Svitavy za 120 milionů opravují třetím rokem krátký úsek ulice, protéká jí potok

Autor:
  14:26
Na jaře roku 2020 se propadlo v ulici Milady Horákové ve Svitavách historické zaklenutí Studeného potoka. Ze začátku nevinné zvlnění silnice udělalo do městského rozpočtu díru ve výši 120 milionů korun. Práce by měly být dokončeny ještě letos.
Ve Svitavách od pozimu 2023 probíhá stavba potrubí, do něhož je sveden potok. (31. října 2024)

Ve Svitavách od pozimu 2023 probíhá stavba potrubí, do něhož je sveden potok. (31. října 2024) | foto: Radek Latislav, MF DNES

Ve Svitavách od pozimu 2023 probíhá stavba potrubí, do něhož je sveden potok. (31. října 2024)
Ve Svitavách od pozimu 2023 probíhá stavba potrubí, do něhož je sveden potok. (31. října 2024)
Ve Svitavách od pozimu 2023 probíhá stavba potrubí, do něhož je sveden potok. (31. října 2024)
Ve Svitavách od pozimu 2023 probíhá stavba potrubí, do něhož je sveden potok. (31. října 2024)
9 fotografií

Studený potok kdysi protékal otevřeným korytem celými Svitavami. Napájel městský rybník a po jeho zasypání bylo koryto svedeno do potrubí pod zem. Když se před šesti lety propadla část vozovky, nikdo netušil, o jak velkou časovanou bombu jde. Tříletá rekonstrukce vyjde město na 120 milionů korun, což je pro představu polovina prostředků, které město loni vynaložilo na jednu z největších investic posledních let v podobě rekonstrukce krytého plaveckého bazénu.

Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)
Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)
Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)
Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)
9 fotografií

Zatrubnění potoka bylo totiž v mnohem horším technickém stavu, než město čekalo. Při monitoringu podzemí technici zjistili, že podzemní koryto potoka musí být nové od bývalé pošty až ke krytému plaveckému bazénu v délce zhruba 200 metrů. Jen zpracování projektu zabralo prakticky tři roky.

Práce, které začaly na podzim 2023, se nesoustředily jenom na zaústění potoka do nových železobetonových prefabrikátů. Správci sítí si museli pohrát s přeložkami vodovodů, vysokého napětí, telekomunikačních kabelů i veřejného osvětlení.

„Museli jsme provést rekonstrukci všech sítí. Vyměňujeme splaškovou i dešťovou kanalizaci, vodovodní řad. Řešíme veřejné osvětlení, výsadbu nové zeleně, nové parkovací plochy a kompletní rekonstrukci chodníků a komunikací,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek k náročné stavbě, při které dělníci narazili i na nezadokumentované staré sklepy.

Wellness to není, ale atrakcí je dost. Nový bazén pozná, když se někdo topí

Práce v této lokalitě navíc prodloužily historicky špatně zanesené podklady, kdy se na některých místech zjistilo, že reálné umístění sítí se liší od dokumentace.

Rekonstrukce 200 metrů dlouhé ulice se dvěma křižovatkami, která probíhá už třetím rokem, je náročná i pro obyvatele ulice, jelikož jde o frekventovanou lokalitu, kde se nachází speciální základní škola, mateřská škola, bytové domy i řada provozoven. Místní během stavby trápilo v zimě zejména bahno na cestách a vymezených koridorech pro pěší.

„Bylo by super, aby se ulice Riegrova taky uklízela. Je tu neskutečný bordel. Je tu bazén, škola, na ulici se pohybuje hodně lidí, neškodilo by trochu čistoty,“ stěžují si lidé na sociálních sítích.

Podnět vedení města už předalo zhotoviteli, který místo igelitu zhotovil před staveniště dřevěný chodník.

„Vím, že rekonstrukcí omezujeme velké množství vlastníků a uživatelů nemovitostí, ale musíme to vydržet. Chtěl bych touto cestou poprosit obyvatele, pokud vzniknou nějaké problémy, aby je neřešili po sociálních sítích. Jsme domluveni se stavbou, že jsme schopni reagovat na jakýkoliv podnět, který v souvislosti se stavbou vznikne,“ řekl místostarosta Čížek ve svitavské televizi CMS-TV.

Drahá rekonstrukce. Město ji muselo rozdělit na etapy

Délka opravy podle města souvisí mimo jiné i s finanční náročností celé akce, která musela být rozdělena na dvě samostatné etapy. První vyšla na téměř 43 milionů korun bez DPH, druhá je o 15 milionů dražší. Další peníze budou stát nové chodníky a povrchy komunikací.

„Víme, že oprava trvá dlouho, ale nikdo její průběh určitě uměle nenatahuje, to není v ničím zájmu. Rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka byla vzhledem ke své náročnosti dlouhodobě plánovanou investicí města. Řeší nejen samotné zatrubnění koryta, ale také související přeložky inženýrských sítí a následnou úpravu veřejného prostoru. Práce proto probíhají postupně po jednotlivých etapách, měly by být hotové do konce letošního srpna a vyjdou městský rozpočet na 120 milionů korun,“ sdělila mluvčí města Kateřina Kotasová.

Letos na jaře zůstane do konce dubna uzavřena křižovatka ulic Milady Horákové a Tyrše a Fügnera, kde začaly práce na stavbě nových chodníků a povrchu nové komunikace včetně veřejného osvětlení. Dokončením oprav na křižovatce ulic Milady Horákové, Neumannovy, Riegrovy a Jungmannovy by veškeré práce měly v závěru léta skončit. Kromě nových parkovacích míst a zeleně se bezpečnější úpravy dočká i křižovatka před budovou bývalé pošty.

Studený potok je pravostranným přítokem řeky Svitavy, převážně ukrytý pod zemí. Součástí rekonstrukce je i odstranění nelegálních kanalizačních vpustí, které v minulosti potok znečišťovaly.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

Traktorista na širém poli vrazil do sloupu, od elektřiny odstavil 130 domácností

Traktorista u Pohránova na Pardubicku porazil elektrický sloup. (20. února 2026)

Opravdickou smůlu měl v pátek ráno traktorista v Pohránově na Pardubicku. Na širém rovinatém poli narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Sloup sice neporazil, desítky domácností však zůstaly...

Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.

Svitavy za 120 milionů opravují třetím rokem krátký úsek ulice, protéká jí potok

Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)

Na jaře roku 2020 se propadlo v ulici Milady Horákové ve Svitavách historické zaklenutí Studeného potoka. Ze začátku nevinné zvlnění silnice udělalo do městského rozpočtu díru ve výši 120 milionů...

27. února 2026  14:26

Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Plakát kapely Mr. President

Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr....

27. února 2026  10:58

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

Spor o dokončení rekonstrukce sportovní haly. Půl miliardy je příliš, míní opozice

Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026)

Chrudimští politici léta přemítali, zda mají za velké peníze vybudovat novou sportovní halu, anebo za menší obnos opravit starou. Po deseti letech je zřejmé, že zvolilo rekonstrukci. Opozice je proti.

26. února 2026  15:36

Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.

26. února 2026  11:59

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  10:53

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

Řidičům se od nemocnice velmi špatně najíždí na Kyjevskou ulici. Auta ve špičce...

Zástupci města a Pardubického kraje oznámili, že společně vybudují novou křižovatku u Pardubické nemocnice. Stavba začne v příštím roce a bude stát 66 milionů. Je to součást tří zásadních změn v...

25. února 2026  15:12

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

25. února 2026  12:32

Vzývaný plán na Wonkově mostu se nezdařil, cyklisté zůstanou mezi chodci i po opravě

Po opravě zůstanou na Wonkově mostu v Pardubicích stejně široké chodníky jako...

Ani oprava Wonkova mostu, která letos v centru Pardubic skončí, nezmění dopravní poměry ve městě. Nezdařil se totiž plán na oddělení chodců a cyklistů. Chodníky tak zůstanou stejně široké jako před...

25. února 2026  10:29

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Druhý den soudního líčení kvůli zakázce na parkovací dům u pardubické enetria areny přinesl hned dopoledne ostrou obhajobu exprimátora Martina Charváta (dříve ANO). Ten strávil po policejní razii...

24. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:31

Královna asistencí Bartoňová: U dětí se řeší hlavně body, to není dobře

Kateřina Bartoňová v dresu Levhartic Chomutov

Jedna dvě, rekord je! Ženská basketbalová liga se klaní olympioničce Kateřině Bartoňové, nové premiantce v asistencích. Chomutovská stálice posunula maximum nejvyšší soutěže na úctyhodných 1 294...

24. února 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.