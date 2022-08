Oprava pardubického Wonkova mostu začne příští rok, potrvá 11 měsíců

„V současné době jsou ve hře dvě varianty opravy. Nosná lana jsou uložená v konstrukci a speciální pěně, která je drží na svém místě. Levnější varianta počítá s odstraněním pěny, výměnou lan a opětovným zapěnováním. Dražší varianta by znamenala vytvořit speciální tunel, ve kterém by byla lana uložena a dala by se po čase vyměnit bez zdlouhavého procesu odstranění pěny,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Kraj si nyní nechává přepočítávat náklady podle současných cen. Původní odhadovaná hodnota zakázky byla 131 milionů korun u dražší varianty. Cena však platila v roce 2017, kdy bylo poškození lan prokázáno. Od té doby vše výrazně zdražilo.

„V současné době tedy necháváme přepočítat hodnotu zakázky v obou variantách, a poté stanovíme způsob opravy,“ uvedl Kortyš s tím, že stavba by měla začít v příštím roce a potrvá 11 měsíců. Bude potřeba vyměnit několik zkorodovaných nosných lan.

Po tu dobu bude po Wonkově mostě vedena doprava zúžením v jednom pruhu v každém směru. Kraj ještě řeší další postup s pardubickým magistrátem, který chystá opravu dalšího vytíženého mostu v ulici kapitána Bartoše.

„Je jasné, že pro dopravu v krajském městě by uzavření nebo omezení provozu na obou mostech zároveň bylo velice problematické,“ řekl Kortyš.