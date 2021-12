Havlova lavička v Litomyšli se stává cílem vandalů

Litomyšlská lavička věnovaná Václavu Havlovi je svým způsobem originální. Vznikla v roce 2014 v souvislosti s novou expozicí Srdce pro Václava Havla v zámeckém sklepení. Je celá oblepená přetiskem titulní strany Lidových novin z roku 2014, na které poutá pozornost rozhovor s tehdejším generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem nadepsaný titulkem Světu chybí Havel.

Za posledních sedm let se originální vzpomínka na prezidenta, který měl k Litomyšli osobní pouto, již několikrát musela nechat obnovit. A ne vždy za to mohly kapky deště, které se časem pod speciální fólii dostaly do stránek.

„Od chvíle, co se podařilo prostranství před zámkem pojmenovat po Václavu Havlovi, lavička pro nás získala mnohem větší symboliku. Sedávají na ní celé rodiny, nechávají se u ní fotit,“ říká na začátek ředitelka komunikace Smetanovy Litomyšle Eva Piknová.

„O to víc nás mrzí, že je z nějakých nepochopitelných důvodů stále někým záměrně ničena. Je poškrábaná, počmáraná nebo celou její část s listy někdo strhne,“ dodává Eva Piknová.

Na rozdíl od umělecky ztvárněných lázeňských laviček rozmístěných po městě celoročně, je tak Havlova lavička kvůli nenechavcům po větší část roku uklizena. Natrvalo je venku pouze přes léto a při významných svátcích či příležitostech, jako tomu bude třeba tuto sobotu.

„Kdykoliv upozorníme na Václava Havla nedožitými narozeninami, při výročí úmrtí nebo během 17. listopadu, vždy je lavička většinou nějakým způsobem poničena. Letošní 17. listopad byl naštěstí výjimkou,“ nerozumí počínání některých lidí Eva Piknová.

Újmy v minulých letech nebyla ušetřena jen lavička. Organizátorům tichých vzpomínek někdo zničil také velkoplošnou fotografii Tomkiho Němce zavěšenou na zdi zámeckého pivovaru, na které Václav Havel s rukama v kapsách odchází k moři.

„Na tento víkend jsme již nechali udělat novou,“ připomněla konání vzpomínkové akce k 10. výročí úmrtí Václava Havla její spoluorganizátorka.

Je to problém pár jedinců, říká starosta

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl občasným výpadům na Havlovu lavičku nepřikládá vážnější hloubku.

„Chápu, že ne každý s tím titulkem musí souhlasit, ale nemyslím si, že by kvůli tomu docházelo k opakovanému ničení lavičky. Chodím tam v podstatě každý den a nezaznamenal jsem nic podobného. Lidé k ní spíše nosí svíčky, fotí se u ní. Mohou to dělat dva tři jedinci z desetitisícového města. Podobně jako nám někdo počmáral historickou sochu lva. Šlo o jednoho chlapce,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Odhalit viníka je složité, ba téměř nemožné. Místo před vchodem do zámku žádná kamera nehlídá.

Naposledy byla lavička opravena letos v říjnu. „Teď už máme lavičku pokrytou fólií, která je víceméně maximálně odolná. Doufám, že i ti vandalové to budou mít těžší,“ dodala za organizátory pietních akcí Eva Piknová s tím, že ji zaráží, proč po těch letech osobnost Václava Havla někoho tak irituje, že musí lavičku ničit.