Pardubický kraj v létě navrhl zmenšení rozlohy přírodní rezervace Maštale ze současných 1 083 na 474,5 hektaru. Zároveň chce zřídit přírodní park, kde by platily jen minimální restrikce.
Změna v ochraně území u Proseče na Chrudimsku vychází vstříc obcím a majitelům lesů a polí, kteří si stěžují na restrikce a obtížné hospodaření. „Naší snahou je lépe chránit lokality, které si ochranu skutečně zaslouží,“ uvedl před časem krajský radní Miroslav Krčil (3PK).
To, které plochy lze z rezervace vyjmout, musí vyplynout z komplexního odborného posouzení toho území, nikoli z debat zástupců kraje se starosty a vlastníky nemovitostí.