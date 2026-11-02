Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bubáci v ulicích i strašidelní strážníci. Pardubicemi prošel průvod masek

Autor:
  14:09
Děsivá jeptiška, rytíř nebo skutečný strážník s upířím chrupem. V Pardubicích si daly v sobotu večer dostaveníčko různá strašidla a pohádkové postavy. Ulice města totiž na jeden večer patřily účastníkům halloweenského průvodu MaskWalk, do kterého se zapojili i samotní strážníci, kteří na celou akci dohlíželi.
Halloweenský průvod masek MaskWalk v Pardubicích. (31. října 2026)
Halloweenský průvod masek MaskWalk v Pardubicích. (31. října 2026)
Halloweenský průvod masek MaskWalk v Pardubicích. (31. října 2026)
Halloweenský průvod masek MaskWalk v Pardubicích. (31. října 2026)
13 fotografií

Průvod odstartoval už v 19 hodin na Pernštýnském náměstí. Všichni účastníci v kostýmech pak společně zamířili ulicí Karla IV., přes třídu Míru a Sukovu ulici zpátky na náměstí.

Letos šlo již o devátý ročník, což možná napovídá, že se akce pomalu stává tradicí podzimních Pardubic. Z pohledu městské policie se večer obešel bez komplikací.

„Navzdory velké koncentraci oblud se celá akce obešla bez incidentu. Děkujeme masky,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora, který své pracovní nasazení v uniformě oživil upířím chrupem.

Halloween očima matky: Děti se baví, já dlabu a duchové se smějí

Průvod MaskWalk doprovázel program v obchodním centru Grand už od sobotního dopoledne, kdy si například nejmenší návštěvníci mohli užít různé soutěže. Stejně tomu bylo i na Pernštýnském náměstí, kde kromě hudby a dalších částí programu přilákalo mnohé i tradiční opékání buřtů.

Akce svým charakterem navazuje na tradiční karnevalové průvody a její součástí je i vyhlášení nejlepších masek. Mnozí návštěvníci však dorazili bez kostýmu, zkrátka jen omrknout promyšlené kreace ostatních účastníků průvodu. Pro případ, že by nakonec změnili názor, byl k dispozici také stánek s malováním na obličej, který byl dospělými i dětmi hojně využíván.

MaskWalk v Pardubicích. (31.října 2026)

„Nechali jsme se strhnout atmosférou. Malování na obličej bylo fajn, alespoň jsme s vnoučkem lépe zapadli a rovnou nám to pan fotograf zvěčnil v suprovém fotokoutku. Skvělá byla taky ohnivá show a některé fakt propracované kostýmy, to jsem teda koukala. Jen škoda, že počasí tolik nepřálo,“ řekla Romana V., která na akci dorazila v doprovodu své kamarádky a pětiletého vnuka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Jako vojenská operace. Modernizace největšího nádraží v Česku nabírá tempo

V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...

Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou...

Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli

Mostní estakáda u Hrušové těsně míjí hřbitov. (29. října 2026)

Ačkoli do konce roku zbývají už jenom dva měsíce, Ředitelství silnic a dálnic slibuje v Pardubickém kraji ještě zprovoznit nebo zahájit několik očekávaných dopravních staveb. Už v pondělí odpoledne...

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

Motorkářka zemřela po střetu s dodávkou, o její život bojovali svědci i záchranáři

Střet na křižovatce v Pardubicích nepřežila motorkářka. (26. října 2026)

Motorkářka zemřela v pondělí v podvečer při střetu s dodávkou na světelné křižovatce v Pardubicích. O záchranu osmačtyřicetileté ženy usilovali nejprve svědci nehody a následně i zasahující...

Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS

ilustrační snímek

Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku byl dnes asi půl hodiny přerušený provoz. Zabezpečovací systém ETCS zastavil nepovolenou jízdu nákladního vlaku na železniční odbočce...

Bubáci v ulicích i strašidelní strážníci. Pardubicemi prošel průvod masek

Halloweenský průvod masek MaskWalk v Pardubicích. (31. října 2026)

Děsivá jeptiška, rytíř nebo skutečný strážník s upířím chrupem. V Pardubicích si daly v sobotu večer dostaveníčko různá strašidla a pohádkové postavy. Ulice města totiž na jeden večer patřily...

