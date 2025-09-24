Kraj chce osekat přírodní rezervaci. Ruce pryč od Maštale! vzkazují odborníci

Premium

Fotogalerie 8

Toulovcovy Maštale u Proseče na Chrudimsku jsou tvořeny soustavou skalnatých údolí, která tu vyhloubily pramenné toky a pobočky Novohradky. | foto: MAFRA

David Půlpán
  13:00
Ochránci přírody a nezávislí odborníci zaslali tento týden hejtmanovi a zastupitelům Pardubického kraje výzvu, aby okamžitě stáhli návrh na radikální omezení přírodní rezervace Maštale. Kraj odpověď připravuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pardubický kraj v létě navrhl zmenšení rozlohy přírodní rezervace Maštale ze současných 1 083 na 474,5 hektaru. Zároveň chce zřídit přírodní park, kde by platily jen minimální restrikce.

Změna v ochraně území u Proseče na Chrudimsku vychází vstříc obcím a majitelům lesů a polí, kteří si stěžují na restrikce a obtížné hospodaření. „Naší snahou je lépe chránit lokality, které si ochranu skutečně zaslouží,“ uvedl před časem krajský radní Miroslav Krčil (3PK).

To, které plochy lze z rezervace vyjmout, musí vyplynout z komplexního odborného posouzení toho území, nikoli z debat zástupců kraje se starosty a vlastníky nemovitostí.

Jiří Machpředseda Českého svazu ochránců přírody Svitavy

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Spolek půjčil svůj opečovávaný historický motorák, v Praze ho poškodili sprejeři

Členové Pardubického spolku historie železniční dopravy řeší nemilou událost. Před necelými dvěma týdny neznámí pachatelé posprejovali v Praze zapůjčenou soupravu historického motoráčku z roku 1950....

Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Devět lidí, z toho dva těžce, se zranilo při vážné nehodě osobního vozidla a linkového autobusu na Svitavsku. Srážka zcela uzavřena silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Musíme je dostat do standardního režimu, řekl Pavel k lidem ve vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítal i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho mohli pozdravit při...

Kraj chce osekat přírodní rezervaci. Ruce pryč od Maštale! vzkazují odborníci

Premium

Ochránci přírody a nezávislí odborníci zaslali tento týden hejtmanovi a zastupitelům Pardubického kraje výzvu, aby okamžitě stáhli návrh na radikální omezení přírodní rezervace Maštale. Kraj odpověď...

24. září 2025

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  10:51

Green Deal není sprosté slovo, říká krajský lídr Starostů Dubský

Lídr Starostů Tomáš Dubský se do politiky dostával postupně a pomalu. Od roku 1994 se snažil usednout v zastupitelstvu obce Vysočina na Chrudimsku. Ve volbách uspěl až na třetí pokus v roce 2002 na...

24. září 2025  10:18

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

23. září 2025  16:02

Žďárské vrchy budou mít novou dominantu. Úřad řekl ano větrnému parku

Krajský úřad Pardubického kraje nemá námitky proti stavbě pěti větrných elektráren v katastru obce Vojtěchov u Hlinska. Rozhodl nyní, že záměr nemusí projít náročným ekologickým auditem.

23. září 2025  15:09

Rezidenti protestují proti parkovnému a úpravám v Pardubicích, město změny hájí

Od října se placené parkovací zóny rozšíří i do pardubického Židova. Místní to ale vnímají jako zbytečný zásah. Vadí jim nové poplatky i dopravní úpravy, které podle nich život ve čtvrti spíš...

23. září 2025  11:26

Je neuvěřitelné, jak se pohled lidí na Piráty zlepšil, říká krajský lídr Ferjenčík

Pirátskou stranu povede do voleb v Pardubickém kraji bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. Hlavně díky své rozpoznatelné image je jedním z nejvíce viditelných a zapamatovatelných Pirátů v České...

23. září 2025  10:17

Spolek půjčil svůj opečovávaný historický motorák, v Praze ho poškodili sprejeři

Členové Pardubického spolku historie železniční dopravy řeší nemilou událost. Před necelými dvěma týdny neznámí pachatelé posprejovali v Praze zapůjčenou soupravu historického motoráčku z roku 1950....

22. září 2025  13:58

Česku s Fialou ujíždí vlak, říká krajský lídr hnutí Stačilo! Roun

Roman Roun je členem komunistické strany, která je základním stavebním kamenem hnutí Stačilo! Přesto lídr kandidátky v Pardubickém kraji rozhodně nepatří mezi klasické „soudruhy“.

22. září 2025  10:19

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský

Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou Chrasti u Chrudimi. Jeho sdružení Naše Chrast před třemi lety v komunálních volbách získalo přes 40...

21. září 2025  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.