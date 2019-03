Zemřel bývalý primátor Pardubic Jiří Stříteský, milovník koní i hokeje

Když hokejisté Pardubic na jaře 2005 po dlouhých 16 letech vyhráli titul mistra republiky, jedním z prvních gratulantů na ledě byl primátor Jiří Stříteský.

Dlouholetý úspěšný politik z ODS poslední vteřiny zápasu prožíval přímo u střídačky a v čepici s nápisem „Mistři“ křepčil jako jeden z členů extraligového mužstva.

Dokázal tím, že mu na osudu pardubického hokeje, který zachraňoval v roce 1998 z pozice primátora koupí klubu, hodně záleželo.

„Byl to veliký srdcař, hokeji strašně moc fandil. Udělal pro něj moc, už jen tím, že se za jeho éry opravil zimní stadion,“ uvedl dlouholetý stranický kolega z ODS Jaroslav Kňava. „Zprávu o jeho úmrtí jsem se dozvěděl v neděli. Vím, že bojoval s těžkou nemocí a že na tom nebyl dobře. Bude mi chybět,“ dodal Kňava, který byl se Stříteským i ve vedení Dynama.

Až do loňských komunálních voleb platilo, že Jiří Stříteský byl jediným politikem po revoluci, který dokázal obhájit post primátora.

„Byla to silná osobnost, která dokázala získat podporu pro svůj názor. A to velmi elegantně. Nestalo se, že by zastupitelstvem neprošel jeho návrh, pokud si nebyl jistý podporou, jednal v zákulisí dál, dokud nebyl úspěšný,“ vzpomíná další pamětník v řadách ODS Petr Klimpl.

Hned včera dopoledne se na počest Jiřího Stříteského objevila na radnici černá vlajka. Radnice také pošle věnec na pohřeb.

Pardubický patriot i milovník koní

„Zastupitelé na svém zasedání budou držet minutu ticha, jak ostatně dnes učinili i radní,“ uvedl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek. „Pardubický rodák a patriot, milovník koní, se nesmazatelně zapsal do historie svého města. Čest jeho památce,“ stojí pak v oficiálním prohlášení města Pardubice, které radnice uveřejnila na svém webu.

Minuta ticha se bude držet i při pátečním hokejovém zápase play-out mezi Pardubicemi a Karlovými Vary, vzpomínku jistě přichystá na začátku sezony i dostihový spolek.

Stříteský končil jako primátor v roce 2006, kdy byl zároveň senátorem. Sám chtěl pokračovat v obou pozicích, ale kolegové ho přesvědčili, že by to nebylo vhodné. Poté se postupně z oficiálních pozic vytrácel, ale stále měl velký vliv na chod jeho ODS i města.

Projevilo se to například v květnu 2010, kdy po křížkovací revoluci přeskákali tehdejšího lídra do parlamentních voleb Daniela Petrušku čtyři kolegové a on přišel o post poslance.

„Nováčci to nemůžou zvládnout. Ať odstoupí, musí tam být někdo zkušený,“ tlačil Petruška na Stříteského. Ten ho však odbyl. „Nezlob se, ale v tomhle tě podporovat nebudu. Víš kolik lidí by se kvůli tobě muselo vzdát mandátu?“ řekl mu jasně na zahradě sídla krajské ODS v centru Pardubic.

Jiří Stříteský V letech 1990 až 2010 pracoval jako zastupitel Pardubic, z toho v letech 1998 až 2006 byl primátorem města. Do ODS vstoupil krátce po jejím založení. V letech 2000 až 2004 pracoval jako člen zastupitelstva Pardubického kraje.

V roce 2004 se stal členem Senátu PČR, když porazil tehdejší nezávislou senátorku Jaroslavu Moserovou, kandidující za US-DEU. V senátu byl členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Byl také předsedou Senátorského klubu ODS. Zemřel v 75 letech po těžké nemoci v neděli 10. března 2019.