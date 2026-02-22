Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

Plošný zákaz používání mobilů o přestávce chce prosadit ministr školství Robert Plaga (ANO), který plánuje kvůli zmíněnému omezení v nejbližších měsících poslat ředitelům metodický materiál.
V Litomyšli chtějí jít ještě dál. Podle radních by neměly mít děti ve škole k mobilním telefonům vůbec přístup. Podobně jako od loňského září na základních školách ve Vsetíně.
„Chceme se bavit o tom, že bychom po vzoru mnoha škol, ale i zemí nainstalovali skřínky, do kterých by dítě po příchodu telefon odevzdalo a při odchodu si jej vzalo,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89). Už samotná přítomnost mobilu během vyučování podle něj zhoršuje soustředění žáků.
V Česku si pravidla pro využívání mobilů nastavují samy školy. V jednom městě tak existují často velmi rozdílné přístupy.
Například v Základní škole TGM Litomyšl už léta platí zákaz používat mobily po celý den. Mobil jako výplň volného času dětem ubližuje, tvrdí škola. „Nenavazují tak přátelské vztahy ve třídě, neučí se základním sociálním návykům a vazbám, neumějí navazovat oční kontakt, někteří dokonce kvůli hrám zapomínají o přestávce svačit,“ vysvětluje škola na webových stránkách.
Děti přístroj mají u sebe, ale nesmějí jej použít. Pokud jej nutně potřebují, mohou ale získat svolení od kteréhokoliv dospělého ve škole. A samozřejmě jej mohou vytáhnout na pokyn učitele ve vyučovací hodině, když využijí kalkulačku nebo některou aplikaci.
„Funguje nám to, jsme naprosto spokojení. Jediný ústupek jsme udělali na základě požadavku žákovského parlamentu, aby děti mohly mít přístup k mobilnímu telefonu o polední přestávce, kdy čekají na odpolední vyučování,“ uvedla ředitelka školy Kamila Voříšková.
Podle Michaely Mlíčkové Jelínkové z iniciativy Digibalanc však telefony ruší děti během vyučování i tehdy, když jsou v tašce. „Děti celou hodinu čekají, aby se mohly podívat na nové notifikace, některé neodolají už během hodiny. Úplně nový výzkum z USA, kde má nějakou formu regulace přes 99 procent škol, ukázal, že i přesto jsou studenti během vyučování v průměru víc než hodinu na sociálních médiích,“ uvedla Mlíčková Jelínková pro Magazín Víkend DNES.
Nejfunkčnější řešení jsou podle ní uzamykatelné boxy, kdy děti během vyučování k telefonu nemají přístup, a pokud je učitel vyzve k použití, musejí ho zase vrátit do boxu.
V Česku od září takové opatření zavedlo ve svých základních školách město Vsetín. Novinka vyvolala velkou diskusi a protichůdné názory. „To, že používání mobilních telefonů dětem škodí, opakovaně potvrzují nejrůznější studie,“ uvedl loni starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL).
Pokud děti pravidlo nerespektují, učitel mobilní telefon zabaví do konce vyučovacího dne. Původní pravidla byla ještě tvrdší. Při opakovaném porušení pravidel si mobilní zařízení musel vyzvednout rodič po skončení vyučování. Česká školní inspekce to však označila za nepřiměřené opatření a vsetínské školy od toho musely ustoupit.
Litomyšl teprve hledá vhodný model. Používání zamykatelných skříněk si ředitelka školy Kamila Voříšková dovede představit u žáků prvního stupně. V případě druhého stupně v tom vidí praktické problémy, když se žáci stěhují po budově. „Nechceme jim brát osobní věci,“ uvedla.
Zmocněnec pro digitalizaci ministerstva školství Martin Úlovec kritizuje pravidla, která zavedl Vsetín. Podle něj to je záležitost samotných škol, a nikoliv místních politiků. „Město překročilo kompetence. Zřizovatel nemůže zasahovat do toho, jak má vypadat školní řád. Doufám, že se tím z pozice ministerstva školství budeme ještě zabývat,“ řekl nedávno pro ČTK Úlovec.