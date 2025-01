Značky řidiče nezpomalily, na hříšníky si u stavby D35 počíhají radary

V Pardubicích se přiostřuje. V trénincích po sobě pěkně jdeme, těší Kondelíka

Na hokejistech pardubického Dynama je znát, že pomalu přepínají do pohotovostního režimu. Do play off zbývají necelé dva měsíce a je potřeba přivyknout novému hernímu systému, který týmu šije na míru...