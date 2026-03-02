Rakovinu slinivky včas odhalí ze vzorku krve. Vědci zdokonalují nadějnou metodu

Vědci z Univerzity Pardubice zpřesňují svoji metodu na odhalení rakoviny slinivky břišní. Pomocí analýzy lipidů lze zhoubný nádor zjistit pouze krevním testem, který umí s vysokou přesností rozpoznat nemocné od zdravých. Výzkumníci otestovali, že jejich metoda neselhává ani u lidí, kteří mají předpoklady pro vznik tohoto onemocnění, uvedla univerzita v tiskové zprávě.
Za klíčovou prací stojí tým analytických chemiků pod vedením Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické. Jejich nejnovější zjištění publikoval časopis Communications Medicine.
„Naše screeningová metoda dokáže velmi přesně rozlišit nemocné a osoby s vysokým rizikem pro vznik karcinomu pankreatu. Znamená to, že metodu bude možné použít i pro skupinu osob ve vysokém riziku pro vznik tohoto onemocnění,“ uvedl Holčapek.
Tito lidé jsou primární cílovou skupinou pro screening, tedy plošné preventivní vyšetření. Zatímco u běžné populace činí riziko vzniku rakoviny slinivky asi 1,5 procenta, u lidí s vysokým rizikem je to více než pět procent. Mezi vážné rizikové faktory se řadí genetická zátěž a výskyt onemocnění v rodině.
Krevní test, který vznikl na základě výzkumu na Univerzitě Pardubice, by se mohl začít využívat po úspěšném dokončení klinických testů. Společnost Lipidica, za níž stojí český holding FONS JK Group a Univerzita Pardubice, spolupracuje při ověřování metody s 16 nemocnicemi a specializovanými centry v celé České republice.
V Pardubicích bude evropská centrální laboratoř
Rakovina slinivky břišní je jedním z nejagresivnějších typů karcinomů. Statistiky ukazují, že pět let od stanovení diagnózy přežívá pouze 13 procent pacientů. Špatnou prognózu z velké části způsobuje nedostatek spolehlivých nástrojů pro časnou detekci. Neinvazivní krevní test s vysokou citlivostí a specifičností by v budoucnu mohl pomoci zlepšit výsledky léčby pacientů.
V metodě Holčapkova týmu se z krve po odebrání vzorku oddělí plazma nebo sérum a v laboratoři se pak separují lipidy. Pomocí chromatografické kolony se rozvrství podle jednotlivých molekul, v hmotnostním spektrometru se následně rozdělí podle hmotnosti.
Jednotlivé molekuly jsou identifikovány, zjistí se jejich zastoupení a spektrum se porovná s profily nemocných a zdravých lidí, které se statisticky významně liší. Podle dřívějších údajů je správnost diagnózy rakoviny slinivky přes 90 procent. Metoda již získala patent v USA, Evropské unii, Singapuru a Japonsku.
|
Metodu pardubické univerzity na odhalení rakoviny vyzkouší v praxi, je levná
Společnost Lipidica, která se zabývá časnou diagnostikou rakoviny a dalších zhoubných nádorů, chce v Pardubicích postavit do roku 2030 evropskou centrální laboratoř a školicí centrum. Potřebuje k tomu městské pozemky, o jejichž koupi firma jedná s magistrátem. Na pozemcích ve Štrossově ulici stojí hotel a vila, obě budovy jsou pronajaté.