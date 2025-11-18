Tah na Moravu je pro kraj velkým soustem, patrně zůstane státu i po dostavbě D35


  13:21
Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh je už hotový. Rok a půl před otevřením D35 kolem města se však zdá, že je vize ohrožena. Nesouhlasí s ní Pardubický kraj, informoval o tom v tiskové zprávě.

Po silnici I/35 rozdělující Litomyšl na dvě části se valí auta čtyřmi pruhy mezi Čechami a Moravou. Kamiony, tranzit, kolony. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2020 projede městem denně přes 21 tisíc aut.

V srpnu 2027 má ruch z velké části utichnout, otevře se nový dálniční obchvat. V roce 2028 chtěla Litomyšl zahájit první kroky k tomu, aby ošklivý průtah město postupně pohltilo a stal se z něj příjemný bulvár. Jenže to předpokládalo, že silnice přejde z majetku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do vlastnictví Pardubického kraje a stane se silnicí II. třídy. Obě podmínky jsou nyní vážně ohroženy.

Situace stavebních úprav na průtahu Litomyšlí.
Město z obav z ještě větších problémů nechalo přeprogramovat semafory tak, aby zelená v hlavním směru svítila delší dobu. (21. března 2019)
Hlavní průtah Litomyšlí je od 31. srpna 2023 průjezdný bez omezení. Silničáři opravu stihli v předstihu.
8 fotografií

Kraj zjednodušeně řečeno nechce převzít do svého majetku silnici, pokud na její údržbu nedostane od státu dost peněz. Pro Litomyšl je možná ještě horší fakt, že kraj z průtahu nechce mít silnici II. třídy.

„Je zřejmé, že po otevření dálnice u Litomyšle nebude potřeba průtah Litomyšlí ve stávající podobě, ale i nadále bude sloužit například jako objízdná trasa v případě nehody na dálnici. Proto by tato komunikace měla zůstat v parametrech silnice I. třídy,“ řekl hejtman Martin Netolický (3PK).

Parametry komunikace první třídy ale spoustu věcí, které si Litomyšl vysnila, neumožňují. Prioritou by byla kapacita a plynulost dopravy, ne lokální zklidnění.

Litomyšl zbrzdí dopravu, zúží průtah městem. Mohou přijít dopravní komplikace

Litomyšl prosazovala mix opatření, která by odradila tranzit - snížení rychlosti, zúžení silnice, nové přechody a hojný počet parkovacích míst, z nichž se bude couvat do vozovky.

„Rádi bychom vytvořili na průtahu parkovací místa a doplnili zeleň, do budoucna v některých částech i cyklopruhy,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89).

Město si podle něj nechalo zpracovat studie a návrhy, které však předpokládaly, že se silnice stane komunikací II. třídy. „V případě silnice I. třídy bude muset dojít k revizi plánu, který budeme komunikovat jak s ŘSD, tak krajem. Obávám se, že to nepůjde tak rychle, jak jsem si představoval, ale musíme vnímat realitu,“ řekl dále Brýdl.

Přejmenovaná pětatřicítka je už na cedulích

Ještě nedávno se zdálo, že budoucnost silnice I/35 je jasná. Po otevření dálnice ji měl převzít kraj a provozovat jako silnici druhé třídy s označením II/635. To není nějaká divoká spekulace, vždyť silničáři už před dvěma roky osadili například v Holicích modré směrové tabule, které vozy na silnici II/635 už navádějí.

Jenže Pardubický kraj si dlouhodobě stěžuje, že dostává ve srovnání s jinými regiony z daní málo peněz. Změna rozpočtového určení daní, která to měla napravit, v parlamentu letos neprošla a nic nenasvědčuje, že by nová vláda měla chuť něco takového podpořit a uvolnit ve prospěch krajů další miliardy korun ročně navíc.

Kraj tedy vzkazuje státu, že bez peněz navíc o tuto silnici nestojí. „Od Býště až po Moravskou Třebovou má stávající silnice I/35 přibližně 80 kilometrů. Neumím si představit, že bychom komunikaci převzali do krajského majetku bez odpovídajícího zainvestování ze strany státu, ale také bez úpravy rozpočtového určení daní,“ řekl hejtman.

Tah na Moravu procházel modernizací 60 let, změnil i podobu obyvatelstva

Krajští silničáři před převzetím pětatřicítky varovali. „My ji pochopitelně nechceme. Je to poměrně široká silnice, letní i zimní údržba bude nákladná,“ řekl Jiří Synek, technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Z výsledku jednání vyplývá, že silnice zůstane v majetku státu. Možná půjde o silnici II. třídy, ale nebude patřit kraji,“ uvedl krajský zastupitel a starosta Vysokého Mýta František Jiraský (Nestraníci) s tím, že si ministerstvo dopravy spolu s ŘSD nechají komunikaci jako objízdnou a záložní trasu pro dálnici.

Určitě by neprošly úpravy, které by znemožnily průjezd nadměrného nákladu.

Změna plánu bude bolet i Vysoké Mýto

Pokud silnice zůstane státu, nehatí to plány jen Litomyšli, ale i Vysokému Mýtu. To chtělo autobusové nádraží napojit přímo na silnici I/35. Autobusy totiž dnes musejí složitě projíždět městem. Kromě vjezdu a výjezdu se počítalo i s novým autobusovým zálivem na průtahu. Jakmile bude mít městu příslušnou studii hotovou, chce ji projednat s příslušnými orgány včetně dopravní policie.

Jenže teď má obavy, že pokud silnici zůstane statut komunikace první třídy, návrh neprojde. Autobusy by se musely napojit v místě, kde jsou už dvě světelné křižovatky.

„Potřebujeme primárně dosáhnout toho, aby nám na průtahu městem povolili výjimku na napojení autobusového nádraží. V současné době je totiž příliš blízko křižovatek a podle pravidel, které jsou na silnicích I. třídy, nám to moc nevychází,“ uvedl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza (ODS).

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

14. listopadu 2025

U fotbalistů Pardubic končí dva asistenti. Novým kondičním trenérem kapitán béčka

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Na vlastní žádost končí u pardubických fotbalistů tři členové realizačního týmu. Jedná se o asistenty Milana Černého s Tomášem Jablonským a kondičního trenéra Ondřeje Macha. Místo posledního...

13. listopadu 2025  13:21

