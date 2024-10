Propadák s laserovou show se opakovat nebude, Pardubice se vrací k ohňostroji

Měl to být nový symbol městských oslav. Místo toho šlo o propadák, který po kritice veřejnosti uznalo i město. Řeč je o loňské laserové show, která měla být hlavním vrcholem Podzimních městských slavností.

Nepovedená projekce na bývalém okresním sídle KSČ byla ještě dlouho poté terčem vtipů na sociálních sítích.

Městské slavnosti Pardubice pátek 11. října 15.30 - 16.00 spanilá jízda kočárů na třídě Míru 16.00 slavnostní zahájení slavností 18.00 - 19.20 koncert s filmovými, televizními a muzikálovými hity Karla Svobody v podání Komorní filharmonie Pardubice sobota 12. října 9.00 - Den medu 10.00 - Běh Univerzity Pardubice 11.00 výstava automobilových veteránů 12.30 spanilá jízda po městě 14.00 vystoupení Sokol Pardubice 14.45 - 15.45 dětské vystoupení Mixle v piksle 19.00 lampionový průvod na trase Pernštýnské náměstí - Zámek, Tyšovy sady 19.30 pyromuzikální ohňostroj (zámecké valy) 20.00 Janek Ledecký s kapelou 21.30 - 22.30 kapela The Factory Band

„Tak to, co mělo být laser show, bylo otřesné. Nevím, zda někdo z vedení města měl možnost vidět náhled show a jak to mohl schválit. Myslím, ze kolem mě stálo dost lidí, kteří to po skončení komentovali stejně,“ napsala na Facebook města třeba Lenka Jandíková.

Oblíbenou podívanou v podobě ohňostroje u mostu Pavla Wonky vedení města zrušilo s odůvodněním, že vypálené rachejtle zbytečně zatěžovaly obyvatelstvo hlukem a smogem.

Na možnost, že vrchol říjnových městských slavností zažije zásadní změnu, upozorňoval primátor Jan Nadrchal už loni v únoru, a to v souvislosti s tím, jak divoce v Pardubicích vypadala poslední silvestrovská noc. „Myslím si, že je čas si říct, jestli má město pořádat ohňostroj. Dnes existují jiné možnosti. Z mého pohledu by to mohlo být motivací, aby obyvatelé zábavní pyrotechniku nevyužívali. Když půjdeme příkladem, tak bychom postupně mohli přesvědčit další, že petardy nejsou dobře,“ řekl před slavnostmi primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Po laserovém fiasku, které nemělo nic společného s profesionálním mappingem, se poučilo i město.

Na příští sobotu slibuje divákům velkolepý pyromuzikální ohňostroj. Nebude však kvůli opravě Wonkova mostu odpálený z tradičního místa u Labe, ale ze zámeckých valů.

„Po loňském prověřování alternativní varianty závěrečné show se letos vracíme k tradičnímu ohňostroji, který je zkrátka divácky velmi oblíbený. I když jsme chtěli jít příkladem a motivovat další organizátory i občany k ekologičtějším řešením, než je zábavní pyrotechnika, tato snaha nevedla k očekávaným výsledkům,“ uvedla k vrcholu oslav náměstkyně Jiřina Klčová.

Ohňostroj z druhého rondelu zámeckých valů má být nejlépe viditelný z Tyršových sadů a z chodníku na Sukově třídě.

Slavnosti, které v neděli vygradují Velkou Pardubickou, zakončí ve 20 hodin koncert zpěváka Janka Ledeckého na Pernštýnském náměstí.

Na Silvestra ani na Nový rok Pardubice oproti řadě jiných měst a obcí ohňostroj tradičně neodpalují.