Spor o dokončení rekonstrukce sportovní haly. Půl miliardy je příliš, míní opozice

David Půlpán
  15:36
Chrudimští politici léta přemítali, zda mají za velké peníze vybudovat novou sportovní halu, anebo za menší obnos opravit starou. Po deseti letech je zřejmé, že zvolilo rekonstrukci. Opozice je proti.
Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026)

Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Součástí první etapy modernizace chrudimské sportovní haly byla i přístavba...
Na prostranství za halou vyroste parkovací dům. (26. února 2026)
Chrudimská sportovní hala vznikla spojením nesourodých budov, které bylo...
Sporthotel na rohu Tyršova náměstí čeká demolice, nahradí ho nové ubytovací...
6 fotografií

Vedení Chrudimi se rozhodlo, že po sto milionech za první etapu oprav investuje do modernizace sportovní haly na Tyršově náměstí dalších přibližně 500 milionů korun.

„Ano, je to hromada peněz. Ale už víme, že odkládání problémů přinese jen další náklady, není na co čekat,“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Město převzalo halu od sokolů před šestnácti lety ve špatném stavu. Od té doby se vedly spory, zda celý areál tří budov opravit, nebo postavit novou halu u zimního stadionu. V roce 2017 zastupitelé rozhodli pro novostavbu. Po volbách však nová koalice složená z ANO, Chrudimáků a Pirátů změnila kurz a vsadila na rekonstrukci. První etapa za sto milionů korun přinesla nové šatny, opravený hlavní sál i další tělocvičnu. Teď má přijít ta výrazně dražší část.

Chrudim chce ke staré hale přistavět moderní hotel, ten původní půjde k zemi

Druhá a třetí etapa počítá s opravou Tyršova domu, novou lezeckou stěnou, demolicí sporthotelu a stavbou parkovacího domu se 174 místy i stavbou ubytovacího zařízení s kapacitou 45 lůžek a wellness provozem.

„Chceme nabídnout kvalitní sportoviště a seriózní zázemí. Musíme také opravit Tyršův dům, který je spjat s historií města. Sokol tam bude mít síň slávy, která připomeneme, jak se v Chrudimi sportovalo přes 150 lety. A parkovací dům? Ten vzhledem k tomu, jak se v této lokalitě parkuje, udělat musíme,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný. (ANO).

Jenže odhadovaná cena za toto bohaté menu z původních 300 milionů poskočila na 480 milionů korun. „Cena je opravdu vysoká. Nejsem z toho nadšený. Ještě doufám, že se srazí výběrovým řízením,“ řekl Pilný.

Ve volebním roce tak chrudimské politiky čeká dilema. Má smysl dávat tak velké peníze do postaršího sportovního zařízení?

„Nesmyslné zadlužení“

Část opozice říká kategorické ne. „Dodělat halu za takovou částku znamená nesmyslné zadlužení města. A přitom by v podstatě stačilo za minimum peněz tu rekonstrukci dotáhnout, aby to vypadalo slušně. Proč bychom měli například stavět ubytovnu, to je stejně nákladné, jako budovat nový hotel,“ řekl Málek.

Chrudim nedostala dotaci dokonce ani na první etapu. Plán na financování stavby parkovacího domu formou PPP projektu, díky kterému by část zatížení nesl soukromník, se radním rozpadl pod rukama.

Chrudim podle schváleného rozpočtu očekávala letos příjmy ve výši 770 milionů korun, plán na investice počítá s výdajem ve výši 150 milionů korun. Očekávané náklady na opravu haly už nyní nutí radní se držet při zdi.

Tento měsíc se například rozhodli oželet dotaci ve výši 40 milionů korun na stavbu velkého separačního dvora v průmyslové zóně u bývalé Transporty. Akci za více než 170 milionů korun chystají už léta, ale i kvůli hale by na ni neměli dost peněz. Skončí patrně i jejich koketování s myšlenkou, že koupí třináct let zavřený hotel Bohemia v centru města a zprovozní jej. Na nic takového nebudou v rozpočtu peníze.

„Plánovaná oprava haly je drahá, peníze potřebujeme jinde. Je potřeba to celé přehodnotit,“ řekl Málek.

Místostarosta Petr Lichtenberg naopak soudí, že opravu je třeba dodělat tak, aby za pár let město nelitovalo, že kvůli šetření sáhlo ke kompromisům. „Bude to náročné, rozpočet bude napnutý, ale teď je to sportoviště z mého pohledu nedodělané,“ řekl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

Traktorista na širém poli vrazil do sloupu, od elektřiny odstavil 130 domácností

Traktorista u Pohránova na Pardubicku porazil elektrický sloup. (20. února 2026)

Opravdickou smůlu měl v pátek ráno traktorista v Pohránově na Pardubicku. Na širém rovinatém poli narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Sloup sice neporazil, desítky domácností však zůstaly...

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

Spor o dokončení rekonstrukce sportovní haly. Půl miliardy je příliš, míní opozice

Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026)

Chrudimští politici léta přemítali, zda mají za velké peníze vybudovat novou sportovní halu, anebo za menší obnos opravit starou. Po deseti letech je zřejmé, že zvolilo rekonstrukci. Opozice je proti.

26. února 2026  15:36

Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.

26. února 2026  11:59

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  10:53

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

Řidičům se od nemocnice velmi špatně najíždí na Kyjevskou ulici. Auta ve špičce...

Zástupci města a Pardubického kraje oznámili, že společně vybudují novou křižovatku u Pardubické nemocnice. Stavba začne v příštím roce a bude stát 66 milionů. Je to součást tří zásadních změn v...

25. února 2026  15:12

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

25. února 2026  12:32

Vzývaný plán na Wonkově mostu se nezdařil, cyklisté zůstanou mezi chodci i po opravě

Po opravě zůstanou na Wonkově mostu v Pardubicích stejně široké chodníky jako...

Ani oprava Wonkova mostu, která letos v centru Pardubic skončí, nezmění dopravní poměry ve městě. Nezdařil se totiž plán na oddělení chodců a cyklistů. Chodníky tak zůstanou stejně široké jako před...

25. února 2026  10:29

Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Druhý den soudního líčení kvůli zakázce na parkovací dům u pardubické enetria areny přinesl hned dopoledne ostrou obhajobu exprimátora Martina Charváta (dříve ANO). Ten strávil po policejní razii...

24. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:31

Královna asistencí Bartoňová: U dětí se řeší hlavně body, to není dobře

Kateřina Bartoňová v dresu Levhartic Chomutov

Jedna dvě, rekord je! Ženská basketbalová liga se klaní olympioničce Kateřině Bartoňové, nové premiantce v asistencích. Chomutovská stálice posunula maximum nejvyšší soutěže na úctyhodných 1 294...

24. února 2026  13:36

Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho...

Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i...

24. února 2026  11:10

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Na východě Pardubic se postaví tisíce bytů. Počítá se i s dostupným bydlením

Na východě Pardubic se budou stavět tisíce bytů. (23. února 2026)

Ve třech různých etapách a na třech různých místech se má stavět na samém východním okraji Pardubic. Promění se bývalá kasárna Hůrka a zmizí i pole, které odděluje sídliště Dubina od řeky Labe. Podle...

23. února 2026  16:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.