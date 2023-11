Orlickoústecko má šanci získat skutečný přivaděč, ministr slíbil peníze

Pardubický kraj chce společně se státem a městem Vysoké Mýto postavit první část třináct kilometrů dlouhého dálničního přivaděče, který v budoucnu povede kolem Vysokého Mýta a Chocně.

Příští rok zástupci státu, kraje a Vysokého Mýta podepíšou memorandum, které tento závazek přenese na papír. Takový je výsledek dohody z minulého týdne.

Stát s krajem v první etapě postaví tříkilometrový úsek nové trasy silnice II/312, která by byla severním obchvatem Vysokého Mýta od dálnice D35 směrem na Dvořisko.

„Tato silnice by jednou provždy vyřešila dopravu ve Vysokém Mýtě,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM/3PK) a dodal, že ideální by bylo, kdyby stát zaplatil polovinu nákladů. Stavba by podle odhadu měla stát přes půl miliardy korun.

Když jeden obchvat nestačí

Dohoda přišla nečekaně. Hejtman do té doby tvrdil, že kraj peníze na přivaděč nemá a zástupci státu namítali, že kraj už na přivaděče peníze dostal. Místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza tak během jednání, které přineslo jen opakování starých argumentů, navrhl, že si město obchvat za stovky milionů postaví samo.

„Všichni se zděsili, myslel to samozřejmě s nadsázkou, ale průběh jednání se tím posunul. Když ministr dopravy slyšel, že by se město na stavbě podílelo, řekl, že by se ve fondu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury - pozn. red.) nějaké peníze našly,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Dodal, že pokud zastupitelé budou souhlasit, město by se na akci symbolicky podílelo například částkou deset milionů korun. „Vnímám to jako obrovské gesto,“ řekl hejtman.

Dálniční přivaděč u Vysokého Mýta Délka: 12 905 metrů

Předpokládaná cena: 2,7 miliardy Kč bez DPH

Stavbu je možné rozdělit na tři etapy, přičemž zprovoznění jednotlivých úseků lze provést nezávisle na stavbu předchozí etapy.

Kraj chce během příštího roku získat minimálně na první etapu projekt a stavební povolení. V roce 2025 pak vysoutěžit dodavatele a v ideálním případě zahájit stavbu. Zdroj: infoleták Pardubického kraje

Nový dálniční obchvat Vysokého Mýta za dva roky odvede z města desetitisíce aut. Bohužel ale zároveň stovky nových do centra přiláká. Přes všechna rétorická cvičení o slušném napojení Orlickoústecka na budoucí dálnici vedenou jižní trasou, která lidé slyšeli na začátku století, v roce 2025 nic takového nebude. A nejpřímější cesta pro řidiče ze severu povede přes klikaté silnice centrem Vysokého Mýta.

Pardubický kraj sice připravuje dálniční přivaděč kolem Chocně a Vysokého Mýta, ale má to dva háčky. Jednak je pomalý, takže teprve letos v září uzavřel smlouvu s firmou, která má připravit projekt. A jednak - když krajští politici zjistili, že by za silnici museli zaplatit bezmála tři miliardy korun, vzkázali státu: Na to nemáme.

Pro řidiče z Orlickoústecka i pro obyvatele Vysokého Mýta to zavánělo hodně velkým problémem. Stát se totiž kraji v roce 2017 rozhodl věnovat 2,7 miliardy korun na vybudování dálničních přivaděčů pro Orlickoústecko. Avšak kraj za tyto peníze začal ve velkém opravovat stávající silnice, například mezi Českou Třebovou a Litomyšlí či mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí. Navíc za situace, kdy řidiči v samotné Litomyšli nebudou mít k dispozici žádný civilizovaný nájezd na dálnici, ale budou muset projet centrem města. Jinými slovy - všichni si přejí, aby řidiči právě tudy na budoucí D35 nejezdili.

Teď se zdá, že to nakonec nemusí dopadnout tak špatně, jak se ještě před pár týdny zdálo. Nejenže stát patrně na základě nového memoranda přidá peníze na tříkilometrovou spojku u Vysokého Mýta, ale kraji se otevřela cesta k tomu, aby získal peníze i na pokračování přivaděče kolem Chocně.

„Samozřejmě budeme jednat o dalších částech včetně obchvatu Chocně samotné směrem na Hemži a Mostek,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Ale už samotná první část obchvatu kolem Vysokého Mýta udělá velkou službu. A Vysoké Mýto jen lituje, že nevznikne současně s dálničním obchvatem. „Jak se stavba dálnice blíží, vidíme, že provoz od Chocně stoupá a stoupá i počet kamionů. Myslíme si, že tato stavba se mohla řešit rychleji a mohla být dokončena současně s dálnicí,“ řekl Jiraský.