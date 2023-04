Místo dvou kilometrů patnáct. Objížďky v Pardubickém kraji trápí řidiče

Dašicím a Dolní Rovni na Pardubicku je dobré se teď vyhnout. Začala tam velká objížďka, která je nesmyslně značená a pro místní mimořádně nepříjemná.

Obec spolu se sousedními Dašicemi s uzavírkou silnice II/322 Dašice–Komárov kvůli stavbě obchvatu v této podobě nesouhlasila, úřady ji přesto povolily od dubna do konce července. Děti do škol a cestující od autobusů nyní v části Dolní Rovně svážejí hasiči.

„Původní dohoda zněla, že uzavírka bude od května. Požadovali jsme, aby se dohoda dodržela, a pokud ne, tak aby byla zabezpečena obslužnost autobusovou dopravou pro třetinu obce. Pro obyvatele je to nyní velmi nepříjemné,“ řekl starosta Dolní Rovně Miloš Horák.

Uzavírka má jisté nepřehlédnutelné vady. Ještě v úterý odpoledne například nabádaly oranžové ukazatele řidiče v Dolní Rovni jedoucí od Moravan, aby při jízdě do Dašic zatočili doleva. Když to však udělali, zjistili, že jedou vstříc zákazu vjezdu. To je jenom malá ochutnávka zmateného značení.

Kde bude kraj letos opravovat

a stavět silnice Pardubický kraj chce letos poslat dělníky na 52 staveb v hodnotě kolem dvou miliard korun.

v hodnotě kolem dvou miliard korun. Mezi nejvýznamnější stavby patří obchvat Dašic za téměř 400 milionů korun (všechny ceny bez DPH), který se má dokončit v příštím roce. Kvůli němu je nyní uzavírka silnice II/322 v Dolní Rovni.

za téměř 400 milionů korun (všechny ceny bez DPH), který se má dokončit v příštím roce. Kvůli němu je nyní uzavírka silnice II/322 v Dolní Rovni. Stavba tři kilometry dlouhého obchvatu Kojic je už hotova a otevře se na konci dubna.

je už hotova a otevře se na konci dubna. Propojení silnice D35 a I/35 v úseku Rokytno–Býšť za 207 milionů má skončit v létě příštího roku.

v úseku Rokytno–Býšť za 207 milionů má skončit v létě příštího roku. Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy za 204 milionů počítá s dokončením do roku 2024.

za 204 milionů počítá s dokončením do roku 2024. Letos chce kraj zahájit stavbu přeložky silnice II/322 Černá za Bory – Dašice za 390 milionů s termínem dokončení v roce 2025.

za 390 milionů s termínem dokončení v roce 2025. Pardubický kraj chce letos také zahájit modernizaci komunikace II/337 od Třemošnice po hranici kraje za 159 milionů.

Ani řidiči jedoucí od Pardubic do Dolní Rovně nebyli o dopravní změně dostatečně informováni. Hned třem řidičům, kteří do zákazu vjezdu za Dašicemi přijeli, musel pracovník stavební firmy vysvětlovat, že dál neprojedou.

„Ten zákaz byl najednou šok. Otočili jsme se a na Orlickoústecko pokračovali po dálnici. Úplně nesmyslně. Ale průjezd Rovní jsme neriskovali, bylo by to za šest bodů, jak nás dopředu varoval zaměstnanec stavební firmy. Pěkně jsme si zajeli,“ řekl řidič Josef Novotný.

Místní dělí od sousedních Dašic dva kilometry. Kvůli stavbě obchvatu jsou však neprůjezdné obě spojnice a objížďka je dlouhá patnáct kilometrů po hodně poničených silnicích. Lidé, kteří jezdili do práce v Dašicích na kole, mají smůlu.

Starosta Dolní Rovně žádal, aby uzavírku jedné ze silnic kraj odložil na květen, aby se práce z poloviny odehrály o prázdninách. Stavba obchvatu má však zpoždění a podle kraje nelze čekat, protože by to ohrozilo harmonogram stavby a tím i získání dotace z Unie.

„Zde je nutné dodat, že ke zpoždění rekonstrukce došlo proto, že bez našeho vědomí položil provozovatel inženýrských sítí do dotčených pozemků nové vedení, k čemuž neměl souhlas, a muselo se na naše náklady přeložit,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) na webu Pardubického kraje.

A další problém: Do dva kilometry dlouhé části vesnice nezajíždějí autobusy, a tak cestující vozí hasiči. Kraj soudí, že to vyřešit nešlo, starosta míní, že při troše snahy by se řešení našlo. „Jsem postupem Pardubického kraje zklamán,“ uvedl Horák.

Uzavírek letos bude hodně. Kraj plánuje 52 stavebních akcí na silnicích druhé a třetí třídy, naplno spustil budování přivaděčů.

Ředitelství silnic a dálnic zase omezí provoz na silnicích první třídy. Na celý květen se chystá kvůli obchvatu Svitav uzavírka silnice I/43. Částečná uzavírka tam ale řidiče čeká už od 17. dubna. Nepříjemné budou opravy na silnici I/35 v Litomyšli, na silnici I/43 v Opatově či na I/35 v úseku Gajer–Hřebeč. A nebude chybět ani evergreen – uzavírka hřebečského tunelu.