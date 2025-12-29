Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán

David Půlpán
  11:46
Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé už na projekt uvolnili tři miliony korun. Jenže se ještě nedohodli, jak bude městský bulvár po opravě vypadat.
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
9 fotografií

Generální oprava městského bulváru v Pardubicích skončila v roce 2014. Nápad využít na pěší zónu velkoformátovou žulovou dlažbu a zároveň na ni poslat trolejbusy dopadl přesně tak, jak kritici předpokládali.

Dlažba se ušpinila, začala se viklat a lámat. Dva úseky radnice opravila v letech 2022 a 2023, rekonstrukce posledního úseku ale bude vypadat jinak.

Třída Míru bez MHD? Její oprava může znamenat definitivní konec trolejbusů

Zastupitelé při prosincovém schvalování rozpočtu rozhodli, že na projektovou dokumentaci opravy ulice od Sladkovského ulice k náměstí Republiky uvolní v příštím roce tři miliony korun. Město plánuje, že zde vznikne pás keřů, stromů, záhonů a nových laviček a případně zmizí sloupy pro trolejové vedení. Jak přesně bude ulice vypadat, není jasné. V zastupitelstvu na tom shoda nepanuje.

„S ohledem na to, jak krátká doba uplynula od generální rekonstrukce, je naprosto neúčelné a nehospodárné vymýšlet nový projekt, jak silnici udělat jinak, s více zelení, bez trolejového vedení a s lavičkami,“ řekl zastupitel Martin Slezák z TOP 09.

Opozice si vymohla, aby zastupitelé o zadání pro projektanta mohli ještě jednat na speciálním semináři. Z návrhu města podle zastupitele ODS Karla Haase vyplývají velké potenciální zásahy do podoby třídy Míru.

„Ta je jednou z top pěti nejdůležitějších ulic města,“ řekl. Podle Slezáka by stačilo provést obdobnou opravu jako na dvou předcházejících úsecích, kde se vyměnila dlažba.

Dlaždice nevystačí na celou ulici

Primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO ale řekl, že pouhá výměna dlažby možná není. „Potřebujeme provést obdobnou opravu, jaká se dělala v přední části, ale zároveň víme, že materiál na výměnu poškozených dlaždic už není k dispozici. Nějaké dlaždice uskladněné jsou, ale pravděpodobně nám to nevyjde na přeložení v plné šíři,“ řekl primátor.

Dodal, že chystaný zásah do ulice nebude komplexní rekonstrukcí, která by zásadně změnila vzhled bulváru. „Bude se hledat nějaká alternativa opravy,“ uvedl.

Do hry vstupují další plány vedení města. To připravuje kompletní rekonstrukci náměstí Republiky. A chce nabídnout lidem pěší zónu i podél Grandu, kde nyní ještě mohou projíždět auta. „Je tam samozřejmě ambice vytvořit větší pěší zónu minimálně od náměstí Republiky směrem k ulici Sladkovského, případně s dosazením zeleně,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Debatu navíc komplikuje oblíbená pardubická politická disciplína – nekonečné dohady o tom, zda na pěší zóně mají co dělat mohutné sloupy pro trolejové vedení a zda tudy mají jezdit trolejbusy.

Před jedenácti lety zastupitelé nejprve dvakrát rozhodli, že trolejbusy třídou Míru jezdit nebudou, ale později se přiklonili k opačnému názoru. Od roku 2023 ale trolejbusy po třídě Míru nejezdí právě kvůli dlažbě, která pod tíhou vozu trpí. Dopravní podnik se však trolejového vedení na třídě Míru vzdát nechce, mimo jiné i proto, že slouží jako záložní trasa MHD.

Ve hře je podle šéfa dopravního podniku Tomáše Pelikána několik variant. „Jedna počítá se zachováním sloupů trolejového vedení, druhá navrhuje estetičtější sloupy, secesní či moderní. Nebo je varianta, že to celé dáme pryč. Pak se bavíme o tom, že sloupy nebudou od Grandu po lékárnu a bude v této části čistá pěší zóna. Nebo půjdou sloupy pryč kompletně od McDonaldu ke Grandu včetně Sladkovského ulice,“ řekl před časem Tomáš Pelikán.

I když chybí odpovědi na důležité otázky, město už chce investovat miliony do projektu rekonstrukce. Zastupitel ANO Martin Kolovratník v tom nevidí problém. „Vyčleňujeme prostředky na projektovou dokumentaci, abychom si mohli třídu Míru zmapovat,“ řekl Kolovratník.

Podle dalších vyjádření z vedení města ale může být o osudu sloupů rozhodnuto už nyní. Náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO uvedl, že tři miliony jsou vyčleněny nejen na projektovou dokumentaci, ale i na návrh vymístění trolejového trakčního vedení od lékárny směrem na východ, včetně vyřešení propojení napěťové soustavy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Stavba dálniční estakády přes Končinský potok na trase Džbánov – Litomyšl (13....

Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)

Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé už na projekt uvolnili tři miliony korun. Jenže se ještě nedohodli, jak bude městský bulvár po...

29. prosince 2025  11:46

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  20:53

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

28. prosince 2025

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Stavba dálniční estakády přes Končinský potok na trase Džbánov – Litomyšl (13....

Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...

27. prosince 2025  8:12

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji

Odjezdová hala pardubického nádraží byla otevřena v roce 1958 a dodnes její...

Už šestým rokem prochází památkově chráněný objekt pardubického nádraží celkovou rekonstrukcí. Na opravu hlavní výškové budovy dokončenou před dvěma lety navázaly práce na renovaci odbavovací haly i...

26. prosince 2025  10:56

Radar stavíme jako skládačku, říká šéf firmy na jeho výrobu

Jan Mikulecký, generální ředitel společnosti Retia (12. srpna 2025)

Pardubická Retia hledá nové zaměstnance. „Hlavní je mít chuť a vůli se něco naučit. My takovému člověku pomůžeme jeho znalosti prohlubovat a dál rozvíjet. Především k nám přicházejí lidé z...

25. prosince 2025  8:28

Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic

Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý...

Kreativní záložník Michal Hlavatý se po roce a půl vrací z Liberce do Pardubic. Sedmadvacetiletý fotbalista podepsal na východě Čech dlouhodobou smlouvu, a to na čtyři a půl roku.

24. prosince 2025  13:31

Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější

Spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková představuje novou kolekci s...

Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k...

24. prosince 2025  10:09

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Advantage Consulting, s.r.o.
ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ - JUNIOR/SENIOR

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 52 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní

V Pardubicích mají havrani a kavky pod dohledem nádraží.

Havran v básni Edgara Allana Poea jen neškodně ťukal na okno. Co by za to lidé v Chrudimi dali. Tamní velká kolonie havranů svým křikem a výkaly přivádí některé obyvatele k zoufalství. Kdo by to...

23. prosince 2025  11:05

VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit

Zběsilá jízda mezi Vysokým Mýtem a Svitavami. (20. prosince 2025)

Svitavští kriminalisté vyšetřují zběsilou jízdu cizinců, kteří pod vlivem drog nebezpečně ohrožovali sebe i ostatní účastníky provozu. Posádka vozu Fiat Ducato se proháněla mezi Vysokým Mýtem a...

22. prosince 2025  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.