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Stovky lidí v Pardubicích demonstrovaly před divadlem, vládu káral i Večerníček

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  11:00
Stejně jako v jiných městech i v Pardubicích se v úterý sešly stovky lidí, aby podpořily veřejnoprávní média. Nad hlavami se objevily transparenty i kreslený Večerníček se smutnou tváří a zdviženým káravým ukazováčkem. Pohled před Východočeským divadlem připomínal podle bývalé hlasatelky Marie Tomsové rok 1989. Mezi řečníky nechyběly známé tváře, které vyjádřily obavy o budoucnost i podporu nezávislosti médií.
Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti vládě, která má v plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat je ze státního rozpočtu. (3. listopadu 2026)
Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti vládě, která má v plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat je ze státního rozpočtu. (3. listopadu 2026)
Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti vládě, která má v plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat je ze státního rozpočtu. (3. listopadu 2026)
Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti vládě, která má v plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat je ze státního rozpočtu. (3. listopadu 2026)
Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti vládě, která má v plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat je ze státního rozpočtu. (3. listopadu 2026)
200 fotografií

Lidé se v úterý začali scházet před pardubickým divadlem už krátce po šestnácté hodině. Po celý den přitom mohli navštívit informační stánek Českého rozhlasu. Pardubická redakce se zapojila do celodenní stávky a její vysílání neprobíhalo.

Vše začalo v symbolickém čase 16:36. Právě ten měl připomenout znepokojení občanů nad tím, že vláda o tak důležitém kroku, jako je plánované zrušení koncesionářských poplatků, rozhodovala 24. října ve 4:36 ráno.

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Kromě stovek lidí všech generací se před pardubickým divadlem sešli pardubičtí zaměstnanci a ředitel Českého rozhlasu, novináři dalších médií i politici. Mnozí účastníci dali svůj nesouhlas najevo kreslenými postavičkami Večerníčka se vztyčeným ukazováčkem, jeho kouzelnou čepičkou nebo kocourem Myšpulínem z legendárního Čtyřlístku.

„Zrušením poplatků nic neušetříme, protože veřejnoprávní média se stejně zaplatí z našich daní. Není mi to jedno, i když starší generace na nás studenty nadávají, že do toho nemáme co mluvit. Máme,“ řekla studentka Lucie, která před divadlo dorazila společně se svými dvěma kamarádkami.

K lidem promluvil také Karel Haas (ODS), který hned na úvod přiznal, že měl původně v plánu pozvání organizátorky akce Šárky Kuchtové odmítnout. Obával se totiž, že ho lidé kvůli jeho pravicovým názorům vypískají.

„Myslíte, že by pak někdo vysílal pro romskou menšinu? A kdo by vysílal pro hendikepované či věřící občany? Myslíte si, že by pro ně někdo něco připravil? Naše vláda chce jen ekonomicky vyždímat a popravit Český rozhlas a Českou televizi. Musíme bojovat,“ řekl Haas.

Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti vládě, která má v plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat je ze státního rozpočtu. (3. listopadu 2026)

Mikrofonu se ujala také senátorka Miluše Horská. Upozornila na to, že lidé nechtějí jiná než veřejnoprávní média, která si platí sami. „Bohatí si zvykli na to, že si mohou koupit všechno, a tak si myslí, že si mohou koupit i moc. Vidíme, jak to dopadlo na Slovensku i v Maďarsku. Sliby vlády jsou prostě jen kecy v kleci. I když to politici neuhrají na ta čísla, tak vy občané svým úsilím a energií můžete pomoci ten záměr zlikvidovat,“ prohlásila před zaplněným náměstím Republiky.

Celou akci hudebně doprovázela pardubická kapela Marien. Zatímco lidé tleskali a mávali nad hlavami transparenty s různými nápisy, po schodech Východočeského divadla vystoupala herečka, moderátorka a dabérka Marie Tomsová. Ta v letech 1977 až 1995 působila jako televizní hlasatelka a na akci přišla vyjádřit svou podporu jak kolegům z televize, tak i z pobočky rádia v Pardubicích, kde už léta pracuje.

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„Český rozhlas je moje celoživotní láska, se kterou usínám i vstávám od dob, co jsem jako dítě žila v Chrudimi. Sama jsem se později stala hlasem i tváří České televize. A můj kruh se uzavřel v mém domovském regionu. Jak vás tu tak vidím stát, celé mi to připomíná rok 1989,“ řekla Tomsová.

3. listopadu 2026
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