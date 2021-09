Oprava muzea v Chrudimi stojí. Kraj chce, aby na ni město přispělo

Budova patří městu, ale ve výpůjčce ji má na padesát let Pardubický kraj. A ten chce, aby se město podílelo na nákladech, které přesáhnou šest milionů korun.

Město něco takového až dosud nepřipouštělo. Náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek (KDU-ČSL) se chce do konce letošního roku na společné opravě dohodnout se starostou Chrudimi Františkem Pilným (ANO).

„Už jsem mu avizoval, že kraj nemůže rekonstruovat cizí majetek, ale jsme připraveni se na tom podílet,“ uvedl Línek a dodal, že budova je ve vlastnictví města Chrudim a kvalifikovaný odhad na obnovu fasády z roku 2020 činil 6,4 miliony korun.

„Proto jsme zařadili do připravovaného rozpočtu kraje do kapitoly kultury a památkové péče požadavek na polovinu této částky, tedy na 3,2 milionu korun,“ uvedl Línek.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) ale postup kraje kritizuje. Nechápe, proč by město mělo dávat miliony na opravu.

„Ve smlouvě o výpůjčce je jasně napsáno, že veškeré opravy a údržbu po dobu výpůjčky platí Pardubický kraj. Pokud kraj nechce investovat do cizího majetku, je otázka, proč uzavíral smlouvu o výpůjčce s takovými podmínkami,“ uvedl Pilný.

Pardubický kraj dohodu o výpůjčce uzavřel s Chrudimí v roce 2006, budovu využívá pro potřeby Regionálního muzea v Chrudimi. Je to jediné krajské muzeum, kde je kraj v nájmu.

Ve Vysokém Mýtě a Litomyšli získal kraj budovy bezúplatným převodem. Stejně tak je majitelem Zámku Pardubice. Chrudim se ale odmítala a nadále odmítá svého historického majetku vzdát.

Výpůjčka by se mohla změnit na nájem

Výsledkem je další odsunování opravy. Mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták uvedl, že ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi už požádala o to, aby dřevěná konstrukce na ochranu chodců mohla u muzea zůstat až do konce příštího roku.

S největší pravděpodobností se obě strany sporu nakonec nějak dohodnou, protože lešení kolem budovy není dobrou vizitkou pro kraj ani město. Podmínky výpůjčky se ale mohou změnit.

„Možná by stálo za úvahu ukončit smlouvu o výpůjčce a nahradit ji klasickou nájemní smlouvou, kde bude jasné, že to máme opravovat my, a budeme dostávat nájem,“ řekl Pilný.

Zastupitel kraje i města Chrudim Daniel Lebduška (Piráti) má pro postup Pardubického kraje pochopení a předpokládá, že požadované tři miliony město mít bude.

„Myslím si, že to je v tuto chvíli od kraje férová nabídka. Město mělo tendenci v minulých letech šetřit, nevěděli jsme, jak se budou vyvíjet daňové příjmy, ale takovouto částku bychom v rozpočtu na příští rok najít mohli,“ řekl Lebduška.