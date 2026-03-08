Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Autor:
  9:01
Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu kompletního bypassu, který by umožňoval napojení na dálnici z obou stran.

Na sedmikilometrový úsek D35 vedoucí od konce již zprovozněné dálnice u Ostrova k Vysokému Mýtu čekají řidiči s velkou netrpělivostí. Už na konci letních prázdnin projedou až před budovaný tunel Homole situovaný zhruba v polovině trasy, kde vznikne provizorní napojení na stávající silnici I/17.

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze s předstihem provoz ze silnice I/17 svést na dálnici směrem k Vysokému Mýtu. (11. února 2026)
Stavbu dálnice D35 z Ostrova do Vysokého Mýta se o pár měsíců nepodaří zkoordinovat se stavbou tunelu Homole. Řidiči budou na silnici I/17 sjíždět před tunelem již v létě příštího roku, za tunelem se na dálnici vrátí až ve Vysokém Mýtě. (30. srpna 2025)
Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
V tunelu Homole probíhají práce na sekundárním ostění v ražené i hloubené části tunelu. (19. ledna 2026)
Tunel Homole prochází geologicky složitým kopcem. (4. března 2026)
23 fotografií

Za půlkilometrovým tunelem, který má být dokončený o čtyři měsíce později, už žádná „vracečka“ na dálnici vzniknout neměla, přestože už dnes jsou v obou jízdních pruzích položeny asfaltové koberce prakticky až k mimoúrovňové křižovatce před Vysokým Mýtem. Nic by tak nebránilo zprovoznit v létě i tento úsek.

Ještě loni Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s touto variantou nepočítalo. „Nenašli jsme způsob, aby napojení bylo komfortní a nebylo nutné vybudovat kilometr dlouhý připojovací pruh,“ řekla Romana Šolcová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic na dopravní konferenci v Pardubicích.

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Podle informací zpravodajského serveru iDNES.cz provizorní napojení za tunelem přesto není úplně odepsané. Není totiž stoprocentní, že se Homoli podaří zprovoznit do konce roku. Na jednání v Černé Hoře ohledně přípravy silnice I/73 to naznačil ředitel výstavby ŘSD. „V letošním roce zprovozníme úsek mezi obchvatem Vysokého Mýta a koncem stávající dálnice. Možná nám tam zbude nezprovozněný tunel Homole, ale ten bude zprovozněn nejpozději začátkem rok 2027,“ prohlásil Petr Kůrka.

Jak se napojit na dálnici za tunelem?

V této spojitosti ŘSD aktuálně prověřuje, zda by šlo dříve neplánované provizorní napojení technicky vůbec uskutečnit.

„Snahou zhotovitele je dílo dokončit do konce roku 2026, jestli se to povede nebo ne, nejsem schopen v tuto chvíli říct. Projektant pro jistotu prověřuje alternativní řešení v podobě zhotovení přeložky za tunelem ze silnice I/17. Studie má zjistit, zda by napojení vyšlo výškově, neboť silnice I/17 je v jiné úrovni než dálnice. Napojením by se tunel mohl objet a auta by plynule najížděla na obchvat Vysokého Mýta a nemusela zajíždět k Zámrsku a znovu před Mýto,“ řekl Kůrka s tím, že zhotovitel zatím nemá žádný pokyn k přípravě ani realizaci dočasného přivaděče.

Kompletní bypass tunelu by tak pomohl nejen dopravou přehlcené Stradouni, ale zbavil by dalšího tranzitu i Vysokého Mýta, přes které i po otevření obchvatu část řidičů dál jezdí. Teoreticky by provizorní dopravní řešení mohlo fungovat zhruba půl roku, než bude tunel Homole dokončen.

Tunel Homole na D35 razí dělníci i v noci, farář tam posvětil sochu Barbory

Tunel Homole je v českých podmínkách svým způsobem ojedinělý. ŘSD u něj při zadání poprvé využilo prvky Smaragdové knihy FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), které stanovují rozdělení rizika během stavby mezi smluvní strany. Zhotovitel například nese riziko vícenákladů a zdržení při chybně zvoleném postupu výstavby. Naopak za investorem jdou například potíže, pokud se při stavbě v podzemí ukážou zásadně jiné horniny, než předpokládal geotechnický průzkum.

Přestože ražba tunelu nakonec nepřinesla žádné větší potíže, kvůli náročným geologickým podmínkám byly u několika kritérií překročeny předem stanovené intervaly třídy těžitelnosti. Ty se promítají do ceny, ale i do harmonogramu prací.

„Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla do okamžiku dokončení sekundárních ostění pravé tunelové trouby (PTT) a levé tunelové trouby (LTT) průběžně zaznamenávat časové změny oproti smluvnímu harmonogramu dokončení,“ stojí ve smlouvě mezi zhotovitelem a investorem.

Podle Kůrky časové změny aktuálně sahají do začátku roku 2027. „Se zhotovitelem se bavíme, jestli dokáže přijmout opatření a práce stihne zkrátit. V tuto chvíli to nedokážu říct,“ dodal Kůrka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

Rozbijte fontánu, nakázal ředitel. Ta byla uměleckým dílem, případ vyšetřuje policie

Premium
Na začátku února byla fontána Františka Štorka na příkaz ředitele domova...

Z budovy školního internátu ve Vysokém Mýtě byla na příkaz ředitele odstraněna fontána, o které nikdo netušil, že je uměleckým dílem. Potomci sochaře Františka Štorka žádají po vedení města...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

8. března 2026  9:01

Dělostřeleckou tvrz zatraktivní rozšířená realita a tajná mise, vylepšený bude i vstup

Pardubický kraj nechal v posledních letech kompletně opravit vchodový objekt...

Návštěvníky dělostřelecké tvrze Bouda čekají letos dvě premiéry. Zatímco jarní sezonu odstartuje čerstvě dokončená modernizace areálu, ještě před prázdninami by zde měla fungovat technologická...

7. března 2026  8:19

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Na Pardubicku akutně chybí dětští psychiatři, kraj vkládá naději do nových center

dětská psychiatrie, ilustrace

Na bezmála pět tisíc dětí a mladistvých, kteří jsou v Pardubickém kraji v péči psychiatrů nebo užívají léky na předpis, připadají podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jen čtyři...

6. března 2026  15:10

Nečekané rozuzlení případu pořezané ženy v Chrudimi. Nestalo se to, řekla policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté se od konce ledna zabývali případem napadení ženy v Chrudimi. Neznámý muž jí podle její výpovědi poblíž autobusového nádraží způsobil řezné poranění, protože mu odmítla dát cigaretu. Podle...

6. března 2026  10:22

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

6. března 2026

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

5. března 2026  16:32

Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina

Státní zámek Litomyšl

Festival Smetanova Litomyšl zahájil ve středu dopoledne předprodej vstupenek na letošní ročník, který se uskuteční od 12. června do 5. července. Do prodeje šlo celkem 31 tisíc vstupenek. Po 24...

5. března 2026  12:51

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:37

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Levnější by byla nová. Hala, kterou nákladně opravují, je zralá spíš na demolici

Únorový postup prací při opravách basketbalové haly na pardubické Dukle. (27....

Na téměř 200 milionů korun nakonec vyjde oprava basketbalové haly na pardubické Dukle. Ukazuje se totiž, že je v mnohem horším stavu, než radnice předpokládala. Oprava se tak ukazuje jako nepříliš...

4. března 2026  12:16

Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Premium
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....

4. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.