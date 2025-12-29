Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán

Generální oprava městského bulváru v Pardubicích skončila v roce 2014. Nápad využít na pěší zónu velkoformátovou žulovou dlažbu a zároveň na ni poslat trolejbusy dopadl přesně tak, jak kritici předpokládali.
Dlažba se ušpinila, začala se viklat a lámat. Dva úseky radnice opravila v letech 2022 a 2023, rekonstrukce posledního úseku ale bude vypadat jinak.
|
Třída Míru bez MHD? Její oprava může znamenat definitivní konec trolejbusů
Zastupitelé při prosincovém schvalování rozpočtu rozhodli, že na projektovou dokumentaci opravy ulice od Sladkovského ulice k náměstí Republiky uvolní v příštím roce tři miliony korun. Město plánuje, že zde vznikne pás keřů, stromů, záhonů a nových laviček a případně zmizí sloupy pro trolejové vedení. Jak přesně bude ulice vypadat, není jasné. V zastupitelstvu na tom shoda nepanuje.
„S ohledem na to, jak krátká doba uplynula od generální rekonstrukce, je naprosto neúčelné a nehospodárné vymýšlet nový projekt, jak silnici udělat jinak, s více zelení, bez trolejového vedení a s lavičkami,“ řekl zastupitel Martin Slezák z TOP 09.
Opozice si vymohla, aby zastupitelé o zadání pro projektanta mohli ještě jednat na speciálním semináři. Z návrhu města podle zastupitele ODS Karla Haase vyplývají velké potenciální zásahy do podoby třídy Míru.
„Ta je jednou z top pěti nejdůležitějších ulic města,“ řekl. Podle Slezáka by stačilo provést obdobnou opravu jako na dvou předcházejících úsecích, kde se vyměnila dlažba.
Dlaždice nevystačí na celou ulici
Primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO ale řekl, že pouhá výměna dlažby možná není. „Potřebujeme provést obdobnou opravu, jaká se dělala v přední části, ale zároveň víme, že materiál na výměnu poškozených dlaždic už není k dispozici. Nějaké dlaždice uskladněné jsou, ale pravděpodobně nám to nevyjde na přeložení v plné šíři,“ řekl primátor.
Dodal, že chystaný zásah do ulice nebude komplexní rekonstrukcí, která by zásadně změnila vzhled bulváru. „Bude se hledat nějaká alternativa opravy,“ uvedl.
Do hry vstupují další plány vedení města. To připravuje kompletní rekonstrukci náměstí Republiky. A chce nabídnout lidem pěší zónu i podél Grandu, kde nyní ještě mohou projíždět auta. „Je tam samozřejmě ambice vytvořit větší pěší zónu minimálně od náměstí Republiky směrem k ulici Sladkovského, případně s dosazením zeleně,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Debatu navíc komplikuje oblíbená pardubická politická disciplína – nekonečné dohady o tom, zda na pěší zóně mají co dělat mohutné sloupy pro trolejové vedení a zda tudy mají jezdit trolejbusy.
Před jedenácti lety zastupitelé nejprve dvakrát rozhodli, že trolejbusy třídou Míru jezdit nebudou, ale později se přiklonili k opačnému názoru. Od roku 2023 ale trolejbusy po třídě Míru nejezdí právě kvůli dlažbě, která pod tíhou vozu trpí. Dopravní podnik se však trolejového vedení na třídě Míru vzdát nechce, mimo jiné i proto, že slouží jako záložní trasa MHD.
Ve hře je podle šéfa dopravního podniku Tomáše Pelikána několik variant. „Jedna počítá se zachováním sloupů trolejového vedení, druhá navrhuje estetičtější sloupy, secesní či moderní. Nebo je varianta, že to celé dáme pryč. Pak se bavíme o tom, že sloupy nebudou od Grandu po lékárnu a bude v této části čistá pěší zóna. Nebo půjdou sloupy pryč kompletně od McDonaldu ke Grandu včetně Sladkovského ulice,“ řekl před časem Tomáš Pelikán.
I když chybí odpovědi na důležité otázky, město už chce investovat miliony do projektu rekonstrukce. Zastupitel ANO Martin Kolovratník v tom nevidí problém. „Vyčleňujeme prostředky na projektovou dokumentaci, abychom si mohli třídu Míru zmapovat,“ řekl Kolovratník.
Podle dalších vyjádření z vedení města ale může být o osudu sloupů rozhodnuto už nyní. Náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO uvedl, že tři miliony jsou vyčleněny nejen na projektovou dokumentaci, ale i na návrh vymístění trolejového trakčního vedení od lékárny směrem na východ, včetně vyřešení propojení napěťové soustavy.