2. listopadu 2026  14:09

Furch Boleslav držel. Jsem rád, že jsme to zlomili špinavým gólem, řekl Poulíček

Patrik Poulíček v akci před bránou Mladé Boleslavi.

Během rozhovoru odběhl od týmové kabiny na parkoviště pro synka Barnabáše, jehož pak třímal v náručí, a dál uvolněně odpovídal. Dobrou náladu Patrika Poulíčka kromě nedělního vítězství nad Mladou...

1. listopadu 2026  20:17

Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli

Mostní estakáda u Hrušové těsně míjí hřbitov. (29. října 2026)

Ačkoli do konce roku zbývají už jenom dva měsíce, Ředitelství silnic a dálnic slibuje v Pardubickém kraji ještě zprovoznit nebo zahájit několik očekávaných dopravních staveb. Už v pondělí odpoledne...

1. listopadu 2026  8:01

Pardubice - Liberec 1:2, překvapivá výhra, zařídil ji křídelník z béčka

Sestřih zápasu
Pardubický útočník Václav Drchal se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté po třech nevýrazných zápasech za sebou v první lize zabrali. V utkání 13. kola zvítězili v Pardubicích 2:1, což se úplně nečekalo, protože domácí vykazovali v poslední době...

31. října 2026  14:17,  aktualizováno  17:02

Z radnice Senát a úředníci v rolích novinářů. Je to vlastně pardubický film, říká režisér

V Pardubicích se natáčela celovečerní vztahová komedie Blešák. (29. října 2026)

Původně sem chtěl zasadit jiný snímek, nakonec se ale do Pardubic vrátil s celovečerní vztahovou komedií Blešák. Režisér Miroslav Ondruš v ní rozplétá otázku, jakou cenu má v dnešní době manželství a...

31. října 2026  9:11

Převrácený kamion blokoval celý den frekventovaný tah na Moravu, tvořily se dlouhé kolony

Převrácený kamion ráno zablokoval frekventovanou silnici I/35 u Linhartic...

S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce museli na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...

30. října 2026  9:55,  aktualizováno  20:33

Vyjednávání skončila. Svou koalici už mají i radnice ve Vysokém Mýtě a Chrudimi

Zástupci volebních subjektů Mladé Mýto, Nestraníci, Volba pro město a Patrioti...

Po necelém měsíci od komunálních voleb se v následujících dnech na většině radnic Pardubického kraje konají ustavující schůze nových zastupitelů. Zatímco v mnohých městech měli jasno prakticky hned...

30. října 2026  17:50

Nové trolejbusy, školka i pomoc pečujícím. Pardubický kraj se mění před očima

Trolejbusy v Pardubicích

Pardubickými ulicemi jezdí nové klimatizované trolejbusy, které zvládnou část trasy i bez trolejového vedení. V Holicích vzniklo centrum, které ulevuje rodinám pečujícím o své blízké, Černá u...

30. října 2026

V Pardubicích se někdo bezcitně zbavil tří chameleonů, jeden pobyt venku nepřežil

Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co...

Případ nalezených chameleonů v Pardubicích zvedl ze židlí nejen veřejnost, ale také odborníky. Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo odložil u...

29. října 2026  13:23,  aktualizováno  14:39

OBRAZEM: Jako vojenská operace. Modernizace největšího nádraží v Česku nabírá tempo

V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...

Modernizace uzlu Česká Třebová je v současnosti největší stavbou na české železniční síti. Práce, které pokračují už druhým rokem, jsou rozplánované na sedm let a i přes komplikace s geologií jdou...

29. října 2026  14:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Uzdravený Kaut burcuje: Musíme zahodit ega a makat zase pro tým

Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém...

V minulé sezoně odehrál po zranění kolena a následné operaci jen 17 zápasů v základní části. Zlaté play off však křídelník hokejového Dynama Martin Kaut zvládl prakticky celé až na druhé finálové...

29. října 2026  10:06

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×