Kraj odstranil reklamní plachty ze škol, Pardubice se přivýdělku vzdát nechtějí

Milan Zlinský
  10:24
Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že střední školy, které spravuje, si už nebudou přivydělávat umisťováním velkoplošných reklam na ploty či budovy. Pardubická radnice však podobný krok odmítá. Zatímco kraj začal billboardy ze svých objektů postupně odstraňovat, město se soustředí hlavně na nelegální reklamy. Podle opozice tím ale hrozí, že se s chystanou změnou zákona reklamy do ulic vrátí.
Fotogalerie2

V Pardubicích je stále u silnic dost reklam. A to i v blízkosti škol, jak je vidět třeba u plynárenského učiliště. (12. ledna 2026) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Pardubický opoziční zastupitel Robert Hrdina dlouhodobě bojuje proti vizuálnímu smogu ve městě. Byl by rád, kdyby z ulic zmizely prakticky všechny reklamy. Ostatně také v prosinci navrhl na zastupitelstvu usnesení, které by místa pro plakáty výrazně redukovalo. Ovšem neuspěl. K tomu, aby se bod alespoň projednal, chyběl jediný hlas.

„I ve spolupráci s politiky, aktivisty a odborníky také z jiných měst zpracujeme o něco konkrétnější návrh a předložím ho na příštím zastupitelstvu znovu,“ řekl Hrdina ze Strany zelených, který se tak evidentně nevzdává.

A optimismus do žil mu nedávno poslal krajský úřad. Ten totiž poněkud překvapivě rozhodl, že už nechce mít billboardy na středních školách, které spravuje.

Plakáty nejprve zmizely z místa před kanceláří hejtmana

A hned to má konkrétní dopad. Z plotu Střední průmyslové školy elektrotechnické, která sídlí v centru Pardubic, zmizelo pět obřích plakátů. Radní kraje tak navazují na dlouhodobé odstraňování nosičů od silnic.

„Po jednání se zástupci iniciativy, která intenzivně řeší odstraňování billboardových ploch z ochranného pásma silnic I. třídy, jsme provedli průzkum mezi krajskými středními školami ohledně umístění billboardových ploch na našem majetku. Příkladem za všechny byly billboardové plochy v centru Pardubic na plotě Střední průmyslové školy elektrotechnické, kde byly čtyři tyto nosiče umístěné směrem do ulice Jahnova a jeden do ulice Jiráskova. Dnes je již plot volný a s ohledem na jeho stav připravujeme opravu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK.

Odstranění dřevěných desek pro výlep má pro něj osobně ještě jeden bonus. Na plakáty se totiž díval každý den ze své kanceláře, kterou má přes ulici. A toho využívali někteří političtí konkurenti v čele s Vítězslavem Novohradským z SPD, který si často plochu objednával pro svoje materiály. Na stejném místě v Jahnově ulici občas zaútočil i třeba na své rivaly z ODS.

Nicméně podle Netolického nejde o ojedinělý výstřelek, a naopak by plakáty měly postupně mizet i z dalších škol či jejich plotů.

„Nechtěli jsme naše školy vystavit jakýmkoliv sankcím za předčasné ukončení smlouvy, protože často jsou již tyto plochy dále pronajaté konkrétním subjektům. Nicméně ředitelé škol byli informováni, že tyto smlouvy nebudeme dále prodlužovat, a často zanedbané a nevzhledné billboardy jsou tak postupně odstraňovány,“ dodal Martin Netolický.

Radnice se zatím soustředila na nelegální reklamní plochy

Jeho postoj může být pro Roberta Hrdinu vzpruhou. Zatím totiž na půdě radnice vede docela marný boj. Radnice sice pomohla s odstraněním alespoň nelegálních ploch, ale tím prozatím končí. A to je podle Hrdiny škoda a chyba zároveň.

„Za poslední rok a půl zmizely z Pardubic desítky billboardů, zejména podél rychlodráhy I/36, komunikace I/37 a dalších vytížených tahů. Šlo o dlouhodobé a nákladné snažení — od mapování a kontrol přes správní řízení až po samotné odstraňování zařízení za miliony korun,“ uvedl Hrdina a doplnil, že pokud město nezasáhne, šlo možná o zbytečnou práci.

