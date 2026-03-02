Rakovinu slinivky včas odhalí ze vzorku krve. Vědci zdokonalují nadějnou metodu

Autor: ,
  14:50
Odhalit rakovinu slinivky břišní z pouhého vzorku krve dokáže moderní metoda, kterou nadále zpřesnil tým analytických chemiků z Univerzity Pardubice. Analýza lipidů podle vědců spolehlivě rozliší nemocné i lidi s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Nový test by mohl výrazně zlepšit včasnou diagnostiku jednoho z nejagresivnějších typů nádorů.
Michal Holčapek z pardubické univerzity chce se svým týmem přispět ke včasnému

Michal Holčapek z pardubické univerzity chce se svým týmem přispět ke včasnému odhalení rakoviny. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Vědec pardubické univerzity Michal Holčapek získal se svým týmem patent na...
Zuzana Dolečková v laboratoři v budově polikliniky Medila (25. dubna 2023)
Mária Kanásová vkládá vzorky k analýze do superkritického fluidního...
Zuzana Dolečková v laboratoři v budově polikliniky Medila (25. dubna 2023)
7 fotografií

Vědci z Univerzity Pardubice zpřesňují svoji metodu na odhalení rakoviny slinivky břišní. Pomocí analýzy lipidů lze zhoubný nádor zjistit pouze krevním testem, který umí s vysokou přesností rozpoznat nemocné od zdravých. Výzkumníci otestovali, že jejich metoda neselhává ani u lidí, kteří mají předpoklady pro vznik tohoto onemocnění, uvedla univerzita v tiskové zprávě.

Za klíčovou prací stojí tým analytických chemiků pod vedením Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické. Jejich nejnovější zjištění publikoval časopis Communications Medicine.

Michal Holčapek z pardubické univerzity chce se svým týmem přispět ke včasnému odhalení rakoviny.
Vědec pardubické univerzity Michal Holčapek získal se svým týmem patent na novou metodu zjišťování rakoviny slinivky z krve.
Zuzana Dolečková v laboratoři v budově polikliniky Medila (25. dubna 2023)
Mária Kanásová vkládá vzorky k analýze do superkritického fluidního chromatografu v laboratoři Medily. (25. dubna 2023)
7 fotografií

„Naše screeningová metoda dokáže velmi přesně rozlišit nemocné a osoby s vysokým rizikem pro vznik karcinomu pankreatu. Znamená to, že metodu bude možné použít i pro skupinu osob ve vysokém riziku pro vznik tohoto onemocnění,“ uvedl Holčapek.

Tito lidé jsou primární cílovou skupinou pro screening, tedy plošné preventivní vyšetření. Zatímco u běžné populace činí riziko vzniku rakoviny slinivky asi 1,5 procenta, u lidí s vysokým rizikem je to více než pět procent. Mezi vážné rizikové faktory se řadí genetická zátěž a výskyt onemocnění v rodině.

Krevní test, který vznikl na základě výzkumu na Univerzitě Pardubice, by se mohl začít využívat po úspěšném dokončení klinických testů. Společnost Lipidica, za níž stojí český holding FONS JK Group a Univerzita Pardubice, spolupracuje při ověřování metody s 16 nemocnicemi a specializovanými centry v celé České republice.

V Pardubicích bude evropská centrální laboratoř

Rakovina slinivky břišní je jedním z nejagresivnějších typů karcinomů. Statistiky ukazují, že pět let od stanovení diagnózy přežívá pouze 13 procent pacientů. Špatnou prognózu z velké části způsobuje nedostatek spolehlivých nástrojů pro časnou detekci. Neinvazivní krevní test s vysokou citlivostí a specifičností by v budoucnu mohl pomoci zlepšit výsledky léčby pacientů.

V metodě Holčapkova týmu se z krve po odebrání vzorku oddělí plazma nebo sérum a v laboratoři se pak separují lipidy. Pomocí chromatografické kolony se rozvrství podle jednotlivých molekul, v hmotnostním spektrometru se následně rozdělí podle hmotnosti.

Jednotlivé molekuly jsou identifikovány, zjistí se jejich zastoupení a spektrum se porovná s profily nemocných a zdravých lidí, které se statisticky významně liší. Podle dřívějších údajů je správnost diagnózy rakoviny slinivky přes 90 procent. Metoda již získala patent v USA, Evropské unii, Singapuru a Japonsku.

Metodu pardubické univerzity na odhalení rakoviny vyzkouší v praxi, je levná

Společnost Lipidica, která se zabývá časnou diagnostikou rakoviny a dalších zhoubných nádorů, chce v Pardubicích postavit do roku 2030 evropskou centrální laboratoř a školicí centrum. Potřebuje k tomu městské pozemky, o jejichž koupi firma jedná s magistrátem. Na pozemcích ve Štrossově ulici stojí hotel a vila, obě budovy jsou pronajaté.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Rozbijte fontánu, nakázal ředitel. Ta byla uměleckým dílem, případ vyšetřuje policie

Premium
Na začátku února byla fontána Františka Štorka na příkaz ředitele domova...

Z budovy školního internátu ve Vysokém Mýtě byla na příkaz ředitele odstraněna fontána, o které nikdo netušil, že je uměleckým dílem. Potomci sochaře Františka Štorka žádají po vedení města...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

Rakovinu slinivky včas odhalí ze vzorku krve. Vědci zdokonalují nadějnou metodu

Michal Holčapek z pardubické univerzity chce se svým týmem přispět ke včasnému

Odhalit rakovinu slinivky břišní z pouhého vzorku krve dokáže moderní metoda, kterou nadále zpřesnil tým analytických chemiků z Univerzity Pardubice. Analýza lipidů podle vědců spolehlivě rozliší...

2. března 2026  14:50

Všechno běží podle plánu. Demolice bývalých kasáren v Pardubicích míří do finále

Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...

Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích bude hotová do konce dubna. Stavební firma zbourala budovy a odváží materiál z areálu. Práce by měla zvládnout v plánovaném termínu. Na uvolněné...

2. března 2026  10:46

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

První tři dny soudního procesu s bývalým vedením pardubického Rozvojového fondu zatím nepřinesly žádné důkazy o korupčním jednání či osobním prospěchu. Případ, který začal razií a vazbou, se nyní...

1. března 2026  11:09

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

Rozbijte fontánu, nakázal ředitel. Ta byla uměleckým dílem, případ vyšetřuje policie

Premium
Na začátku února byla fontána Františka Štorka na příkaz ředitele domova...

Z budovy školního internátu ve Vysokém Mýtě byla na příkaz ředitele odstraněna fontána, o které nikdo netušil, že je uměleckým dílem. Potomci sochaře Františka Štorka žádají po vedení města...

28. února 2026

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Zdražování bytů závisí i na otvíraných dálnicích. Vidět je to třeba kolem D35

Premium
Domy v těsném okolí D35 získávají na hodnotě. Na snímku zahájení 2. etapy...

Do zdražování nemovitostí se promítá i kvalita okolní infrastruktury. Vidět je to třeba na výstavbě dálnic. Například po otevření nového úseku D35 poskočily ceny v regionech i o 80 procent.

28. února 2026

Město už třetím rokem opravuje propadlý úsek ulice, protéká jí potok

Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)

Na jaře roku 2020 se propadlo v ulici Milady Horákové ve Svitavách historické zaklenutí Studeného potoka. Ze začátku nevinné zvlnění silnice udělalo do městského rozpočtu díru ve výši 120 milionů...

27. února 2026  14:26

Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Plakát kapely Mr. President

Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr....

27. února 2026  10:58

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

Spor o dokončení rekonstrukce sportovní haly. Půl miliardy je příliš, míní opozice

Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026)

Chrudimští politici léta přemítali, zda mají za velké peníze vybudovat novou sportovní halu, anebo za menší obnos opravit starou. Po deseti letech je zřejmé, že zvolilo rekonstrukci. Opozice je proti.

26. února 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.