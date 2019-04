V Pardubicích se poběží půlmaraton. Řidiče i cestující MHD čeká omezení

Pardubický vinařský půlmaraton se dostal mezi nejprestižnější závody na světě. Informují o něm specializované časopisy, jezdí na něj lidé z celého světa, pravidelně je součástí mistrovství republiky. Ovšem pro pořadatele má ještě jinou hodnotu - přitáhl k běhání už tisíce dětí.



„Máme ohromnou radost z toho, že se nám hlásí čím dál více školek a škol. Letos nám poběží lidový běh zhruba dva a půl tisíce dětí, což je na hraně propustnosti tratě,“ řekla za pořadatele akce Míla Kalinová.

Za čím dál větší popularitou akce stojí vstřícnost organizátorů. Snaží se vybírat minimální nebo malé startovné, a naopak lidem dost dávají.

„Od dětí nebereme ani korunu. Přitom od nás všichni dostanou číslo, medaili, čelenku a pití. Chceme přitáhnout k běhání co nejvíce dětí, v tomto mne peníze vůbec nezajímají,“ uvedl zakladatel půlmaratonu v Pardubicích Oldřich Bujnoch. Doplnil, že podobně vstřícný je i třeba k vozíčkářům, které v sobotu také čekají jejich závody. Navíc jeden z nich dostane vozík v hodnotě 50 tisíc korun.

Závodu dlouhého přibližně 21 kilometrů se zúčastní také téměř dvacet závodníků z měst, která s Pardubicemi již léta pojí partnerství. Pro některé ze zahraničních běžců to navíc nebude premiéra.

„Očekáváme tři účastníky z polského Belchatowa, dva z německého Selbu a devítičlenná sestava, včetně náměstka primátora Jo Neiryncka, který se zúčastní závodu na koloběžce, dorazí z belgického Waregemu. Ani letos však nebudou chybět běžci ze Slovenska, kteří k nám na půlmaraton jezdí pravidelně,“ popisuje primátor Martin Charvát.

Do Pardubic míří i běžci z Keni, Nepálu nebo Kazachstánu

Do Pardubic však přijedou atleti z celého světa. Už tradicí se stala účast kvalitních běžců z Keni, kteří se utkají o celkové vítězství.



Pardubický vinařský půlmaraton Sobotní program 9:20 - Zahájení u divadla

9:40 - Start Lidového běhu

10:30 - Start závodu handbike

10:40 - Start závodu koloběžek

12:00 - Start Kiekert desítky

12:15 - Vyhlášení závodu handbike na Pernštýnském náměstí

12:40 - Vyhlášení závodu koloběžek - tribuna Pernštýnské náměstí

13:00 - Start Pardubického vinařského půlmaratonu a Mistrovství České republiky

15:25 - Vyhlášení Pardubického vinařského půlmaratonu Doprovodný program Pernštýnské náměstí 8:00 - 17:00 Východočeské divadlo 8:00 - 15:00 Magnum - třída Míru 9:00 - 16:00 Doprava Některé silnice v centru se uzavřou už kolem sedmé hodiny ranní, další třeba na Cihelně kolem půl desáté dopoledne. Nejpozději kolem 16. hodiny bude město už opět volně průjezdné. Pardubický vinařský půlmaraton se poběží v sobotu v celém centru města. Otočka bude ve Starém Hradišti. Auta do odpoledne vyznačenými ulicemi neprojedou.

„Nejsou to úplně top běžci, ale velmi solidní atleti, kteří závod mohou dokončit za hodinu a pět minut. Borec, který by to zvládl pod hodinu, by nás ale vyšel na pět milionů. To ty peníze raději dám našim běžcům ve formě dárků, jídla, oblečení nebo vína,“ dodal Bujnoch s tím, že přijedou i běžci z Nepálu, JAR nebo Kazachstánu.

Vinařský půlmaraton spojený s mistrovstvím ČR mužů a žen v půlmaratonu odstartuje v sobotu ve 13 hodin na Smetanově náměstí, běžci však zaplní ulice města již o několik hodin dříve. Na několika místech se bude konat kulturní program.

Trať závodu povede ze Smetanova náměstí, které bude uzavřeno od 7 do 17 hodin. Masarykovo náměstí a dále pravý dvojpruh ulice Hradecké ve směru na Stavařov až po ulici Studentskou bude uzavřen od 9 do 16 hodin.

„Zcela uzavřena bude od 10 do 16 hodin městská část Cihelna, uzavírka se bude týkat ulic Studentská, Kunětická a Hradecká v úseku od Fáblovky po křižovatku s ulicí Poděbradská. Od 9 do 16 hodin bude také uzavřena ulice Jáhnova, Bubeníkova, Štrosova, Dašická, Kotkova, dále Pospíšilovo náměstí, ulice Sezemická, Bezdíčkova, Husova, Mezi Mosty, ulice Labská, U Stadionu a Sukova třída,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková s tím, že objízdné trasy pro vozy městské hromadné dopravy jsou uveřejněny na stránkách dopravního podniku.