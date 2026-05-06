Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pardubičtí politici dál živí naději na novou radnici, má stát u nádraží

Milan Zlinský
  15:34
Pardubičtí zastupitelé udělali první krok ke stavbě nové budovy magistrátu na nároží u pošty blízko vlakového nádraží. Zastupitelstvo uložilo úředníkům, aby připravili projektový záměr. Jasněji o detailech výstavby by mělo být do konce listopadu.
Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...

Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát nová budova magistrátu. (14. dubna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...
Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...
Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...
Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...
7 fotografií

Možná se to zdá jako utopie. A navíc pořádně drahá. Ovšem vypadá to, že stávající koalice myslí nápad s novou budovou radnice vážně. Cílem je prý hlavně sestěhovat všechny úředníky do jedné budovy. Nyní jsou agendy magistrátu rozděleny do několika míst ve městě.

Na kolik by nová budova magistrátu Pardubice vyšla, zatím není jasné. „Jsme na úplném začátku, pak můžeme odpovědět na vaše otázky, zatím k nim nemáme relevantní data,“ řekl na jednání městského parlamentu primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Všechny agendy pod jednou střechou? Opět se mluví o centralizaci magistrátu

Podle některých zastupitelů je umístění úřadu na nároží Palackého třídy a Hlaváčovy ulice, tedy v lokalitě zvané U Marka, nevhodné. Například Petr Klimpl z ODS by tam spíš uvítal nový park. „To by se mi líbilo mnohem více,“ uvedl nejdéle působící pardubický zastupitel.

Další zástupci opozice, která byla dost hlasitě proti, upozorňují na velmi špatnou dopravní situaci v okolí nádraží, kterou nejspíše v dohledné době ještě zhorší už stavěné obchodně-komerční centrum Pernerka. „Radnice tam nezapadá, největším problémem je tam doprava a parkování,“ řekl třeba opoziční zastupitel Filip Sedlák, lídr uskupení Naše Pardubice.

„Radnice u nádraží bude dobře dostupná“

Podle Roberta Hrdiny ze Strany zelených se pozemek pro úřad naopak hodí, protože jsou kolem cyklostezky, nádraží, jezdí tam MHD. Pro park je to podle něj místo nevhodné. S ním souhlasil i zastupitel Vojtěch Jirsa z Pirátů. „Musíme tyhle jalové plochy zaplňovat intenzivního formou, aby se město nemuselo roztahovat do krajiny,“ řekl Jirsa.

Část zastupitelů kritizovala vysoké náklady na stavbu nové budovy. „Naše město by to stálo minimálně miliardu korun. Nabízejí se jiná efektivní řešení, a to zrušení městských obvodů. Investice do nového úřadu by přitom na desítky let zablokovala peníze, které mohou jít do škol, sportu, dopravy nebo veřejného prostoru,“ řekl Ondřej Müller z TOP 09.

Proti hlasoval i zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych. Podle něj hlavně díky umělé inteligenci bude v dohledné době úředníků spíše ubývat než přibývat. „Vycházím z přesvědčení, že dlouhodobý vývoj veřejné správy směřuje k digitalizaci, úbytku úředníků a k menší potřebě osobních návštěv úřadů. V tomto kontextu se mi nejeví jako správné připravovat rozsáhlou a nákladnou centrální stavbu, jejíž kapacity mohou být v budoucnu naddimenzované,“ uvedl Ulrych.

Část politiků také odkazovala na už vlastně deset let starou debatu nad tím, zda nekoupit budovu ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí a tam nastěhovat všechny úředníky. Jenže tuto ideu město opustilo v roce 2017.

Radní František Brendl ze Společně pro Pardubice tehdy označil centrálu pojišťovny za obludu, která už má navíc své odžito. Kupovat ji nedoporučil a k tomu dodal, že u nové budovy město může dobře optimalizovat provozní náklady. „Hospodaříme v objektech, které provozně dožívají. Některé objekty jsou v takovém stavu, aby se v nich dalo hospodárně fungovat,“ řekl Brendl.

