Připravujeme podrobnosti.
U Přelouče srazil vlak člověka. Koridor stojí
Nekvalifikovaní kantoři a úroveň základky, tvrdí inspekce. Ředitelka rezignovala
Ředitelka Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Lenka Gotthardová rezignovala na svou funkci. Česká školní inspekce (ČŠI) ve své zprávě popsala rozsáhlé nedostatky ve fungování...
Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť
Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...
Silničáři otevřou D35 před Homolí v srpnu, propojka za tunelem čeká na povolení
Už za necelé tři měsíce plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřít nový úsek dálnice D35 na Orlickoústecku mezi stávajícím koncem u Ostrova a Vysokým Mýtem. Není však stoprocentně jisté, zda...
Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam
Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....
Pátrání se šťastným koncem. Pěstitel našel ženu s jedovatou bylinou
Je tomu skoro týden od chvíle, kdy se do velké pátrací akce kromě obecních úřadů zapojila i všechna média. Hledání ženy, která si v Libišanech na Pardubicku odvezla od pěstitele místo mochyně...
Zápisky o prezidentovi i nevěře. Našel se deník hrdiny odboje, nahlédli jsme do něj
Desítky let zůstával v rukou muže, který jej před smrtí daroval svým blízkým. Osobní zápisník velitele výsadku Silver A Alfréda Bartoše nyní získalo Východočeské muzeum v Pardubicích. Podle historiků...
Za chyby platí. Basketbalisté Pardubic vědí: Finálové zkušenosti teprve sbíráme
Nezaostávají o moc, přesto jim na soupeře kousek chybí. Pardubičtí basketbalisté ztrácejí po dvou utkáních v Nymburce ve finále play off na obhájce trofeje 0:2. Odvety na Dašické se hrají tuto neděli...
Po větrnících další projekt. ČEZ u Svitav chystá druhou největší fotovoltaiku v kraji
Druhá největší fotovoltaická elektrárna v Pardubickém kraji by ještě letos měla vzniknout na Svitavsku. Stavbu fotovoltaiky s rozlohou zhruba 10 fotbalových hřišť připravuje společnost ČEZ...
Silničáři otevřou D35 před Homolí v srpnu, propojka za tunelem čeká na povolení
Už za necelé tři měsíce plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřít nový úsek dálnice D35 na Orlickoústecku mezi stávajícím koncem u Ostrova a Vysokým Mýtem. Není však stoprocentně jisté, zda...
Sehnal ve druhém finále zazářil: Když jsem unavený, hraju na autopilota, hraju líp
Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal zlomil svým výkonem vyrovnaný druhý finálový duel Maxa NBL s Pardubicemi ve prospěch favorizovaného Nymburka. Při výhře 80:74 zazářil 26 body, k nimž přidal...
„Jsem blbej, no.“ Opilého řidiče zastavili policisté dvakrát během tří hodin
Hned dvakrát ve stejný den policisté na Pardubicku přistihli za volantem mladého muže pod vlivem alkoholu. Řidič, který měl navíc zákaz řízení, hlídce vždy přiznal, že před jízdou požil alkohol. Muži...
Výtečný Sehnal. Jeho palba přinesla Nymburku druhou finálovou výhru
Nymburští basketbalisté zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80:74 a v sérii na čtyři vítězné zápasy se ujali vedení 2:0. Nejlepším střelcem úřadujících šampionů, kteří mohou vybojovat...
VIDEO: Čapí mládě se v hnízdě zamotalo do vlasce. Navíc ho sužoval déšť i červi
Pozorné sledování webkamery nad čapím hnízdem v městské části Hylváty v Ústí nad Orlicí přivedlo záchranáře k mláděti, které bezvládně leželo zamotané do vlasce. Na pomoc vyrazili i hasiči, kteří...
Pardubice chtějí pivovar prohlásit za kulturní památku, developerovi to komplikuje plány
Pardubičtí radní budou žádat ministerstvo kultury o to, aby prohlásilo bývalý pivovar za památku. To by ovšem výrazně zkomplikovalo přestavbu areálu na byty, což plánuje nový majitel.
Pardubická Explosia zdvojnásobila zisk na rekordních 838 milionů
Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z...
Prodej bytu 4+kk, centrum města, 110m2,…
K Polabinám, Pardubice - Zelené Předměstí
8 190 000 Kč
Z nejmladšího regionu čtvrtým nejstarším. Moravskoslezský kraj rychle stárne
Moravskoslezský kraj čelí prudkému demografickému stárnutí a s průměrným věkem 44,2 roku se z jednoho z nejmladších regionů stal čtvrtým nejstarším v celém Česku. Podle nových dat Českého...
Další krůček k obhajobě. Nymburk dokázal na úvod finále zkrotit pardubické nadšení
Nymburští basketbalisté v úvodním finále Maxa NBL porazili Pardubice 81:73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl s 18 body...