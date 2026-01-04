První krok ke splavnění Labe: stání pro lodě u pardubického zdymadla

David Půlpán
  9:15
Není vyloučeno, že stát nakonec neprosadí splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. První akce, která je součástí této velké stavby, ale začne v Pardubicích už na začátku příštího roku. Ředitelství vodních cest (ŘVC) u zdymadla vybuduje stání pro lodě.

Splavnění Labe zahrnuje sérii investic, z nichž největší je vybudování plavebního kanálu u Přelouče. S většinou z nich musí ŘVC čekat do doby, než bude zřejmé, že kanál u Přelouče skutečně vznikne. Drobnou akci v Pardubicích však může vybudovat hned.

„Na vznik ochranného stání v Pardubicích se nevztahuje podmínka ministerstva dopravy, že nejdříve musí být postavena Přelouč, aby se v Pardubicích mohlo něco dělat,“ řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Stát ukázal plány na splavnění Labe do Pardubic, stavět by se mělo v roce 2031

Ochranné stání bude sloužit k bezpečnému přivázání, ukotvení nebo připoutání lodí. Podle registru smluv za stavbu zaplatí Ředitelství vodních cest vybranému dodavateli 48 milionů korun bez DPH.

Vznikne na pravém břehu pod zdymadlem Pardubice v rejdě plavební komory. Umožní bezpečné vyvázání plavidel i za největších povodní. Každé stání tvoří trojice daleb (pilotů), tedy ocelových sloupů zapuštěných do dna. Jedna z nich bude vybavena lávkou pro přístup na břeh.

„Plavba tu již probíhá, tím pádem je třeba se postarat o plavidla, netýká se to jen výletní lodi Arnošt, lodí je tu víc,“ uvedl Martin Vavřička z ŘVC, který vede oddělení přípravy. „Arnošt by se tam vešel čtyřikrát,“ popsal velikost stání Vavřička.

Loď Arnošt z Pardubic se vrací do akce, vody Labe brázdí s novými kapitány

„Tuto investici vítáme, ochranná stání představují naprosto nepostradatelný pilíř vodní dopravy a rekreace. Zajišťují veškeré logistické a servisní zázemí pro lodě,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

Slavnostní zahájení stavby by se mělo uskutečnit v lednu nebo únoru, hotovo bude v polovině roku. Na trase mezi Přeloučí a Pardubicemi chystá Ředitelství vodních cest řadu dalších akcí.

Pardubické zdymadlo
Výletní loď Arnošt z Pardubic po tříleté opravě opět přepravuje cestující.
Výletní loď Arnošt z Pardubic po tříleté opravě opět přepravuje cestující.
Výletní loď Arnošt z Pardubic po tříleté opravě opět přepravuje cestující.
10 fotografií

Přístav ve Chvaleticích má stavební povolení

Na rozšíření přístavu ve Chvaleticích má dokonce už stavební povolení. Plánuje také modernizace plavebního stupně Srnojedy, prohloubení koryta řeky do Pardubic a zejména umístění nového přístaviště a překladiště v Pardubicích. „Tam budeme řešit výběr variant a oznámení EIA v příštím roce,“ uvedl Martin Vavřička.

To vše teď musí počkat. Klíčové bude, aby projekt vodního kanálu u Přelouče prošel procesem EIA. „Ostatní záležitosti budou závislé na tom, jak se nám bude dařit posunout projekt v Přelouči,“ uvedl Fojtů.

Žádná velká rychlost se čekat nedá. Před dvěma roky Ředitelství vodních cest odhadovalo, že stavba v Přelouči by mohla začít v roce 2029. Letos v prosinci už zástupci státní organizace mluvili o roku 2031.

Krajský úřad Pardubického kraje už odsouhlasil koncepci splavnění Labe v rámci procesu SEA. Aby mohla stavba začít, je třeba ještě získat souhlas s akcí v procesu EIA a změnit územní plány kraje i obcí na trase. Kdekoliv na této cestě může stát narazit, opět se může objevit silný odpor ekologických organizací, který v minulosti zabránil tehdy plánovanému vedení kanálu přes slepé rameno Labe. Tehdy mělo ŘVC v ruce dokonce stavební povolení. Nejvyšší správní soud však jeho platnost na popud Dětí Země v roce 2015 definitivně zrušil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?

Kamion vyjíždí od kompostárny, právě zde by se měl budoucí obchvat u Dražkovic...

Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem se pozornost politiků může přesunout na další velkou dopravní akci. Tou je stavba jihovýchodní...

První krok ke splavnění Labe: stání pro lodě u pardubického zdymadla

Pardubické zdymadlo

Není vyloučeno, že stát nakonec neprosadí splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. První akce, která je součástí této velké stavby, ale začne v Pardubicích už na začátku příštího roku. Ředitelství...

4. ledna 2026  9:15

Role favorita nám svazuje ruce, vědí v Pardubicích. Zlomit to má derby s Hradcem

Hradecký Petric Alessandro brání v pohybu Petru Šafarčíkovi z Pardubic.

Nebude to tentýž soupeř, kterého pardubičtí basketbalisté 1. listopadu loňského roku před vlastními příznivci přejeli 105:73. Mančaft východočeského rivala z Hradce Králové, proti němuž hostující...

3. ledna 2026  10:58

Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky...

3. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  9:01

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská...

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.

2. ledna 2026  15:41

Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc

Radnice Pardubice

Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.

2. ledna 2026  13:45

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  2. 1. 9:45

Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Sanitky čekala jízda do prudkého kopce i jeho sjíždění, rychlé couvání ve...

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...

1. ledna 2026  16:23

Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano

ilustrační snímek

Ceny, které ovlivňují radnice, v roce 2026 nahoru nepůjdou. Konají se totiž volby. Zdraží však provoz domácností, lidé si připlatí za vodu a teplo.

1. ledna 2026  8:33

Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...

31. prosince 2025  8:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

I když letos nepoznamenaly život lidí extrémní povodně a nekonaly se krajské ani komunální volby, byl rok 2025 v Pardubickém kraji nabitý zajímavými událostmi. Redakce iDNES.cz se za nimi pokusila...

31. prosince 2025  8:51

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.