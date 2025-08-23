Po Labi poplují lodě s bahnem. Pardubický Čičák čeká očista za více než 11 milionů

Milan Zlinský
  9:02
Pardubice čeká od září netradiční podívaná. Slepé rameno Labe v parku Na Špici neboli Čičák čeká odbahnění. Po řece se budou plavit velké lodě naložené bahnem. Odtěžení by mělo zlepšit stav vodní nádrže a přispět k ochraně místního ekosystému. Práce potrvají do poloviny října a vyjdou na více než 11 milionů korun.

Na břehu Labe je už vše připraveno na nakládání bahna z Čičáku a jeho následný transport po vodě směr Hůrka. Akce potrvá zhruba měsíc a půl. (23. srpna 2025) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Se začátkem školního roku získají Pardubice atrakci navíc. Po Labi se totiž od 1. září začnou plavit velké nákladní lodě s poněkud zapáchajícím nákladem. Ten se bude skládat zejména z bahna, které sací bagr dostane ze dna Čičáku. Tedy slepého ramena řeky, které je ve středu oblíbeného parku Na Špici nedaleko soutoku Labe a Chrudimky.

„Odstranění sedimentu zlepší kyslíkové poměry v nádrži a současně budou vytvořeny dvě nové tůně a zůstane nedotčena západní část nádrže s bahnitými mělčinami, které poskytnou vhodné podmínky především pro potěr zdejších ryb a život obojživelníků,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová z hnutí ANO.

V parku Na Špici i dál proti toku Labe už začaly přípravné práce. Na nakládacím i vykládacím místě těžké stroje zapustily tzv. štětovnice, které slouží jako vyvazovací prvky pro lodě. „Do parku byly navezeny panely na zakrytí cesty a od mostku už probíhá jejich pokládka, která bude hotova do konce srpna,“ uvedla tisková mluvčí pardubického magistrátu Ivana Dolanová.

Zvláštní železa stojící ve vodě pak třeba jezdci na paddleboardech mohou vidět i na břehu nedaleko soutoku Labe s Loučnou. Právě tam se bude bahno vykládat.

Bahno se využije i na úpravu městské zeleně

„Samotné odbahnění začne 1. září a potrvá do 15. října. Během této klíčové etapy budou odtěženy letité sedimenty ze dna Čičáku a lodě je přepraví proti proudu Labe k dočasnému uskladnění v areálu bývalých kasáren na Hůrkách. Část odtěženého sedimentu odvezou nákladní automobily. Po vysušení bude bahno využito například na úpravu městské zeleně nebo uloženo na zemědělských pozemcích města,“ řekl náměstek primátora pro správu majetku města a investice Jan Hrabal z hnutí ANO.

Politici si od vytěžení bahna slibují další zvelebení parku, který se kompletně opravoval před deseti roky. „Projekt je důležitý jak pro samotný ekosystém, tak pro návštěvníky parku. Práce pozitivně přispějí k větší diverzitě lokality. Současný charakter lokality postupně směřuje k degradaci vodního ekosystému,“ dodala Klčová.

Celkové náklady akce mají být 11,2 milionu korun. Město na ni získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7,68 milionu korun včetně DPH. Předpokládá se, že celá revitalizace bude dokončena nejpozději do února 2026. „Občany prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v parku. V úseku vyznačeném na mapce, kudy bude jezdit těžká technika, nebude možné využívat cestní síť,“ dodala Ivana Dolanová.

Podobná podívaná, jiná technologie

Pardubice naposledy podobnou akci viděly před pěti roky. Na sklonku léta 2020 totiž skončilo odbahnění jezírka Maťák, které je slepým ramenem řeky Chrudimky. Tam se však používala jiná technologie. Sací bagr ládoval bahno do obřích vaků, které vlastně vytvořily nový břeh. „Bagr má frézu, která rozruší sediment na dně jezera, čerpadlo nasaje sediment do potrubí a skrz něj do vaků,“ řekl tehdy Tomáš Svoboda z firmy Hydro&Kov.

