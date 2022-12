Územní plán v Pardubicích mají řídit dva politici. Nesmysl, říká opozice

Poprvé v historii Pardubic budou mít pořízení územního plánu města na starosti hned dva politici. Určeným zastupitelem se totiž stal radní František Brendl ze Společně pro Pardubice. Ovšem náměstkem primátora, který má celý proces v gesci a nese za něj odpovědnost, je René Živný ze stejného uskupení.

Podle opozice jde o nelogický a chybný krok. Zastupitel Petr Kvaš, který za ODS jako náměstek primátora pracoval na územním plánu poslední čtyři roky a celý proces protlačil i přes veřejné projednání, navrhl, aby určeným zastupitelem byl člen užšího vedení města, což Brendl není.

„Měl by jím být náměstek primátora Živný, který má v gesci odbor hlavního architekta a má informace z první ruky. Některé informace totiž nejsou přenositelné a mám obavu, že to odtržení bude pověřenému zastupiteli jen komplikovat život,“ řekl Kvaš při jednání zastupitelstva a nebyl sám, kdo novotu kritizoval. „Přikláním se k tomu, co řekl kolega Kvaš, že role určeného zastupitele je zcela logicky a funkčně spojená s náměstkem, který má v gesci územní plánování města,“ řekl zastupitel Karel Haas zvolený za Spolu.

Podle náměstka Živného je pověřený zastupitel mediátorem. „František Brendl se bude věnovat územnímu plánu na 100 procent, já jako náměstek mám i jiné povinnosti a gesce,“ řekl Živný, který ostatně na toto téma pobavil sál už při ustavujícím zastupitelstvu. „Jsme jeden tým. Já budu pořízení územního plánu koordinovat a František Brendl to bude řídit,“ řekl Živný a rozproudil tím docela zajímavou diskuzi.

Nevidím rozdíl, divil se Ulrych

„Mohu se pana náměstka Živného zeptat, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo něco koordinuje, nebo řídí?“ uvedl další zástupce Spolu Vít Ulrych a nově zvoleného náměstka tím už docela rozčílil. „Tak nebudeme se tady zkoušet, nejsme ve škole,“ odvětil Živný.

Nicméně volba koalice má svou logiku. Živný, který je na radnici zvolen poprvé, totiž nemá s podobnou problematikou větší zkušenosti. Jako krajský radní se staral spíše o „soft“ problémy, jako bylo lákání turistů do regionu či rozvoj sportu.

Naopak Brendl má za sebou už mnoho volebních období na městě a navíc mezi roky 2010 až 2014 byl náměstkem primátorky Štěpánky Fraňkové. „Dám tomu tolik času, kolik bude potřeba. Od roku 2009 jsem měl možnost být ve vedení města. A pak coby zastupitel sleduji vývoj a pořizování územního plánu. Cítím se vhodným na roli určeného zastupitele,“ řekl Brendl na dotazy, jak se bude moci věnovat územnímu plánu na sto procent, když je neuvolněný radní a normálně musí chodit do práce.

Podle Brendla to však nevadí a problém nevidí ani v tom, že podobnou praxi ostatní města spíše odmítají. „Upřímně nevím, jak je to v ostatních městech, nezkoumal jsem to. Jen vím, že územní plán pořizujeme 12 let, což je neskutečná ostuda. Těžko tak pochopím, jak někdo může dnes hájit způsob pořizování, který jsme využívali do této chvíle. Asi o něm nemůžeme říct, že fungoval,“ dodal Brendl.

Aktualizovanou podobou dokumentu se bude v dalších letech řídit územní rozvoj města. Územní plán je prvním dokumentem, do kterého musí lidé nahlédnout, pokud chtějí zjistit, pro jaké účely je možné nějaký pozemek využít. O pořízení nového územního plánu město rozhodlo v roce 2010.