nic se nesmí pokazit. Zálohované je všechno – od betonářských čerpadel přes betonárky až po řidiče domíchávačů a pumpaře.
Řeč je o stavbařích dálničního úseku D35 mezi Litomyšlí a Janovem, kde od středeční půlnoci do čtvrteční jedné hodiny ranní probíhala logisticky náročná betonáž 127 metrů dlouhého a 18,5 metru širokého čtyřpolového mostu s předpjatou železobetonovou konstrukcí.
„Práce začaly ve středu minutu po půlnoci a betonáž byla dokončena ve čtvrtek v jednu hodinu ráno,“ hlásila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Stavbařům koordinační přípravy trvaly měsíc a každý týden se museli potkávat, aby všechno klaplo a nevznikl žádný zádrhel. „Musí to jet jako orchestr. Pokud bychom betonáž přerušili, vznikly by pracovní spáry, což není žádoucí. Rozhodovali jsme se, zda most budeme betonovat na třikrát, na dvakrát, nebo najednou. Protože jsme se dostávali do pozdních měsíců roku s nejistým počasím, rozhodli jsme se pro kontinuální betonáž, abychom vše zvládli najednou a nemuseli práce přerušovat,“ popisuje technologický postup na největším mostě za zhruba 100 milionů korun Jan Matoušek, hlavní stavbyvedoucí mostu ze společnosti Firesta, která ve sdružení s firmou Strabag desetikilometrový úsek dálnice u Litomyšle staví.
Na betonáži pracovalo 150 lidí, přípravy trvaly měsíce
Bez přerušení se za zhruba 25 hodin podařilo ze tří betonárek dostat na stavbu 2 500 kubíků betonu.
„Betonáž je náročná hlavně na počet lidí a jejich koordinaci. Beton na mostovku nepřetržitě dováží 23 domíchávačů, za jejichž volanty se střídá 46 řidičů. Na mostě se pohybuje přibližně 60 pracovníků. Celá betonáž zaměstnala přibližně 150 lidí. Beton se na stavbu vozí z Litomyšle, Ústí nad Orlicí a Třebovic, v záloze máme betonárku ve Vysokém Mýtě. V případě výpadku lidí jsme schopni stáhnout lidi z dálnice u Hořic a pokračovat v betonáži,“ předesílal ve středu odpoledne stavbyvedoucí záložní plán, který nakonec nebyl potřeba.
Příprava celé mostovky včetně bednění a 500 tun ocelové výztuže trvala tři měsíce. Samotná betonáž byla hotová prakticky za jediný den. Jak uvedla mluvčí společnosti Cemex, která na stavbu beton dodává, šlo o historicky největší jednorázovou betonáž v České republice.
„Akce je zajímavá nejen samotným objemem betonu, ale především organizací práce. Z betonárny máme beton za 15 minut na stavbě. Z původně plánovaných 36 hodin se nám podařilo dodávku betonu zkrátit na méně než 30 hodin. Vyžadovalo to nejen zajištění stabilní kvality betonu a plynulé výroby, ale především precizní logistiku, aby na stavbě nedocházelo k žádným prostojům,“ řekla mluvčí Cemexu Tereza Kejla.
Kvalitu betonu hlídaly laboratorní testy, stavba dálnice pokračuje podle plánu
Co se týče složení, v celkových 2 500 m3 krychlových betonu je více než 1 140 tun cementu a přibližně 7 800 kilogramů plastifikátorů, které pomáhají zajistit požadované vlastnosti betonové směsi.
Stavbaři plánují odstranit bednění na čelech mostu už v pondělí, aby mohli odborníci železobetonovou konstrukci předepnout. Tím jí dodají potřebnou únosnost.
Potřebnou kvalitu betonu dle receptur ŘSD kontrolovali technici přímo na stavbě laboratorními zkouškami u každé betonářské pumpy. Z dodávané směsi měřili její konzistenci, objemovou hmotnost a obsah vzduchu. Součástí kontrol bylo také odebírání vzorků, z nichž se vyráběly betonové kostky pro zkoušky pevnosti v tlaku.
„Pokud by měl beton špatné parametry, které jsou dané normou, tak bychom domíchávač poslali zpátky. Zatím jsme k takovému kroku přistoupit nemuseli. Zatím všechny betonárky dodržují kvalitu betonu a není potřeba nic vracet,“ dodal Matoušek.
Stejnou technologií stavbaři postupovali také u dalších ze 14 mostů, které se na dálničním úseku nacházejí. Budovaný most, který bude po dokončení dálnice převádět dopravu ze silnice I/35, má však největší rozpětí.
Stavbaře zaskočil skalní masiv
Stavba desetikilometrového dálničního úseku postupuje podle harmonogramu. Výraznější skluz podle Radka Novotného ze společnosti Strabag nenastal ani kvůli nečekanému skalnímu masivu.
„Práce probíhají na celém úseku. Máme položených 45 tisíc tun asfaltových směsí z celkových 110 tisíc tun, takže jsme poměrně daleko. Zhruba jen na třech kilometrech zatím nemáme konstrukční vrstvy. Skalní masiv se nachází na posledních dvou kilometrech dálnice. Přibližně na kilometru tohoto úseku jsme museli přistoupit k odstřelům. Odhadem jich bylo 15 až 20. Z finančního i objemového hlediska je dálnice ze 70 procent hotová,“ řekl Novotný.
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Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli
Poslední úsek dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Svitavami by se měl řidičům otevřít v létě příštího roku.
„Stavbu tohoto úseku jsme zahájili v únoru 2025. Bude 10,5 kilometrů dlouhý. Součástí je 14 mostních objektů, 13 protihlukových stěn o délce téměř 6 tisíc metrů a jedna mimoúrovňová křižovatka Janov,“ dodala Drkulová.