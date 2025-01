V kladrubském chovu přišlo na svět první hříbě roku, dalších 76 letos očekávají

Ve čtvrtek večer obohatilo chov koní v Kladrubech první hříbě nového roku. Do stáda starokladrubských běloušů přibyla klisnička Singera. „Porod proběhl bez komplikací,“ uvedla zootechnička místního...

Přes 150 příbuzných, přátel a fanoušků se dnes sjelo do Rokytnice nad Jizerou, aby se naposledy rozloučili s rozhlasovým moderátorem a hokejovým hlasatelem Jiřím Vondrou. Mezi nimi byl třeba i herec...

V Pardubicích se přiostřuje. V trénincích po sobě pěkně jdeme, těší Kondelíka

Na hokejistech pardubického Dynama je znát, že pomalu přepínají do pohotovostního režimu. Do play off zbývají necelé dva měsíce a je potřeba přivyknout novému hernímu systému, který týmu šije na míru...