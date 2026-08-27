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Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu počtu cestujících

Kryštof Ženatý
  15:59
Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění boeingů i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude překonán. K růstu přispívá širší nabídka dovolenkových destinací, celoroční spojení se Španělskem i rostoucí obliba menšího letiště mezi cestujícími nejen z Pardubického kraje.

Když se na pardubickém letišti v roce 2018 otevřel moderní terminál Jana Kašpara, zdálo se, že úspěšné budoucnosti nemůže nic stát v cestě. Jenže pak začalo letiště schytávat jednu ránu za druhou.

Nejprve to bylo uzemnění letounů Boeing 737 MAX v roce 2019, kvůli kterému provozovatelé značně seškrtali letové řády. A o rok později celosvětová pandemie covidu-19, která prakticky vymazala celou jednu letní sezonu.

Teprve před pěti lety se počet cestujících zase začal zvedat. A to tak, že v roce 2024 už Pardubice mohly hlásit překonání hranice 200 tisíc pasažérů za rok. Loni se tohle číslo ještě o něco zvedlo.

Na začátku sezony musely cestující k letadlům vozit autobusy, opravovala se totiž stojánka u terminálu. Ta už ale zase slouží svému účelu. (27. srpna 2026)
Terminál Jana Kašpara na pardubickém letišti
Skvělého výhledu na ranvej pardubického letiště si mohou dopřát i lidé, kteří nikam necestují. První nadzemní podlaží bude otevřeno široké veřejnosti. (15. dubna 2026)
Pro cestující bylo po osmi letech od otevření nového letištního terminálu v Pardubicích dokončeno také první patro budovy. (15. dubna 2026)
26 fotografií

A letos podle všeho opět poroste. Letiště tak míří k novému rekordu v počtu odbavených cestujících. Ten loňský má hodnotu 203 861.

Už na začátku srpna se totiž celkový počet přehoupl přes 150 tisíc. To je o třetinu více než ve stejném období v loňském roce. „Letní charterová sezona bude na pardubickém letišti pokračovat až do poloviny listopadu a nestane-li se nic mimořádného, překoná loňská rekordní čísla,“ uvedl Jan Hrabal, náměstek primátora za dopravu a člen představenstva firmy EBA, která se o provoz letiště stará.

„Pardubické letiště se stává stále oblíbenější volbou nejen pro obyvatele našeho kraje, ale i širokého okolí. Lidé oceňují především rychlé a přehledné odbavení, dobrou dostupnost i možnost začít dovolenou bez zdlouhavého cestování na vzdálenější letiště. Rekordní počet cestujících ukazuje, že rozvoj letiště jde správným směrem,“ uvedl předseda představenstva EBA Jindřich Tauber.

Odlety z Pardubic v poslední době opravdu nevyužívají jen lidé z východních Čech nebo Vysočiny, ale třeba i ze samotné Prahy.

Obzvlášť pro rodiny s dětmi je příjemnější cestovat z malého letiště v Pardubicích, a to i za cenu delší cesty. „Pro cestování s dětmi je to ideální, dostat se sem autem nezabere zase o tolik víc času. A i když bylo parkoviště plné, podařilo se nám najít místo blízko terminálu,“ pochvaluje si například Ondřej Palán, který s rodinou dorazil z hlavního města, aby mohl odletět na dovolenou do Malagy.

Lety i mimo turistickou sezonu

Funguje to ovšem i opačným směrem. Pro lidi z Pardubic a okolí je stále nejvyhledávanějším letištěm to pražské. „Je to hlavně kvůli nejširší nabídce zájezdů, kterou doplňuje i silná nabídka německých cestovních kanceláří. Díky nim mají klienti k dispozici širší výběr hotelů i typů pokojů,“ vysvětluje Karolína Šedivá, která v OC Forum Pardubice provozuje pobočku cestovní agentury Invia.

Pardubice letos opět o něco rozšířily nabídku cílových destinací pro charterové lety. Tradiční cíle jako Burgas, Hurghadu nebo Heraklion nově doplnily egyptské El Alamein, řecký Peloponés, španělská Alméria nebo bulharská Varna. Celoročně pak letiště nabízí pravidelné linky společnosti Ryanair do Malagy a Alicante, které zajišťují spojení se Španělskem i mimo hlavní turistickou sezonu.

A nouze není ani o mimořádné lety. Služeb pardubického letiště využili například fotbalisté Hradce Králové ke svým cestám k zápasům předkol evropských soutěží do Norska, Turecka nebo Řecka.

Pardubický letištní terminál se dočkal patra, cestujícím nabídne výhled na ranvej

Další novinkou je letos otevření prvního patra na Terminálu Jana Kašpara. Kromě třetí odbavovací brány se cestující dočkali vyhlídky na ranvej letiště. Vylepšení zázemí vyšlo na zhruba 100 milionů.

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