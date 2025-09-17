Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce v Moravské Třebové.
První den návštěvy prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové v Pardubickém kraji a...

První den návštěvy prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové v Pardubickém kraji a jejich příjezd před krajský úřad (21. května 2024)

První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina...
Jednání prezidenta na krajském úřadě v Pardubicích (21. května 2024)
První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina...
Jednání prezidenta na krajském úřadě v Pardubicích (21. května 2024)
Prezident Petr Pavel je znám tím, že si k návštěvám vybírá strukturálně postižené regiony.

Ne že by situace v Pardubickém kraji byla tak špatná jako na severu Čech či Moravy. Některé ukazatele typické pro regiony na periferii, jako je dlouhodobý pokles obyvatel, vysoký průměrný věk, nižší podnikatelská aktivita, vysoký podíl lidí závislých na sociálních dávkách, velký počet exekucí či nedostatečná digitální infrastruktura, trápí hlavně východ kraje.

První den návštěvy prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové v Pardubickém kraji a jejich příjezd před krajský úřad (21. května 2024)
První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. (21. května 2024)
Jednání prezidenta na krajském úřadě v Pardubicích (21. května 2024)
První dáma Eva Pavlová přijímá květinu od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. (21. května 2024)
Jak se k rozvoji hospodářsky a sociálně ohrožených území staví Pardubický kraj, se Petr Pavel dnes dozví na jednodenní návštěvě Českotřebovska, Moravskotřebovska a Svitavska, kde o těchto problémech chce se zástupci samospráv, podniků, škol a odborníků na regionální rozvoj diskutovat.

„Jedná se o tematický výjezd, protože v Pardubickém kraji se inovativně přistupuje k řešení problémů hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. Prezident se chce přímo na místě seznámit s konkrétními postupy a řešeními v praxi,“ řekl ke středečnímu programu mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.

Hejtman Martin Netolický vnímá prezidentskou návštěvu jako vyznamenání. „Jako Pardubický kraj se prakticky tři roky snažíme hledat řešení a přistupovat integrovaným způsobem s využitím mnoha nástrojů k těmto ohroženým oblastem. Prezident republiky od začátku svého nástupu toto téma vnímá, a proto také zareagoval na výstupy z naší celostátní konference, kterou jsme organizovali na jaře ve Svitavách, kde měl také své zástupce,“ řekl hejtman.

Pavel si připil slivovicí a opekl vuřt u dělostřelecké tvrze. Usedl i do závoďáku

Součástí dopoledního programu v České Třebové bude představení nového Nadačního fondu Homerun, který má jako první v republice motivovat mladé lidi po studiu k návratu do regionu. „Má pomoci stabilizovat demografický vývoj a udržet mladé lidi v těchto oblastech. Jedná se o myšlenku, kterou jsme získali v Německu, konkrétně v Sasku, které lze rovněž označit za hospodářsky a sociálně ohrožené území,“ vysvětlil Netolický.

Prezident také navštíví největší vyloučenou lokalitou v Pardubickém kraji, kterou je sídliště Borek. Na vlastní oči se chce přesvědčit, jak se lidem v dříve zpustošené a problémové lokalitě obývané do roku 1990 sovětskou armádou daří.

Prezident půjde pěšky na zámek

Ve středu ve 14 hodin se Petr Pavel přesune do Moravské Třebové, kde se seznámí s přebudováním brownfieldu bývalé mlékárny Miltra na nové kulturní a společenské centrum.

Prezidentský pár budou mít lidé možnost zahlédnout v ulicích města, kterými se po prohlídce areálu přesune pěšky na moravskotřebovský zámek, kde se uskuteční debata ohledně rozvoje regionu.

Veřejnost bude mít příležitost pozdravit se s hlavou státu i během veřejné debaty na úplný závěr prezidentské návštěvy, který se odehraje v Brněnci v bývalé textilní továrně Vitka, kde Oskar Schindler za války zachránil přibližně 1 200 Židů. Ještě předtím si prohlédne nové Muzeum přeživších holocaustu, které je otevřené od letošního jara.

„Je to pro nás velká čest. Pan prezident o muzeu slyšel a projevil zájem ho vidět na vlastní oči. Přijede kolem páté hodiny odpolední a v doprovodu zakladatele muzea Daniela Löw Beera si prohlédne areál továrny i novou expozici,“ řekl k návštěvě zástupce Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera Milan Šudoma.

Pavel si vyzkoušel letecký simulátor, hokejistům s posilami předpovídá úspěch

V případě Petra Pavla půjde během posledního roku o druhou prezidentskou návštěvu Pardubického kraje.

Do regionu Pavel dorazil poprvé loni v květnu, kdy byl Pardubický kraj posledním z krajů, který hlava státu oficiálně navštívila. Kromě krajského úřadu tehdy limuzíny prezidentské kolony zastavily v Hamzově léčebně v Luži, kde prezident navštívil dětské pacienty. Po večerní debatě v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě se druhý den návštěvy odehrával na východě kraje, kde mimo jiné zavítal do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

21. května 2024
