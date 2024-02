Utracené miliony lidé na koupališti neuvidí. Budou zklamaní, tvrdí politici

Dobrou zprávou je, že Pardubice budou mít letos v létě poprvé od roku 2021 otevřené hlavní městské koupaliště. A tou špatnou je fakt, že řada lidí bude možná z výsledku nákladné rekonstrukce Cihelny zklamaná.

Důvod? Drtivá většina z utracených peněz totiž mířila do zázemí areálu. Opravují se technologie či samotné bazény. Šatny, sprchy nebo bufety projekt neřeší.

„Mám z toho docela strach. Potíž je, že jsme projekt tak ořezali, že vlastně metr od bazénu nebude nic nového. Lidé budou nadávat, o tom jsem přesvědčený. A ještě si, jak je v Česku běžné, přisadí, že tady někdo ukradl dvě stě milionů. Do strojovny se totiž asi podívat nepůjdou,“ uvedl radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Ostatní politici z vedení města nejsou tak přímočaří, ale i oni připouštějí, že stávající opravou zvelebování koupaliště nemůže skončit. „Technologie se opravit musely, byly v havarijním stavu. Ovšem velmi brzy musíme řešit i zázemí areálu, na které se teď nedostalo,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Radní města na své středeční schůzi také rozhodli, že novým provozovatelem koupaliště Cihelna bude od nadcházející letní sezony společnost PAP Pardubice – městská firma, která provozuje akvapark Na Olšinkách.

„Společnost PAP Pardubice byla založena za účelem provozování aquacentra, a tak je zcela logické, aby spravovala i druhé koupaliště, které se ve městě nachází,“ uvedl primátor Nadrchal a dodal, že se firma specializuje na provozování víceúčelových zařízení v oblasti plaveckého bazénu, aquaparku, wellness, fitcentra a tělocvičen jak pro individuální, tak i pro organizované sportovní a rekreační aktivity. Zároveň spravuje areál Letní pláže.

Podle šéfa městské společnosti Jiřího Vysoudila by starost o obě venkovní koupaliště měli jeho lidé zvládnout. „Za nás je to správné řešení, ve vztahu k našim zákazníkům, kteří budou moci využít plnohodnotně oba areály ve stejném režimu poskytovaných služeb,“ doplnil ředitel Vysoudil.

Konec provozovatele? Město za to zaplatí

Potvrdila se tak informace, kterou jako první přinesla MF DNES, že na Cihelně po 27 letech končí jako provozovatel Petr Ministr. Například podle zástupců ODS, jejímž členem podnikatel je, to však může být chyba, za kterou město zaplatí.

„Petr Ministr od města dostával ročně 2,3 milionu korun jako dotaci. Ovšem celé podnikatelské riziko šlo za ním. Když bylo deštivo a prázdniny nevyšly, byl to jeho problém,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Kvaš, který má obavy, že nyní bude mít radnice větší náklady. „PAP Pardubice se bude muset chovat jinak. Bude muset najmout lidi, kteří na koupališti budou zaměstnáni celé léto. Budou pobírat plat bez ohledu na to, jestli na koupališti budou, či ne. Nikdo nám neřekl, jestli někdo spočítal, jaké náklady bude městská firma mít. Mám obavy, že docela velké,“ doplnil Kvaš, který však ocenil, že díky tomu, že areál bude provozovat městská firma, magistrát ušetří zhruba 20 milionů za DPH z rekonstrukce areálu. „To je dobrý krok, to kvitujeme,“ dodal.

Radní změnu provozovatele brání tím, že letos zatím koncesi na provoz Cihelny nikomu udělit nemohli, protože stavba ještě nekončí. Sice se na prázdniny bazény napustí, ale hned po skončení sezony budou práce pokračovat.

„Letos bude koupaliště fungovat ve zkušebním provozu. Bylo by náročné připravit s nájemcem smlouvu. Do budoucna ještě uvidíme, jak to bude dál,“ uvedl primátor Nadrchal.