V létě se totiž mění zákon, a bude tak nově podstatně snadnější umístit u silnice ve městě či obci reklamu. Podle zastupitele by tak radnice měla reagovat vyhláškou, která nové vlně billboardů zamezí.

„Od 1. července 2026 začne platit novela zákona o pozemních komunikacích, která zásadně mění definici tzv. zastavěného území. Nově bude tato hranice přejímána z územního plánu, což má přímý dopad na tzv. silniční ochranná pásma. Ta se v zastavěném území neuplatňují vůbec, a tedy přestává platit povinnost žádat o umístění billboardů souhlas silničního správního úřadu nebo Policie ČR,“ uvedl Hrdina, který tak znovu předloží návrh omezení na únorovém zastupitelstvu.

„Reálně hrozí, že se billboardy na tato místa začnou vracet – nikoliv proto, že by dobrovolníci, úřady či správci komunikací ztratili vůli pokračovat, ale proto, že to umožní změna legislativy. Pokud chceme zabránit návratu reklamních zařízení, která zhoršují bezpečnost provozu, degradují veřejný prostor a odvádějí pozornost řidičů, nemůžeme tuto situaci podcenit,“ dodal člen Strany zelených.

Podle ODS by bylo lepší zdražit pronájem ploch

Ovšem zatím se nezdá, že najde v městském parlamentu dostatečnou podporu. Politici boj proti reklamě podporují spíše vlažně. Důvod? Nepřekvapivě peníze.

Například pardubický dopravní podnik má z reklamních ploch na autobusových zastávkách velmi slušné příjmy. „Spolu se Službami města Pardubic z toho generujeme relativně zajímavé příjmy v řádech milionů korun. Já se budu zastupitelů ptát, kde ty peníze máme vzít, my je vkládáme do systému dopravy a ty peníze nám budou chybět,“ řekl pro ČTK ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán, který je zároveň zastupitelem města.

Nelegální billboardy mizí od silnic ztuha, v Pardubicích je aktivisté přelepují

Podle zastupitele a poslance Karla Haase z ODS je venkovní reklama podnikání, které zaměstnává mnoho lidí a firmy z něj odvádějí peníze na daních. Nicméně i podle něj je nutné do systému sáhnout.

„Pokud by město chtělo zmírnit vizuální smog, může například zvýšit sazby za pronájmy pozemků. Ty se neměnily 15 let a víme, jak za tu dobu všechno podražilo. Nicméně si myslím, že tento problém nemůžeme řešit ideologicky, ale s chladnou hlavou. Reklama je podnikání jako každé jiné,“ řekl Karel Haas.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné...

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

Kraj odstranil reklamní plachty ze škol, Pardubice se přivýdělku vzdát nechtějí

V Pardubicích je stále u silnic dost reklam. A to i v blízkosti škol, jak je...

Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že střední školy, které spravuje, si už nebudou přivydělávat umisťováním velkoplošných reklam na ploty či budovy. Pardubická radnice však podobný krok odmítá....

12. ledna 2026  10:24

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

11. ledna 2026  11:01

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Firmy v Pardubickém kraji se s lidmi podělí o zisky, někde se bude přidávat

ilustrační snímek

Česká republika zažila z ekonomického hlediska slušný rok. Hlavně díky tomu velká část zaměstnanců v Pardubickém kraji obdržela v závěru roku bonusy nebo odměny. V mnoha firmách v regionu letos...

10. ledna 2026  8:40

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

9. ledna 2026  14:39

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim...

9. ledna 2026  12:22

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Pardubice už nebude hyzdit ostudné torzo Brány borců, začala její oprava

Dělníci už několik týdnů na Bráně borců pracují. Zatím ji hlavně čistili od...

Památkově chráněná Brána borců, která za fotbalovým stadionem v centru Pardubic dělala městu dlouhé roky ostudu, se dočkala opravy. Práce za 50 milionů korun mají skončit do roka. V objektu z 30. let...

9. ledna 2026  10:10

Kauza černé přístavby chaty v Jevíčku. Soud úředníkům zmírnil trest

Zastupitel Jevíčka si rozšiřoval chatu. Výsledkem je šest obviněných (8. dubna...

Trojice úředníků z Městského úřadu v Moravské Třebové, která podle okresního soudu nezákonně pomohla legalizovat na černo postavenou přístavbu chaty v Jevíčku, ve čtvrtek jen částečně uspěla u...

8. ledna 2026  17:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.