Bubáci v ulicích i strašidelní strážníci. Pardubicemi prošel průvod masek

Průvod odstartoval už v 19 hodin na Pernštýnském náměstí. Všichni účastníci v kostýmech pak společně zamířili ulicí Karla IV., přes třídu Míru a Sukovu ulici zpátky na náměstí.
Letos šlo již o devátý ročník, což možná napovídá, že se akce pomalu stává tradicí podzimních Pardubic. Z pohledu městské policie se večer obešel bez komplikací.
„Navzdory velké koncentraci oblud se celá akce obešla bez incidentu. Děkujeme masky,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora, který své pracovní nasazení v uniformě oživil upířím chrupem.
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Průvod MaskWalk doprovázel program v obchodním centru Grand už od sobotního dopoledne, kdy si například nejmenší návštěvníci mohli užít různé soutěže. Stejně tomu bylo i na Pernštýnském náměstí, kde kromě hudby a dalších částí programu přilákalo mnohé i tradiční opékání buřtů.
Akce svým charakterem navazuje na tradiční karnevalové průvody a její součástí je i vyhlášení nejlepších masek. Mnozí návštěvníci však dorazili bez kostýmu, zkrátka jen omrknout promyšlené kreace ostatních účastníků průvodu. Pro případ, že by nakonec změnili názor, byl k dispozici také stánek s malováním na obličej, který byl dospělými i dětmi hojně využíván.
„Nechali jsme se strhnout atmosférou. Malování na obličej bylo fajn, alespoň jsme s vnoučkem lépe zapadli a rovnou nám to pan fotograf zvěčnil v suprovém fotokoutku. Skvělá byla taky ohnivá show a některé fakt propracované kostýmy, to jsem teda koukala. Jen škoda, že počasí tolik nepřálo,“ řekla Romana V., která na akci dorazila v doprovodu své kamarádky a pětiletého vnuka.