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U Přelouče srazil vlak člověka. Koridor stojí

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  14:13
V pátek odpoledne zastavil provoz na koridoru střet vlaku s člověkem. K nehodě došlo mezi stanicemi Pardubice a Přelouč. O události informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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