Pardubický magistrát má kolem 350 úředníků a sídlí v různých místech ve městě. Největší část úřadu je na radnici na Pernštýnském náměstí, kde pracuje vedení města, ekonomický odbor, odbor rozvoje a strategie, školství, kultura a další klíčové agendy. Další významné pracoviště je ve Štrossově ulici, kde je stavební úřad, odbor životního prostředí, hlavní architekt města i IT zázemí včetně serverovny.

Část agend je v budově na náměstí Republiky, kterou město využívá na základě výpůjčky od kraje. Tam sídlí například matrika, registr řidičů, část dopravních agend, krizové řízení a další správní činnosti. Další odbory jsou rozděleny do menších budov ve městě.

„Ano, chceme efektivní stát i efektivní město. Ano, víme, že magistrát dnes sídlí na více adresách. Ale odmítáme předstírat, že neefektivitu vyřešíme tím, že postavíme novou budovu za jednu až dvě miliardy korun,“ dodal Ondřej Müller.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a dva se zranili. Komunikace byla po dobu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků 4,5 hodiny zavřená. Od...

Pardubičtí politici dál živí naději na novou radnici, má stát u nádraží

Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...

Pardubičtí zastupitelé udělali první krok ke stavbě nové budovy magistrátu na nároží u pošty blízko vlakového nádraží. Zastupitelstvo uložilo úředníkům, aby připravili projektový záměr. Jasněji o...

6. května 2026  15:34

Pacient zemřel pár dní po operací mandlí, policie případ odložila

Nový pavilon Pardubické nemocnice

Policie odložila prověřování loňského případu devětašedesátiletého muže, který doma zemřel několik dní po operaci mandlí v Pardubické nemocnici. Podle kriminalistů nešlo o trestný čin. Rodina...

6. května 2026  13:42

Obchvat České Třebové má první razítko, platí však jen na polovinu trasy

Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo po deseti letech od pardubického krajského úřadu souhlasné stanovisko v procesu EIA pro část obchvatu České Třebové. Pokračování kolem Třebovice však...

6. května 2026  10:54

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

Muži při práci vzplála dílna. S popáleninami skončil v nemocnici

Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické...

Všechny složky IZS zasahovaly v úterý odpoledne u požáru dílny v Češkově ulici v Pardubicích, kde zrovna pracoval muž. Toho plameny popálily a záchranáři ho odvezli do nemocnice. V dílně se nacházelo...

5. května 2026  14:42,  aktualizováno  16:39

„Bylo to za pět minut dvanáct.“ Zelená brána se po náročné opravě znovu otevře

Pardubická Zelená brána po roce a půl oprav bude znovu přístupná od června. (5....

Po roce a půl skončila v Pardubicích oprava Zelené brány. Práce byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40 procent na 42 milionů korun....

5. května 2026  12:28

Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle...

5. května 2026  11:28

Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově...

Svitavy podpořily jedním milionem korun rozjezd nové ordinace praktické lékařky, jež přišla z Ukrajiny do Česka ještě před válkou. Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí...

5. května 2026  10:31

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a dva se zranili. Komunikace byla po dobu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků 4,5 hodiny zavřená. Od...

4. května 2026  16:36,  aktualizováno  20:16

Advantage Consulting, s.r.o.
STROJAŘ S NĚMČINOU - 1 směna (35-45.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Politikovo ne inovačnímu centru může kraj připravit o obří dotaci

Vizualizace inovačního centra, které chce v Pardubicích nechat postavit kraj.

Pardubický kraj zatím nemůže stavět výzkumné a inovační centrum u Matičního jezera v Pardubicích za 318 milionů korun. Proti stavebnímu povolení se odvolal zastupitel Pardubic Filip Sedlák. Kraj tak...

4. května 2026  15:13

VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Pardubičtí hasiči v sobotu ráno zachraňovali srnce, který se zasekl v kovovém plotě u zadního vchodu do nemocnice v Pardubicích. Zvíře vyvázlo bez zranění, avšak s malým „módním doplňkem“ navíc.

4. května 2026  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.