V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

  9:21
Likvidace chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, kde se vyskytla ptačí chřipka, začala ve čtvrtek vynášením mrtvých kusů. Během dne bude pokračovat usmrcováním živých slepic a kohoutů. Společnost Mach Drůbež chová 53 tisíc kusů.
Hasiči si už ve středu nachystali vše potřebné k likvidaci drůbeže nakažené ptačí chřipkou. (12. listopadu 2025)

Hasiči si přivezli potřebné zázemí už v pondělí, kdy byla veterinární správou v chovu potvrzena ptačí chřipka. Je to velmi nakažlivé onemocnění, které se rychle šíří. Nakažení ptáci brzy hynou.

„Vybíjení drůbeže potrvá minimálně dva dny. Poté bude zlikvidována a odvezena do kafilerie, bude provedena dezinfekce haly a ihned poběží aktivní čtyřiadvacetihodinová lhůta,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Slepice váží kolem 3,5 kilogramu, kohouti i víc. Hasiči musejí postupně vynosit asi 150 tun zvířat. Usmrtí je v kontejnerech s oxidem uhličitým. Hasiči provedou také likvidaci 150 tisíc kusů vajec.

V Česku jsou dvě nová ohniska ptačí chřipky. Zlikvidují se desítky tisíc opeřenců

„Na místě bude zasahovat osm jednotek hasičů. Profesionální ze Žamberka, Lanškrouna, Pardubic, Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta, dále jednotky z Hlučína, Jihlavy a dobrovolníci z Bystřece,“ dodala Horáková.

