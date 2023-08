Pardubická opozice chce důstojnější prostor v městském zpravodaji

Těsně předtím, než se pardubičtí zastupitelé rozešli na dovolené, dostali se do dlouhé debaty, při které padaly ostré výrazy.

Cenzura, zásahy do textu, nevyvážený prostor, utlačování opozice. Tak někteří politici popisovali pořádky v Radničním zpravodaji, který každý měsíc dostávají zdarma do schránek všichni občané města.

„Podle mne je zpravodaj jen propaganda vedení města, o opozici tam není ani slovo. Stačí, když si ho prolistujete. Chci zpravodaj oprostit od cenzurních zásahů,“ uvedl zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák, kvůli jehož příspěvku vášnivá a dlouhá debata vypukla.

Sedlák totiž chtěl, aby redakční rada otiskla jeho příspěvek k záměru firmy CFIG na zástavbu zeleného pásu mezi Hradeckou ulicí a sídlištěm Polabiny. Podle vedení města však v textu fabuloval a útočil bez důkazů na politiky.

„Za mne šlo o flagrantní zneužití prostoru ve zpravodaji. Lidé si to přečtou doma a všem těm informacím věří. Proto si myslím, že by nebylo fér, aby vyšel příspěvek, ve kterém se spekulovalo o tom, že radní jdou na ruku developerovi,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Politikův text odmítli chybně

Podobného názoru byl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek, který zároveň vede tiskový odbor. Má zpravodaj na starosti. „Redakční rada je odpovědná za texty, které ve zpravodaji vyjdou. Podle tiskového zákona nemůžeme tisknout nepodložené spekulace, které na někoho útočí,“ uvedl Jelínek. Dodal, že jinak texty opozičníků vydávají.

Nicméně podle právníka a poslance za ODS Karla Haase si na radnici zákon vyložili příliš doslova a Sedlákův text odmítli chybně. „Rozhodnutí redakční rady bylo horší chybou než formulace pana Sedláka. Příspěvek měli otisknout. Podle jednoho z rozsudků soudu by vydavatel neměl přezkoumávat obsah příspěvků jednotlivých zastupitelů. Rozsah se limitovat může, ale ne obsah,“ uvedl Karel Haas.

Následná diskuse i hlasování mu pak trochu nečekaně daly za pravdu. Byť se hlavně politici z hnutí ANO snažili vyvolat dojem, že ve zpravodaji je vše v pořádku a že opozice svůj prostor má, následné hlasování ukázalo opak. „Nemám pocit, že zrovna toto je nějaký ožehavý problém,“ řekl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Politici totiž prohlasovali vznik týmu, který začne připravovat změny v radničním časopise. „Usnesení prošlo, a tak svoláme pracovní skupinu,“ pronesl trochu kysele Nadrchal, když zjistil, že s opozicí hlasovalo i několik zástupců jeho radniční koalice.

Pro změny byl třeba radní za Společně pro Pardubice František Brendl, který sám v opozici seděl poslední dvě volební období. „Osm let v opozici mne hnětlo, že když jsem si dal práci s napsáním názoru, tak byl sice otištěn, ale dostal jsem prostor dejme tomu dvou odstavců, a reakce náměstků byla třikrát delší. To mne tedy štvalo velice. Ta vyváženost tam podle mne teda nebyla, a proto budu hlasovat pro změny. Obě strany by měly mít vyvážený prostor,“ uvedl Brendl.

Poměry ve zpravodaji, které z logiky věci mají větší šanci ovlivnit radní než zástupci opozičních stran, štvou i nejdéle fungujícího zastupitele města Petra Klimpla z ODS.

„Byl jsem několikrát znechucen tím, že jsem něco do zpravodaje napsal, ale pod příspěvkem byla reakce někoho z vedení města a na to už jsem reagovat nemohl. Jednejme o tom, snažme se najít dobré příklady v okolních městech. Lidé ve městě by se měli dozvídat i jiné zprávy než ty, které předtím už stejně vyšly v tiskových zprávách,“ uvedl Petr Klimpl.

Návrh na zřízení skupiny předložil zastupitel za Zelené Robert Hrdina. I jeho naštval postoj lidí z radnice vůči Sedlákovi. „Redakční rada by měla dát opozici více prostoru. Rubrika diskusní fórum tam už je dlouho a je čas se na podívat na její náplň,“ uvedl Hrdina.