V první části odtěžil 2 360 metrů krychlových do vaků a ve druhé části 1 300. Jezero nebylo třeba zbavit jen usazeného bahna, které ho zanášelo, ale také sbírky odpadků, které tu zanechali nepořádní lidé, takže se musely před samotným bagrováním ručně vybírat. „Lidé se nechovají pěkně, myslí si, že voda všechno schová. Nám to ničilo stroj a zdržovalo práci,“ řekl strojník Miroslav Závodský, který sací bagr obsluhoval.

Sto let staré pardubické jezero plné žab a leknínů se dočká odbahnění

Navrácení Matičního jezera do jeho původního stavu vyšlo zhruba na 20 milionů korun, náklady z větší části pokryla dotace z Unie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenáviděný dárek od USA zůstane. 77 let starý most u Pardubic místním „pije krev“

Premium

Pardubický kraj rozhodl, že jednosměrný most přes Labe z roku 1948 v Kuněticích u Pardubic nenahradí novou moderní konstrukcí. Technickou památku opraví tak, aby mohla i nadále sloužit. Obec si však...

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Dnes odpoledne došlo v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích k výbuchu. Při incidentu se zranili tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři převáželi...

Záchranka jezdí stále častěji pro zraněné na traily. Ať to platí provozovatel, žádá kraj

Premium

Na Orlickoústecku přibývá zranění na cyklotrailech. Podle hejtmana Martina Netolického to zatěžuje krajskou záchrannou službu. Navrhuje proto, aby se na úhradě nákladů podíleli i provozovatelé...

Kráva s barelem na hlavě spadla do řeky, bezradné zvíře vysvobodili hasiči

Velká žízeň v tropickém dni stála málem život jednu krávu na Svitavsku. Když se snažila napít, hlava jí uvázla v barelu, se kterým spadla dezorientovaná do řeky Třebůvky. Z pasti ji vysvobodili...

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!

Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...

23. srpna 2025  10:12

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  9:57

Po Labi poplují lodě s bahnem. Pardubický Čičák čeká očista za více než 11 milionů

Pardubice čeká od září netradiční podívaná. Slepé rameno Labe v parku Na Špici neboli Čičák čeká odbahnění. Po řece se budou plavit velké lodě naložené bahnem. Odtěžení by mělo zlepšit stav vodní...

23. srpna 2025  9:02

Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...

22. srpna 2025  15:17

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:23

Svoboda mě překvapil, uznal Ocampo. Na čem musí Češi před ME ještě zapracovat?

O přesném složení nominace pro EuroBasket ještě po vítězné generálce s Gruzií (100:87) zcela jasno neměl, přesto šlo ze slov trenéra Diega Ocampa vyčíst, že hrubou představu má. „Potešili mě i hráči,...

22. srpna 2025  9:40

Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

Vedení hokejistů Pardubic se kvůli šířící se viróze v mužstvu rozhodlo předčasně ukončit start na turnaji Coupe des Bains ve Švýcarsku. Dnes tak Východočeši neodehrají plánovaný druhý zápas proti...

22. srpna 2025  9:30

Krejčího potěšil vítězný závěr přípravy: Pro sebevědomí jedině dobře, fakt si to sedá

Že gruzínští soupeři nebudou v přípravě na EuroBasket s nikým zacházet v rukavičkách, poznal hned několikrát. Po soubojích v podkošové vřavě schytal rány do břicha, kontroloval také, jestli vydržely...

22. srpna 2025  6:25

Srážka u tunelu Hřebeč zablokovala frekventovanou silnici, jeden zraněný

Ve čtvrtek ráno zasahovaly všechny záchranné složky u dopravní nehody na silnici I/35 poblíž tunelu Hřebeč na Svitavsku. Po střetu dvou kamionů a osobního auta se zranil jeden člověk. Vytížená...

21. srpna 2025  14:28

Gruzie v Pardubicích - a pak už Evropa. Češi touží završit přípravu vítězně

Je to pro ně jediná příležitost, jak se v létě, těsně před začátkem bojů na EuroBasketu 2025, ukázat před svými fandy. Čeští basketbalisté totiž mají za sebou v přípravě čtyři duely v zahraničí a v...

21. srpna 2025  11:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní...

21. srpna 2025  10:28

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.