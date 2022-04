Příprava nákladné přestavby Palackého třídy v Pardubicích pokračuje

Radní by v dohledné době rádi přestavěli celou Palackého třídu, jež vede od nádraží až do samého středu města.

„Ulice je nevzhledná a je potřeba ji opravit, aby se prostor stal k chodcům vstřícnější, nejen k těm, co tam procházejí, ale také k těm, kteří tam chtějí trávit volný čas. Rovněž v bývalém lihovaru a bývalé továrně Prokop, které jsou kolem třídy, mají vznikat obchody, administrativní budovy či byty,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch zvolený za ODS.

Pravda je, že dnešní stav jedné z mála velkých ulic ve městě není právě výstavní. Paneláky z dob normalizace, různé a poměrně rozbité povrchy chodníků, rozličný mobiliář a už vyžilé keře. To vše nedělá zrovna parádu.

„V ulici se navíc chystá celá řada soukromých investic. Nebylo by dobré, aby tam byla pěkně vypadající část a k tomu neopravená Palackého třída,“ řekl náměstek Mazuch.

První architektonická studie Palackého třídy vznikla v roce 2018. Město letos zadá zhotovení projektu a chce získat územní rozhodnutí. Bude na celou třídu, stavět se pak bude na etapy, protože investice bude velmi nákladná.

„Kdybychom to nyní dělali celé a najednou, tak by přestavba ulice vyšla na zhruba 600 až 900 milionů korun. To není v současných finančních možnostech města. Chceme tak mít připravený projekt a budeme čekat na možnost dotací,“ uvedl nedávno další náměstek primátora za ODS Petr Kvaš.

„Budeme monitorovat evropské dotace, přemýšlíme, že zkusíme znovu oslovit švýcarské fondy, pokud budou vypsány,“ dodal k tomu primátor Martin Charvát z ANO.

Podle architektů by třída mohla poskytovat víc funkcí a pobyt lidem zpříjemnit kvalitnějším mobiliářem v jednotném stylu, dětským hřištěm, kavárnami s venkovními zahrádkami. Domy tam pocházejí převážně z přelomu 60. a 70. let. Výstavbě předcházely demolice starší zástavby. Ulice je od té doby širší.

Zatím nejistý je osud lávky, která se klene přes silnici a vede k obchodnímu centru. Spory se o ni vedly už v roce 2007, kdy ji město i investor nákupního centra chtěli zbourat. ČSSD tehdy vedla kampaň za její zachování, na petici pak získala 7 000 podpisů.

Podle zastánců demolice je lávka málo využívaná a tudíž neplní funkci. Jejímu zbourání mohou zabránit lidé, kteří bydlí v bytovém domě na Palackého třídě.

„Názory na zachování lávky jsou různé. Jenže nástupní rampa je v majetku bytového domu, tam je přes 100 majitelů bytů. Získat souhlas všech bude náročné, proto tam lávka nejspíš zůstane,“ řekl zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Podobný názor má i primátor Charvát. „Nedávno jsem se byl u lávky podívat a sledoval jsem, jak ji lidé využívají. A byl jsem vlastně překvapen, jak moc lidí po ní chodilo. Je zjevné, že smysl tam má,“ uvedl s tím, že její zbourání by navíc značně ztížilo život obchodníkům, kteří sídlí v panelovém domě naproti Paláci Pardubice.