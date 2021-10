Mladý muž s nožem oloupil ve vlaku dva školáky, hrozí mu až deset let

Pro dva chlapce to měla být běžná cesta do školy vlakem z Kolína do Chocně. Jenže pak k nim do kupé přisedl pětadvacetiletý muž s tím, že jde o přepadení. V ruce přitom držel nůž.

„Kluci se vyděsili, ale po chvíli se jim přistoupivší cestující začal smát a tvrdil, že to byl vtip,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.



Jenže legrace to nebyly. Pětadvacetiletý muž se před chlapci se svým nožem chlubil, a když viděl, že mají u sebe peníze, sluchátka a prstýnek, požadoval, aby mu všechny věci dali. „Dva kamarádi viděli, že muž pořád drží v ruce nůž, báli se, tak ho poslechli,“ řekla Maturová.

Podezřelý pak v Chocni z vlaku vystoupil a okradeným ještě na rozloučenou drze zamával. Hned potom kluci informovali policii.

„Operační důstojník získal dostatečný popis podezřelého i s informací, že by jeho cesta mohla vést do Vysokého Mýta. Ihned tedy na místní nádraží vyslal kolegy a ti u průvodčího zajistili, aby z přijíždějícího vlaku nikdo nevystupoval,“ popsala Maturová.

Hledaného podezřelého pak našli v posledním vagonu u toalet. Policistům pohotově vysvětloval, že „ve vlaku do Chocně měl konflikt se dvěma mladíky, kterým ukazoval nůž“. Hlídka jej odvezla na služebnu.

„Tam vyšlo najevo, že muž odpovídal popisu pachatele další loupeže, která se stala v srpnu na Vysokomýtsku, kde měl jiného muže pod hrozbou násilí okrást o 400 korun. I v tomto případě se ale stavěl do role oběti,“ dodala Maturová.



V případě prokázání viny muži hrozí až desetileté vězení, policie navíc dala podnět pro vazební stíhání, o kterém bude brzy rozhodnuto.