Výrobce radarů má v Pardubicích novou halu, areálu dominuje sedmipatrová věž

  13:20
Výrobce radarové techniky Eldis Pardubice dnes představil novou výrobně-administrativní halu v areálu v Dělnické ulici. Objekt za 100 milionů korun umožní navýšit výrobní kapacitu společnosti zhruba o desetinu, rozšíří také prostory pro vývoj 3D technologie a školení.
Nová výrobně-administrativní hala výrobce radarové techniky Eldis Pardubice. (2. dubna 2026) | foto: ČTK

Výroba radarové techniky Eldis Pardubice. (2. dubna 2026)
Vzniknou pracovní místa zhruba pro třicet lidí především ve vývoji, nyní společnost zaměstnává 400 lidí. Novinářům to řekl generální ředitel společnosti Vladimír Vojáček. Výrazným prvkem haly je sedmipodlažní věž.

„Jedná se o investici zhruba za 100 milionů, která nám umožní otevřít nové školicí středisko. Ve čtvrtém patře máme specializovanou elektrotechnickou laboratoř, kde vyvíjíme svoje hardwarové a softwarové prvky. Bezesporu dominantou je železobetonová věž, na které budeme vyvíjet a zlepšovat naše radary,“ uvedl Vojáček.

Eldis Pardubice

Eldis Pardubice se zabývá především vývojem a výrobou letištních přehledových radarů, přesných přistávacích radarů a systémů pro řízení letového provozu. Společnost vznikla v roce 1991. Od roku 2017 je součástí průmyslového holdingu Czechoslovak Group a její součásti CSG Aerospace. V roce 2024 firma vytvořila čistý zisk 158 milionů korun, loňské výsledky zatím nezveřejnila.

Budova vznikla na místě bývalého skladu hutního materiálu, vrátnice a příjmu zboží. Věž o výšce téměř 25 metrů je zhotovena tak, aby unesla 13 tun vážící anténu 3D radaru. Po její instalaci dosáhne celková výška asi 32 metrů. 3D radar umí změřit i výšku letadla.

Většina dosavadních 2D radarů dokáže změřit výšku, azimut a směr, takže přesně určí, kde se letadlo nachází. Využití nachází v civilním i vojenském sektoru.

Ve školicím středisku se bude moci vzdělávat až 60 lidí. V současnosti je nový objekt ve zkušebním provozu. Společnost zaměstnává téměř 400 lidí. V nové budově vzniknou pracovní místa asi pro 30 dalších, především ve vývoji.

Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor Česka, firma získala zakázku ŘLP

Společnost Eldis ročně vyrobí více než dvě desítky radarů. Díky nové budově se výroba zvýší asi o desetinu, hlavně ale umožní rozvíjet radary nejnovější 3D technologie.

Její výrobky se využívají ve více než 30 zemích světa, zaměřuje se na asijské země, zvláště v jihovýchodní Asii. Dodává také do střední Evropy a snaží se uplatnit v Africe.

Po nedávném požáru blízkého závodu LPP Holding v Pardubicích Eldis nemusel přijímat žádná další bezpečnostní opatření. Podle Vojáčka audit potvrdil, že firma splňuje všechny požadavky.

