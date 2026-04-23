Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Hana Lanková
  5:00
Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v České Třebové. Navštíví také Vesnici roku 2025.
Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Petr Pavel dopoledne vystoupí na úvodním panelu 2. celostátní konference hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v České Třebové.

Poté se hlava státu přesunce do obce Písečná, jenž získala titul Vesnice roku 2025. V plánu má také setkání s lidmi v Lanškrouně, avšak bez přítomnosti médií.

Dvoudenní návštěvu Pardubického kraje zakončí brífinkem v Předhradí u Skutče.

Ve středu zahájil prezidentský pár cestu po kraji prohlídkou Gymnázia a grafické školy v Přelouči, kde hlavu státu žáci obdarovali obrazem. Pavel pak poobědval na pardubickém zámku s hejtmanem Martinem Netolickým a radními, pak se přesunul na debatu se studenty Univerzity Pardubice.

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Odpoledne se pak vydal do firmy CityZEN, navštívil chrudimské vojáky, a před setkáním se starostou Litomyšle Danielem Brýdlem se zúčastnil tiskového brífinku s hejtmanem Netolickým.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

