Pirátům vadí reklama v ulicích Pardubic, do rozpočtu přináší minimální příjem

Nic z toho není, tak to pojďme raději zrušit. S takto jednoduchou logikou se chce část opozičních zastupitelů Pardubic popasovat se starými smlouvami na pronájem reklamních ploch v krajském městě.

Nelíbí se jim, že firmy zaplavují veřejný prostor plakáty, a vlastně za to nic neplatí. „Roky se nikdo na radnici ani na obvodech na smlouvy o pronájmu ploch pro reklamu nepodíval. My to udělali a našli jsme to, co jsme čekali. Zastaralé smlouvy často z přelomu tisíciletí a směšné ceny nájemného,“ uvedl Robert Hrdina ze Strany zelených.

To, že řada smluv je historických a ceny za pronájem jsou malé, přiznává i zastupitel za ODS a šéf komise pro pozemky a reklamu Dušan Stránský. „Některé smlouvy jsou hodně vousaté, je to pravda. Hodně to souvisí s tím, že už dlouhé roky nové plochy pro reklamu nepovolujeme, takže to trochu zůstalo mimo zájem,“ uvedl zastupitel.

Ovšem v čem se zastupitelé rozcházejí, je řešení dané situace. Piráti by byli nejraději, kdyby veškeré poutače z ulic zmizely. Nechali by jen klasické plakátovací plochy.

„Ideální bude, když billboardy na městských pozemcích odstraníme. Podnikání v reklamě není naše role, a jak se za posledních dvacet let ukázalo, tak to ani neumíme, nebo to není priorita. Lepší bude jít příkladem. To znamená bojovat s vizuálním smogem, na kterém reklamní společnosti vydělávají miliony a Pardubice jen drobné,“ uvedl Hrdina, který s kolegy spočítal, že na pronájmu venkovní reklamy Pardubice v posledních dvou letech vydělávají zhruba 1,6 milionu korun.

Pro městskou kasu jde o zanedbatelný příjem. Konkrétně 0,49 promile, tedy pouhých pět setin procenta z ročního rozpočtu. „Nejvíce ze starých smluv těží firmy Reklamní servis RS, Barth Reklamka a Dopravní podnik města Pardubic,“ dodal Hrdina zvolený na kandidátce Pirátské strany.

Domluvili si schůzku

Ovšem pro takto radikální krok budou odpůrci reklamy hledat v zastupitelstvu jen těžko většinu. „Reklama má smysl a třeba rušit citylighty na zastávkách MHD mi vůbec nedává smysl. Občas se i já z reklamy dozvím něco zajímavého. V čem však dávám kolegům za pravdu, že jsou potřeba nějaké revize smluv. Určitě bychom třeba měli myslet na inflační doložky,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Piráti a Zelení by rádi celou věc prodiskutovali co nejdříve. „Myslím, že tady je spěch zbytečný. Problém to je a určitě má smysl o něm mluvit, ale nevidím důvod, proč to musí být teď hned. Změny je potřeba připravit. Říct, že všechno zrušíme, je strašně jednoduché,“ řekl Klimpl.

Politici brojící proti reklamě si už vyžádali schůzku s vedením radnice. Ta by se měla konat během několika málo týdnů. „Ano, vím o tom, určitě se s Piráty potkáme. Můžeme se o tom bavit, ale upřímně říkám, že Pardubice mají momentálně tisíc větších problémů, než je reklama v ulicích,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Piráti už nedávno upozornili na legální reklamu u silnic v Pardubicích, která po medializaci zmizela. Nyní chtějí postoupit o krok dál. „Umím si i představit, že pár billboardů zůstane za nových podmínek a s tržním nájemným. Otázka je, jestli to za to vůbec stojí. Vyjednat, přepsat a spravovat nové smlouvy také stojí peníze,“ dodal zastupitel za Piráty Lukáš Havlena.