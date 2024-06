Devadesátky byly zlaté, dnes se vysílá bez nápadu, říká bývalý spíkr rádia Life

Už jen holý fakt, že v devadesátých letech vedle sebe v Pardubicích působila hned dvě velká a hojně poslouchaná soukromá regionální rádia, působí z dnešního pohledu neuvěřitelně.

Značky jako Profil, Life a předtím Panag si dnešní čtyřicátníci a padesátníci dobře pamatují. A je na co vzpomínat. Mafiáni ve studiu, partyzánské výměny moderátorů, dlouhé večírky plus věci, které by dnes už do éteru prostě neprošly.

„Dnes je úplně jiná doba. Pravé pardubické rádio už neexistuje žádné. To, co nabízí komerční stanice, je vlastně všude stejné, bez nápadu a nějakého vzrušení. Moderátoři se musí držet předem předepsaných scénářů. To se s naší érou vůbec nedá srovnávat. Dnes bych to dělat nechtěl,“ vzpomíná Jiří Ševčík, který za mikrofon ve studiu rádia Panag poprvé zasedl v létě 1993.