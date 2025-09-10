Pardubický vojenský prostor Červeňák se proměňuje, práce potrvají tři roky

Tento měsíc začne přeměna bývalého vojenského prostoru Červeňák v Pardubicích. Radní chtějí méně divočiny a více civilizace včetně hřišť pro děti. Práce vyjdou na zhruba 75 milionů korun.
Radní chystají změny v jižní části Pardubic. Chtějí, aby se v okolí Chrudimky objevilo více mokřadů. (6. března 2025)

Kdo prochází Červeňákem, setkal se s omezeními.
Jen málokteré město o velikosti Pardubic se může chlubit tím, že má pár stovek metrů od centra divočinu, se kterou si nezadá ani Boubínský prales.

Bývalý vojenský prostor Červeňák je z mnoha pohledů unikátní. Tím, že do něj „normální“ lidé po desetiletí nemohli a ani armáda ho od půlky 90. let minulého století moc nevyužívala, zachovala se v něm příroda ve své nejryzejší formě.

Méně polí a více mokřadů. Pardubice chtějí přilákat živočichy a zadržet vodu

„Červeňák je místo s velkým příběhem – dříve ho využívala armáda, a právě díky tomu se tu zachovala příroda, kterou bychom jinde v Pardubicích už nenašli,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Ovšem právě v těchto týdnech startuje projekt, který Červeňák změní. Podle radních k lepšímu, podle kritiků mu vezme to hlavní – divokost a nespoutanost. „Chcete utratit jen za kácení stromů 14 milionů korun. To je šílené. Červeňák úplně ztratí svou atmosféru, bude průhledný skrz naskrz. Zmizí tisíce stromů a keřů, tohle nemůžu podpořit,“ řekl radním zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Kácet se skutečně bude. A ne málo. Ovšem podle zástupců radniční koalice to bude pro dobro věci. Město chce prý úpravami posílit ochranu přírodního charakteru oblasti, zlepšit její stav a regulovat či omezovat nepůvodní druhy.

„To zahrnuje i nepopulární kácení stromů, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečné stromy nebo náletové dřeviny obklopující vzácné stromy, jde o nevyhnutelný krok. Samozřejmě počítáme i s výsadbou desítek stromů nových, stejně tak i stovek keřů,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Přibudou hřiště, trasy pro cyklisty nebo lavičky

Vedení magistrátu už podepsalo smlouvu se zhotovitelem projektu firmou Gardenline s. r. o. , která v následujících dnech zahájí práce v území podél řeky Chrudimky. Cílem projektu je podle radních navrátit místu charakter otevřené lesostepní krajiny a současně ho přiblížit veřejnosti jako atraktivní prostor pro rekreaci, sport i poznávání.

„Součástí připravované proměny prostoru budou například obnovené tůně, nové cesty, mobiliář, dětské hřiště inspirované vojenským cvičištěm, pikniková místa, pumptrack či singletrail. Opraven bude také důstojnický klub z prvorepublikového období a vznikne nová vyhlídka na kamenném viaduktu, který se stane výchozím bodem naučné stezky připomínající vojenskou historii i místní přírodní hodnoty,“ uvedl primátor.

Ten zároveň doufá, že úpravy přilákají do míst nové návštěvníky. Dnes tam chodí lidé hlavně venčit psy nebo tam chodí běhat. „Revitalizace dá Červeňáku novou tvář – zachováme a posílíme to cenné, co tu roste a žije, a zároveň vytvoříme prostředí, kde si lidé budou moct odpočinout, potkávat se, sportovat. Věřím, že se Červeňák stane jedním z atraktivních koutů Pardubic, kouskem přírody pár minut od centra,“ dodal Jan Nadrchal.

Aby se s projektem mohli detailně seznámit i lidé, město připravilo tematickou výstavu, která bude až do 27. září k vidění na terase objektu GAMPA v Automatických mlýnech. Výstava ukáže lidem, jak se má Červeňák v příštích letech proměnit.

„Věřím, že lidi zaujme nejen vizualizacemi, ale i připomenutím historie a života tohoto místa. Sedm velkoformátových panelů přináší srovnání současného a budoucího stavu lokality včetně umístění jednotlivých stavebních objektů a prvků pro volnočasové aktivity. Následující panely se pak věnují jednotlivým tématům – historii mostu Červeňák, přírodním hodnotám území, jako jsou dřeviny, voda, fauna a flora,“ uvedla Klčová a dodala, že samotné práce mají dohromady trvat tři roky.

„V průběhu revitalizace zůstane Červeňák otevřený občanům. Jen v místě, kde se bude konat úprava, bude omezený provoz, ale nikdy to nebude tak, že by bylo celé území uzavřeno,“ doplnila politička.

Lokalita se jmenuje podle železného mostu, který se klene na řekou Chrudimkou.

