Pozor radar! Na Svitavsku pohlídá řidiče na dvou frekventovaných tazích

  10:05
Na Svitavsku řidiče na dvou vytížených silnicích již brzy umravní úsekové měření. Kromě výpadovky ze Svitav na Poličku se nový radar objeví na hlavním tahu na Brno.

Když město Svitavy před pěti lety začalo na dvou místech silnice I/43 používat úsekové radary, výrazně to pomohlo ke zklidnění dopravy. Řidiči se naučili dávat nohu z plynu na ulici Kpt. Jaroše i na průjezdu Opatova. Za několik málo týdnů dojde ke změně.

Výpadovka na Brno byla před otevřením obchvatu Svitav nejfrekventovanější ulicí ve Svitavách. Po jeho otevření se úsekové měření přesune na Poličskou ulici.
Poličská ulice ve Svitavách bude pod dohledem úsekového měření.
Obchvat Svitav po zprovoznění (19. prosince 2023)
Nové úsekové měření ve Svitavách vymezují dopravní značky. Povinné označování zákonodárci v roce 2011 zrušili.
Někteří šoféři v těchto dnech mohli na výpadovce ze Svitav na Poličku zaregistrovat, jak dělníci betonují patky nových stožárů podél silnice. Nejedná se o nové veřejné osvětlení, ale o přípravu sloupů, které budou osazeny potřebnou technikou pro nové úsekové měření.

Po zprovoznění obchvatu se totiž svitavská radnice rozhodla přesunout úsekové měření z ulice Kpt. Jaroše, kde výrazným způsobem poklesly dopravní intenzity, a měření zde tak pozbylo smyslu.

„Dopravní situace se na ulici Kapitána Jaroše se spuštěním obchvatu výrazně změnila. Úsek, kterým projížděla tranzitní doprava ve velkém, už není tak nebezpečný. Naopak dostávali jsme podněty především od občanů z Poličské ulice, kde řidiči jezdí dost rychle. Dokládají to i výsledky měření městské policie, která zde často měří,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Přesun radarů dává logiku i z ekonomického hlediska, neboť pronájem radarů není zadarmo a snižující se výnos z pokut by podle města nedokázal provoz zařízení a administrativu spojenou s vybíráním pokut zaplatit.

Obchvat Svitav odvedl tisíce aut, radary z výpadovky na Brno čeká stěhování

Ještě v roce 2022 město za přestupky z radarů inkasovalo 11,2 milionu. Úsekové radary ve Svitavách a také Opatově načapaly téměř 13 tisíc řidičů. Značná část pokut připadla na průjezd Opatovem, kde rychlost překročilo více než 11 tisíc řidičů. Ve většině případů šlápli na plyn jen těsně nad stanovenou „padesátku“. Pirátů, kteří překročili rychlost o více než 40 km/h, bylo padesát. A více než stovkou jel jeden řidič. Obdobná čísla úředníci správního odboru zaznamenali i v roce 2021.

Svitavy nechtějí na provoz radarů doplácet

V roce 2023 systém, který spravují úředníci na odboru dopravy Městského úřadu ve Svitavách, který je obcí s rozšířenou působností, odhalil přes devět tisíc přestupků. Celkem město za tyto přestupky inkasovalo zhruba 6,5 milionu korun.

„V momentě, kdy si řidiči na radary zvyknou a doprava se zklidní, tak najednou může nastat situace, že za pronájem radaru a kvůli výdajům s tím spojenými budeme doplácet,“ dodal Čížek k technologii, kterou měla radnice na pět let pronajatou za téměř šest milionů korun.

Radary na silnicích jako kasičky obcí? Omyl, některé jsou ve ztrátě

Nově bude pod dohledem radarů nejen přes 300 metrů dlouhý úsek od křižovatky Poličské ulice s ulicí Tobruckou až po gymnázium. Vypsané výběrové řízení na radary na dalších pět let zahrnuje kromě Opatova i obec Rozhraní na vytíženém tahu mezi Svitavami a Brnem. Souhlas k tomu dal dopravní inspektorát policie na základě provedené studie dopravního zatížení, která zahrnovala i čtrnáctidenní měření rychlosti, aby se ověřilo, zda má snižování rychlosti v dané lokalitě smysl.

„O měření požádala obec Rozhraní. Radary by měly být zprovozněny během podzimu zhruba kolem poloviny října,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Miliony korun na přestupcích, kterými si město na nových úsecích přilepší, zůstanou zatím stranou. „Tyto finance nejsou během roku zařazeny vůbec do rozpočtu města. Město s nimi skutečně nepočítá a na konci roku se stávají přebytkem hospodaření města,“ dodal Šimek.

Radarové úsekové měření od října začne nově fungovat na silnici I/34 (Poličská ulice) ve Svitavách a v obci Rozhraní na silnici I/43 na hranici Pardubického a Jihomoravského kraje:

